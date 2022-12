Conferência Global de Parceiros da Hisense: Ser o melhor jogador

Na conferência, o Dr. Lan Lin, presidente da Hisense, fez um discurso intitulado 'Ser o melhor jogador'. Em seu discurso, o Dr. Lin destacou a visibilidade sem precedentes que a Hisense atingiu como patrocinadora oficial do torneio e saudou o crescimento constante da marca nos últimos quatro anos.

De acordo com o Dr. Lin, a força e competitividade geral da Hisense atingiram um novo patamar, estimando-se preliminarmente que as vendas da empresa tenham aumentado de 18,1 bilhões de USD em 2018 para 27 bilhões de USD este ano. Além disso, o setor B2B se tornou gradualmente um novo foco de crescimento para as atividades internacionais da Hisense, aumentando, de acordo com a Ipsos, a visibilidade da marca a uma taxa de crescimento anual composta de 10%. Outro destaque das conquistas da Hisense é o aprimoramento de sua capacidade operacional. Incorporando as culturas locais e a filosofia de gestão da Hisense, a marca criou 66 empresas de sucesso no exterior, 23 centros de P&D e 31 unidades de produção, atingindo o sucesso nos mercados globais.

A Hisense mantém seu foco na globalização

Para continuar estimulando o desenvolvimento global da Hisense, o Dr. Lin apresentou três visões para os próximos anos. Um dos principais objetivos é elevar a imagem da Hisense a um patamar superior, aumentando o índice global da marca acima de 100 no prazo de três anos. De acordo com o Dr. Lin, a Hisense apenas poderá crescer como marca e garantir seu desenvolvimento sustentável se melhorar sua imagem. Para atingir esse objetivo, a Hisense aumentará seu investimento a fim de aprimorar a funcionalidade e desempenho de seus produtos.

Além disso, para melhor acompanhar as tendências globais, a Hisense está determinada a consolidar seu crescimento mundial, criando uma segunda curva de crescimento e, como o Dr. Lin enfatizou, o setor precisa se concentrar em duas palavras: inteligente e verde - o que significa que a marca lançará sua estratégia de "casa inteligente" e promoverá um desenvolvimento sustentável e hipocarbônico.

Por último, mas não menos importante, o Dr. Lin afirmou que a Hisense deve trabalhar para ser a melhor empresa possível. Para desenvolver uma nova estratégia de crescimento e criar os melhores produtos, a Hisense precisará atrair os melhores talentos.

A Conferência de Parceiros Globais fez uma retrospectiva do percurso de globalização da Hisense, apresentou sua mais recente tecnologia de visualização e compartilhou suas metas com todos os parceiros. Nos próximos anos, a Hisense intensificará seus esforços para se estabelecer como uma marca internacional, aumentando o índice de preços da marca, promovendo um desenvolvimento sustentável e dando continuidade à sua reestruturação, com o objetivo de ser o melhor 'jogador' do setor.

