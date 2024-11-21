День индустриализации Африки (AID) 2024 года: Shanghai Electric способствует индустриализации Африки путем реализации в общей сложности 28 проектов в области электроснабжения

Семнадцать лет глубокой приверженности проектам по передаче и распределению электроэнергии по всему континенту напоминают о 35-й годовщине AID

ДЖИБУТИ, Республика Джибути, 21 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Отмечая 17-летие своего присутствия в Африке, компания Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE: 601727) с гордостью вспоминает о своем вкладе в индустриализацию и развитие энергетической инфраструктуры региона. С 2007 года компания успешно осуществила в африканских странах 28 проектов в области электроснабжения, построив 1457,16 км линий электропередачи и 51 электростанцию и подстанцию. Эти достижения обеспечили надежное электроснабжение миллионов людей, способствуя развитию промышленности и повышению уровня жизни в яркой Африке.

Shanghai Electric Powers African Industrialization with 17-Year Commitment to Energy Projects with Djibouti’s Railway Electrification Project Shown.

«Индустриализация Африки порождает беспрецедентный рост спроса на энергию. Организация энергоснабжения имеет решающее значение не только для развития, но и для обеспечения населения средствами к существованию. Shanghai Electric гордится своим сотрудничеством с африканскими партнерами, нацеленным на то, чтобы сделать континент современным и процветающим», — сказал Ян Синхай (Yang Xinghai), старший исполнительный директор Shanghai Electric.

Обеспечение Африки энергией: путь роста и инноваций

За последние 17 лет компания Shanghai Electric распространила свое присутствие из Северной Африки в Восточную и Западную Африку, разрабатывая и освещая широкий ряд проектов в области передачи и распределения энергии, в том числе:

Проект электрификации железных дорог Джибути (2014 г.): компания Shanghai Electric построила подстанцию на 230 кВ и 83,85 километра линий электропередачи для электроснабжения железной дороги Аддис-Абеба–Джибути.

компания Shanghai Electric построила подстанцию на 230 кВ и 83,85 километра линий электропередачи для электроснабжения железной дороги Аддис-Абеба–Джибути. Сеть электропередачи Эфиопии (2008 г.): компания Shanghai Electric реализовала в Эфиопии восемь крупных EPC-проектов (проектирование, снабжение и строительство), включая проекты линии электропередачи BBDA на 400 кВ, систем электропередачи Renaissance Dam и электроснабжения железной дороги Эфиопия-Джибути. Благодаря совместным усилиям было построено 1115 километров высоковольтных линий электропередачи и 11 подстанций.

компания Shanghai Electric реализовала в Эфиопии восемь крупных EPC-проектов (проектирование, снабжение и строительство), включая проекты линии электропередачи BBDA на 400 кВ, систем электропередачи Renaissance Dam и электроснабжения железной дороги Эфиопия-Джибути. Благодаря совместным усилиям было построено 1115 километров высоковольтных линий электропередачи и 11 подстанций. Возрождение городов Анголы (2020 г.): компания Shanghai Electric модернизировала электрические сети среднего и низкого напряжения в Уамбо и Каале, что принесло пользу миллиону жителей и более чем сотням предприятий в виде улучшенного и стабильного доступа к электроэнергии.

компания Shanghai Electric модернизировала электрические сети среднего и низкого напряжения в Уамбо и Каале, что принесло пользу миллиону жителей и более чем сотням предприятий в виде улучшенного и стабильного доступа к электроэнергии. Модернизация электросети Нигерии: в Лагосе компания Shanghai Electric модернизировала десять устаревших подстанций, значительно повысив надежность электроснабжения как жилых, так и коммерческих потребителей. Кроме того, компания построила две критически важные подстанции 330/132 кВ и 132/33 кВ (подстанции Эгбин и Макоги на севере Нигерии), что принесло пользу более чем 500 000 жителей.

В то время как Африка продолжает работать над выполнением Повестки дня на период до 2063 года Африканского союза, Shanghai Electric по-прежнему стремится поставлять инновационные энергетические решения и способствовать устойчивому развитию. Shanghai Electric активно использует местные кадры, создавая значительные возможности трудоустройства и способствуя экономическому росту. Работая в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления и отраслевыми партнерами, Shanghai Electric видит более светлое, электрифицированное будущее для Африки.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2563078/Shanghai_Electric_Powers_African_Industrialization_17_Year_Commitment_Energy_Projects_Djibouti_s.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg