Hisense est le numéro 2 mondial du marché des téléviseurs haut de gamme au troisième trimestre 2024

QINGDAO, Chine, 2 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils ménagers, récolte les fruits de sa stratégie en matière de téléviseurs haut de gamme, en se classant deuxième avec une part de marché mondial des téléviseurs haut de gamme de 24 % au troisième trimestre et en se plaçant au premier rang en Chine, selon les nouvelles données de l'institut international d'études de marché de premier plan Counterpoint Research.

Hisense continues to explore innovation in AI TV

Au troisième trimestre, le marché global des téléviseurs haut de gamme a enregistré une augmentation historique du volume de livraisons de 51 %, en glissement annuel, sur le marché mondial. Le volume des livraisons de mini-téléviseurs LED a enregistré une augmentation stupéfiante de 102 %, en glissement annuel, dépassant le volume des livraisons de téléviseurs OLED. Le volume des livraisons de téléviseurs OD-LCD a également augmenté de plus de 50 %, le volume des livraisons trimestrielles dépassant pour la première fois les 4 millions d'unités.

Hisense ouvre la voie parmi les marques chinoises par sa stratégie réussie en matière de téléviseurs haut de gamme, en ouvrant le marché haut de gamme à l'étranger pour les téléviseurs laser de grande valeur dont les prix se situent dans la fourchette de 3 000 à 5 000 dollars. La certification Xbox annoncée cette année démontre une fois de plus les prouesses techniques et la compétitivité de Hisense, avec ses lignes de produits haut de gamme.

Reconnue comme le numéro 1 mondial sur le marché des téléviseurs de 100 pouces, Hisense a défini la tendance en matière de téléviseurs à grand écran, en offrant aux consommateurs des expériences toujours plus riches. Il s'agit notamment d'offrir des expériences de jeu (gaming) immersives, grâce à sa coopération avec le jeu révolutionnaire « Black Myth : Wukong », en devenant le partenaire TV officiel du jeu et en proposant des modes de jeu personnalisés. En conséquence, entre janvier et septembre, le volume des ventes de téléviseurs Hisense de 100 pouces et plus dans une vingtaine de pays, dont le Japon, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la France et l'Espagne, s'est classé au premier rang de l'industrie.

En outre, Hisense a également augmenté considérablement la visibilité de sa marque et la reconnaissance de sa technologie et de la force de ses produits, en sponsorisant des événements sportifs mondiaux tels que le partenariat avec la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. La technologie des téléviseurs à IA de Hisense permet aux utilisateurs d'apprécier un festin visuel HD inégalé, tout en fournissant des informations riches en contenu sur les événements sportifs eux-mêmes.

Hisense continue d'explorer l'innovation dans le domaine de la technologie des téléviseurs à IA, en soutenant le contenu personnalisé et les interactions basées sur l'intelligence, en menant la poursuite de nouvelles tendances dans son ambition de forger l'avenir du divertissement domestique intelligent.

À propos de Hisense

Hisense est une marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique grand public. Selon Omdia, Hisense s'est classé numéro 2 mondial pour les expéditions de téléviseurs et numéro 1 pour les téléviseurs de 100 pouces en 2023 et au premier semestre de 2024. L'entreprise a rapidement renforcé sa présence dans plus de 160 pays et se spécialise dans les produits multimédia, les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes.

