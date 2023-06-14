"Программа подготовки лидеров Climate x" приглашает студентов со всего мира

ДУБАЙ (ОАЭ), 14 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- "Программа подготовки лидеров Climate x" принимает заявки от студентов со всего мира. Потенциальные студенты могут зарегистрироваться на сайте http://climatexleadership.gauc.net/. Заявки принимаются до 30 июня 2023 г.

'Climate x' Leadership Training Program Welcomes College Students Worldwide

При стратегической поддержке Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и глобальных партнеров, эта учебная программа, совместно разработанная Международным университетским климатическим альянсом (Global Alliance of Universities on Climate, GAUC) и Альянсом азиатских университетов (Asian Universities Alliance, AUA), направлена на развитие у молодого поколения навыков, которые в будущем помогут им стать лидерами в борьбе с изменением климата. Она подчеркивает синергетический подход, объединяя авторитетные образовательные ресурсы и предлагая инновационную программу обучения.

Смена парадигмы развития

Переход к углеродно-нейтральной экономике предполагает нечто большее, чем просто переход от ископаемых видов топлива. Это "смена парадигмы развития, которая приведет к новой модели модернизации, способной принести пользу всему миру и внести вклад в экологически безопасное и процветающее будущее", – заявил Лорд Николас Стерн, президент Исследовательского института Grantham по изменению климата и окружающей среде при Лондонской школе экономики и председатель Научного комитета GAUC.

Смена парадигмы сопровождается глубокими изменениями на рынке труда, которые выдвигают совершенно новые требования и предоставляют новые возможности. "Сегодняшняя молодежь – лидеры и столпы завтрашнего дня, и независимо от своей будущей карьеры они должны рассматривать углеродную нейтральность в качестве общего дела, – заявил д-р ВАН Биньбинь (WANG Binbin), генеральный исполнительный секретарь GAUC.

Учебная программа Climate x основное внимание уделяет революционному воздействию изменения климата и его тесной взаимосвязи с другими целями ООН в области устойчивого развития (ЦУР). Опираясь на успех пилотного учебного проекта Climate x 2022, который был предназначен исключительно для студентов университетов-членов GAUC, учебная программа 2023 открывает двери для студентов по всему миру и направлена на то, чтобы помочь большему количеству молодых людей воспользоваться возможностями, связанными со сменой парадигмы, и внести свой вклад в реализацию углеродно-нейтрального будущего.

Престижное образование в 28 университетах и за их пределами

Учитывая, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) будут принимать у себя Конференцию ООН по изменению климата 2023 (COP28), GAUC установила стратегическое партнерство с Альянсом азиатских университетов (AUA), в который входят 15 университетов из Азии, для совместного проведения обучения.

Расширяя существующую сеть университетов-членов GAUC, это партнерство акцентирует внимание на уникальных проблемах изменения климата, с которыми сталкивается континент, сохраняя при этом комплексную глобальную перспективу. На протяжении всей учебной программы эксперты из университетов-членов GAUC и AUA будут совместно проводить лекции и семинары, уделяя особое внимание синергии между изменением климата и ежегодными ключевыми темами GAUC, а именно синергии между изменением климата и экологически чистой энергетикой, здравоохранением, стихийными бедствиями и устойчивой модой.

Кроме того, благодаря обширной глобальной партнерской сети, обучение будет сопровождаться различными семинарами, групповыми сессиями и внеклассными лекциями, представленными приглашенными докладчиками из организаций, связанных с ООН, промышленности, НПО, гражданского общества и пр.

Повышение квалификации от слушателей до будущих лидеров в борьбе с изменением климата

В рамках учебной программы был принят подход "Обучение инструктора" с помощью модуля "1+3", который позволит учащимся перейти от получения знаний о климате к лидерству в борьбе с изменением климата. 1 в названии модуля символизирует онлайн-курс, который длится один месяц в июле; 3 символизирует три гибридных мероприятия, которые зачисленные студенты должны пройти с августа по ноябрь, чтобы применить свои лидерские навыки и знания о климате на практике. Третье мероприятие признано молодежным мероприятием Всемирной молодежной климатической недели 2023 (Неделя) – механизма, который GAUC и более чем 100 заинтересованных сторон со всего мира инициировали в 2022 году.

После выполнения требований модуля "1+3", студенты будут сертифицированы GAUC и AUA как Инструкторы Climate x. Инструкторы Climate x, которые продемонстрируют исключительные лидерские качества и целеустремленность в течение Недели, запланированной на период с 20 по 24 ноября этого года, получат дополнительную награду Первопроходца Climate x ('Climate x' Pioneer). Первопроходцы Climate x получат возможность быть отобранными в Молодежную делегацию GAUC на COP28, чтобы донести основные аспекты молодежной климатической деятельности до лидеров глобального управления изменением климата на COP28 в Дубае.

Подробный график "Программы подготовки лидеров Climate x" представлен на сайте: https://gauc.net/.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2101448/Climate_x__Leadership_Training_Program_Welcomes_College_Students_Worldwide.jpg

SOURCE Global Alliance of Universities on Climate