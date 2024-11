Journée de l'industrialisation de l'Afrique (AID) 2024 : Shanghai Electric soutient l'industrialisation de l'Afrique avec la mise en service de 28 projets d'alimentation électrique

Dix-sept ans d'engagement dans des projets de transport et de distribution d'électricité sur tout le continent La société commémore le 35e anniversaire de l'AID

DJIBOUTI, Djibouti, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Célébrant ses 17 ans de présence en Afrique, Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) est fier d'avoir contribué à l'industrialisation et au développement de l'infrastructure électrique de la région. Depuis 2007, l'entreprise a mené à bien 28 projets d'approvisionnement en électricité dans des pays africains, en construisant 1 457,16 kilomètres de lignes de transmission et 51 centrales électriques et sous-stations. Ces réalisations ont permis de fournir une électricité fiable à des millions de personnes, de stimuler le progrès industriel et d'améliorer les moyens de subsistance en Afrique.

« L'industrialisation de l'Afrique entraîne une croissance sans précédent de la demande d'énergie. L'approvisionnement en électricité n'est pas seulement essentiel au développement, mais aussi à la garantie des moyens de subsistance de la population. Shanghai Electric est honoré de collaborer avec ses partenaires africains pour construire un continent moderne et prospère », déclare Yang Xinghai, cadre supérieur à Shanghai Electric.

L'énergie en Afrique : un parcours de croissance et d'innovation

Au cours des 17 dernières années, Shanghai Electric a étendu sa présence de l'Afrique du Nord à l'Afrique de l'Est et de l'Ouest, en développant et en mettant en valeur une gamme variée de projets de transmission et de distribution, entre autres :

L'électrification du système ferroviaire de Djibouti (2014) : Shanghai Electric a construit une sous-station de 230 kV et 83,85 kilomètres de lignes de transmission pour alimenter le chemin de fer Addis-Abeba-Djibouti.

Shanghai Electric a construit une sous-station de 230 kV et 83,85 kilomètres de lignes de transmission pour alimenter le chemin de fer Addis-Abeba-Djibouti. Réseau de transmission de l'Éthiopie (2008 ) : Shanghai Electric a livré huit grands projets EPC en Éthiopie, dont le projet de ligne de transmission BBDA de 400kV, les systèmes de transmission du barrage Renaissance et l'alimentation électrique du chemin de fer Éthiopie- Djibouti . L'effort cumulé comprend 1 115 kilomètres de lignes de transmission à haute tension et 11 sous-stations.

Shanghai Electric a livré huit grands projets EPC en Éthiopie, dont le projet de ligne de transmission BBDA de 400kV, les systèmes de transmission du barrage Renaissance et l'alimentation électrique du chemin de fer Éthiopie- . L'effort cumulé comprend 1 115 kilomètres de lignes de transmission à haute tension et 11 sous-stations. Revitalisation urbaine de l' Angola (2020) : Shanghai Electric a modernisé les réseaux électriques de moyenne et basse tension à Huambo et Caála, ce qui a permis à un million d'habitants et à des centaines d'entreprises de bénéficier d'un accès amélioré et stable à l'électricité.

Shanghai Electric a modernisé les réseaux électriques de moyenne et basse tension à Huambo et Caála, ce qui a permis à un million d'habitants et à des centaines d'entreprises de bénéficier d'un accès amélioré et stable à l'électricité. Modernisation du réseau Nigeria : à Lagos , Shanghai Electric a modernisé dix sous-stations vieillissantes, améliorant ainsi considérablement la fiabilité de l'électricité pour les utilisateurs résidentiels et commerciaux. En outre, la société a achevé deux sous-stations critiques de 330/132kV et 132/33kV, la sous-station d'Egbin et la sous-station de Makogi, dans le nord du Nigéria, au bénéfice de plus de 500 000 habitants.

Alors que l'Afrique poursuit son chemin vers la réalisation de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, Shanghai Electric s'engage à fournir des solutions énergétiques innovantes et à favoriser le développement durable. Shanghai Electric emploie activement des talents locaux, ce qui génère d'importantes opportunités d'emploi et favorise la croissance économique. En travaillant en étroite collaboration avec les gouvernements locaux et les partenaires industriels, Shanghai Electric envisage un avenir plus radieux et électrifié pour l'Afrique.

