В третьем квартале 2024 года Hisense занимает второе место в мире на рынке телевизоров премиум-класса

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Hisense

Dec 02, 2024, 16:50 ET

ЦИНДАО, Китай, 3 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Согласно новым данным ведущего международного института изучения рынков Counterpoint Research, Hisense, ведущий бренд в области потребительской электроники и бытовой техники, пожинает плоды своей стратегии в сегменте телевизоров премиум-класса и занимает второе место с долей мирового рынка телевизоров премиум-класса в третьем квартале 24%, в результате чего занимает 1-е место в Китае.

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Hisense continues to explore innovation in AI TV
Hisense continues to explore innovation in AI TV

В третьем квартале общий объем поставок телевизоров премиум-класса на мировом рынке составил рекордные 51 % в годовом исчислении. Объем поставок телевизоров Mini LED имел ошеломляющий рост на 102 % в годовом исчислении и превысил объем поставок телевизоров OLED. При том что объем поставок телевизоров OD-LCD также вырос более чем на 50 %, квартальный объем поставок впервые превысил 4 миллиона штук.

Hisense лидирует среди китайских брендов со своей успешной стратегией в сегменте телевизоров премиум-класса, открывая зарубежный рынок высококачественных лазерных телевизоров в ценовом диапазоне от 3000 до 5000 долларов. Объявленная ранее в этом году сертификация соответствия Xbox еще раз демонстрирует технические возможности и конкурентоспособность Hisense с ее линейками устройств премиум-класса.

Бренд Hisense, признанный № 1 в мире на рынке 100-дюймовых телевизоров, определил тенденцию для телевизоров с большим экраном, обеспечивая потребителям все более богатые впечатления. В том числе захватывающие впечатления от игр благодаря сотрудничеству с революционной игрой «Black Myth: Wukong», в рамках которого бренд стал официальным партнером игры, производящим телевизоры, и предложению специализированных игровых режимов. В результате за период с января по сентябрь объем продаж телевизоров Hisense с размером экрана 100 дюймов и больше примерно в 20 странах, включая Японию, Германию, Италию, Великобританию, Францию и Испанию, стал наибольшим в отрасли.

Кроме того, компания Hisense также значительно повысила узнаваемость своего бренда и признание своей технологии и преимуществ продукции, став спонсором глобальных спортивных мероприятий, например в рамках партнерства с чемпионатом FlFA Club World Cup 2025™. Технология телевизоров с ИИ Hisense позволяет пользователям наслаждаться беспрецедентным изображением HD при одновременном просмотре насыщенной информации о спортивных состязаниях.

Hisense продолжает инновационные исследования, лидируя в области технологий телевизоров с ИИ, для поддержки персонализированного контента и взаимодействия на основе интеллекта, возглавляя новые тенденции в своем стремлении определять будущее развлечений для умного дома.

О компании Hisense

Компания Hisense является глобальным лидером производства бытовых приборов и брендом потребительской электроники. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом полугодии 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2569745/Hisense_continues_explore_innovation_AI_TV.jpg 

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