Konference globálních partnerů Hisense: Být špičkovým hráčem

Předseda představenstva společnosti Hisense dr. Lan Lin přednesl na konferenci projev s názvem Být špičkovým hráčem. Dr. Lin ve svém projevu s potěšením oznámil nebývalé zvýšení viditelnosti společnosti Hisense díky oficiálnímu sponzorství turnaje a upozornil na její stabilní růst během posledních čtyř let.

Podle dr. Lina dosáhla celková pozice a konkurenceschopnost společnosti Hisense nové úrovně a její tržby se podle předběžných odhadů zvýší z 18,1 miliardy dolarů v roce 2018 na 27 miliard dolarů za letošní rok. Novou oblastí pro růst mezinárodního podnikání společnosti Hisense se postupně stal také sektor B2B a podle agentury Ipsos přispěl k povědomí o značce Hisense složenou roční mírou růstu ve výši 10 %. Dalším pozoruhodným úspěchem společnosti Hisense je zvýšení její provozní kapacity. Díky propojení místní kultury s filozofií řízení Hisense se společnosti podařilo vybudovat 66 zahraničních společností, 23 výzkumných a vývojových středisek a 31 výrobních základen, čímž dosáhla na světových trzích na pomyslnou zlatou medaili.

Globalizační tažení pokračuje

S cílem dále stimulovat globální rozvoj společnosti Hisense představil dr. Lin také tři vize budoucnosti společnosti v příštích letech. Jedním z jeho hlavních cílů je do tří let výrazně pozvednout image značky Hisense zvýšením jejího globálního indexu značky nad 100. Podle jeho slov může Hisense růst jako výrazná obchodní značka a zajistit si udržitelný rozvoj pouze prostřednictvím posílení image značky. Společnost proto zvýší investice do výrobků, aby ještě zdokonalila jejich fungování a parametry.

Aby společnost Hisense lépe navázala na světový trend, je odhodlána také upevnit svůj globální růst nastavením druhé růstové křivky. Jak zdůrazňuje dr. Lin, toto podnikání by se mělo zaměřit na dva pojmy: inteligence a ekologie. Společnost tedy bude pokračovat ve své strategii „Smart Home" a dále posouvat svůj udržitelný a nízkouhlíkový rozvoj.

Nakonec dr. Lin vybídl, aby se společnost Hisense stále zdokonalovala a stala se tou nejlepší společností, jakou může být. Společnost vyvine novou strategii růstu, kdy přilákáním těch nejkvalitnějších talentů dosáhne produkce nejlepších výrobků.

Konference globálních partnerů přinesla ohlédnutí za cestou značky Hisense ke globalizaci, prezentaci jejích nejnovějších technologií zobrazovací techniky i nahlédnutí do cílů společnosti. V následujících letech společnost Hisense zintenzivní své úsilí etablovat se jako mezinárodní značka, a to zvýšením cenového indexu značky, pokrokem v oblasti trvale udržitelného rozvoje a další restrukturalizací s cílem stát se špičkovým hráčem ve svém oboru.

