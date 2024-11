Den industrializace Afriky (AID) 2024: Shanghai Electric podporuje industrializaci Afriky díky 28 projektům dodávek elektřiny, jež byly uvedeny do provozu

Sedmnáct let hlubokého závazku k projektům přenosu a distribuce energie po celém kontinentu připomíná 35. výročí AID

DŽÍBÚTÍ, Džibutsko, 20. listopadu 2024 /PRNewswire/ -- Společnost Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) slaví svou sedmnáctiletou cestu v Africe a je hrdá na to, že přispěla k industrializaci a rozvoji energetické infrastruktury v tomto regionu. Od roku 2007 společnost úspěšně dokončila 28 projektů v oblasti dodávek elektrické energie v mnoha afrických zemích a vybudovala 1457,16 km přenosových vedení a 51 elektráren a rozvoden. Tyto úspěchy přinesly spolehlivou elektřinu milionům lidí, podpořily průmyslový pokrok a zlepšily životní podmínky u obyvatel Afriky.

Shanghai Electric Powers African Industrialization with 17-Year Commitment to Energy Projects with Djibouti’s Railway Electrification Project Shown.

„Industrializace v Africe podněcuje nebývalý růst poptávky po energii. Základy dodávek elektrické energie jsou rozhodující nejen pro rozvoj, ale také pro zajištění obživy lidí. Společnost Shanghai Electric je poctěna, že může spolupracovat s africkými partnery na budování moderního a prosperujícího kontinentu," uvedl Yang Xinghai, vedoucí pracovník společnosti Shanghai Electric.

Podpora Afriky: Cesta k růstu a inovacím

V uplynulých 17 letech společnost Shanghai Electric rozšířila svou působnost ze severní Afriky do východní a západní Afriky, kde mimo jiné rozvíjí a posiluje rozmanité projekty v oblasti přenosu a distribuce:

Elektrifikace železnice v Džibutsku (2014) : Shanghai Electric postavila rozvodnu 230 kV a 83,85 km přenosového vedení pro zásobování elektřinou železnice Addis Abeba-Džibuti.

: Shanghai Electric postavila rozvodnu 230 kV a 83,85 km přenosového vedení pro zásobování elektřinou železnice Addis Abeba-Džibuti. Přenosová síť v Etiopii (2008) : Společnost Shanghai Electric dodala v Etiopii osm velkých projektů EPC, včetně projektu přenosového vedení 400 kV BBDA, přenosových soustav přehrady Renaissance Dam a napájení železnice Etiopie-Džibutsko. Kumulativní úsilí zahrnuje 1115 kilometrů vysokonapěťových přenosových vedení a 11 rozvoden.

: Společnost Shanghai Electric dodala v Etiopii osm velkých projektů EPC, včetně projektu přenosového vedení 400 kV BBDA, přenosových soustav přehrady Renaissance Dam a napájení železnice Etiopie-Džibutsko. Kumulativní úsilí zahrnuje 1115 kilometrů vysokonapěťových přenosových vedení a 11 rozvoden. Revitalizace měst v Angole (2020) : Shanghai Electric modernizovala sítě středního a nízkého napětí v Huambu a Caále, což přineslo prospěch milionu obyvatel a více než stovce podniků se zlepšeným a stabilním přístupem k elektřině.

: Shanghai Electric modernizovala sítě středního a nízkého napětí v Huambu a Caále, což přineslo prospěch milionu obyvatel a více než stovce podniků se zlepšeným a stabilním přístupem k elektřině. Modernizace sítě v Nigérii: V Lagosu společnost Shanghai Electric modernizovala deset stárnoucích rozvoden, čímž výrazně zvýšila spolehlivost dodávek elektřiny pro domácnosti i komerční uživatele. Kromě toho dokončila dvě kriticky důležité rozvodny 330/132 kV a 132/33 kV, rozvodnu Egbin a rozvodnu Makogi v severní Nigérii, což přineslo prospěch více než 500.000 obyvatel.

Vzhledem k tomu, že Afrika pokračuje na své cestě k naplnění Agendy 2063 Africké unie, je společnost Shanghai Electric i nadále odhodlána poskytovat inovativní energetická řešení a podporovat udržitelný rozvoj. Společnost Shanghai Electric aktivně zaměstnává místní nadané pracovníky, čímž vytváří významné pracovní příležitosti a podporuje hospodářský růst. V úzké spolupráci s místními vládami a průmyslovými partnery spatřuje Shanghai Electric lepší, elektrifikovanou budoucnost Afriky.Object has been Removed from this location.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2563078/Shanghai_Electric_Powers_African_Industrialization_17_Year_Commitment_Energy_Projects_Djibouti_s.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg