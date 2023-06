DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 14 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- O programa de treinamento de liderança "Climate X" agora está aceitando inscrições de estudantes universitários em todo o mundo. Os futuros alunos podem se inscrever em http://climatexleadership.gauc.net/. As inscrições serão encerradas em 30 de junho de 2023.

Programa de treinamento de liderança “Climate X” dá as boas-vindas a estudantes universitários em todo o mundo.

Estrategicamente apoiado pela UNFCCC, UNESCO e pelos parceiros globais, e co-organizado pela Aliança global de Universidades sobre o Clima (GAUC) e pela Aliança de Universidades Asiáticas (AUA), este programa de treinamento tem como objetivo equipar a próxima geração com as habilidades para se tornarem futuros líderes climáticos. Ele enfatiza uma abordagem sinérgica, reunindo recursos educacionais estimados e oferecendo um currículo inovador.

Uma mudança de paradigma no desenvolvimento.

A transição para uma economia neutra em carbono implica mais do que apenas se afastar dos combustíveis fósseis. É "uma mudança de paradigma no desenvolvimento, que dará origem a um novo modelo de modernização que pode beneficiar o mundo e contribuir para um futuro verde e próspero", disse Lord Nicholas Stern, presidente do Instituto de Pesquisa de Grantham em LSE e presidente do Comitê Acadêmico da GAUC.

Esta mudança de paradigma é acompanhada por profundas mudanças no mercado de trabalho, trazendo novas exigências e oportunidades. "Os jovens de hoje são líderes e pilares do amanhã e, independentemente de suas futuras carreiras, devem considerar a neutralidade de carbono uma causa comum", afirmou o Dr. WANG Binbin, secretário-geral executivo da GAUC.

Com o tema "Climate X", o programa de treinamento destaca o impacto transformador das mudanças climáticas e sua estreita interconexão com outros Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (SDGs). Com base no sucesso do piloto de treinamento "Climate X" de 2022, que foi exclusivo para estudantes de universidades membros da GAUC, o programa de treinamento de 2023 tem como objetivo ajudar mais jovens a aproveitar as oportunidades trazidas pela mudança de paradigma e contribuir para a realização de um futuro de carbono zero líquido, abrindo inscrições para estudantes universitários em todo o mundo.

Educação de prestígio feita por 28 universidades e além

Considerando que os Emirados Árabes Unidos (EAU) sediarão a Conferência de Mudanças Climáticas da ONU de 2023 (COP28), a GAUC estabeleceu uma parceria estratégica com a Aliança das Universidades Asiáticas (AUA), uma aliança composta por 15 universidades membros em toda a Ásia, para co-sediar o programa de treinamento.

Ao expandir a rede existente de universidades membros da GAUC, esta parceria coloca em foco os desafios únicos das mudanças climáticas enfrentadas pelo continente, ao mesmo tempo em que mantém uma perspectiva global abrangente. Ao longo do programa de treinamento, especialistas das universidades membros da GAUC e da AUA irão colaborar para realizar palestras e workshops, com foco na sinergia entre as mudanças climáticas e os principais tópicos anuais da GAUC, ou seja, a sinergia entre as mudanças climáticas e a energia limpa, saúde, desastres e moda sustentável.

Além disso, graças à sua extensa rede global de parceiros, o treinamento também apresenta diversos workshops, sessões em painéis e palestras extracurriculares apresentadas por palestrantes convidados de organizações afiliadas à ONU, indústria, ONGs, sociedade civil e muito mais.

Partindo de aprendizes para futuros líderes climáticos

Para capacitar os alunos a fazerem a transição de estudantes do conhecimento climático para líderes de ações climáticas, o programa de treinamento adotou uma abordagem "Treinar o treinador" por meio de um módulo "1+3". Dentro do módulo, o número 1 refere-se ao curso online que abrange um mês em julho. O número 3 simboliza os três eventos híbridos que os alunos matriculados devem realizar de agosto a novembro, para colocarem em prática suas habilidades de liderança e conhecimento do clima. O terceiro evento é reconhecido como o evento liderado por jovens da Semana Global do Clima da Juventude de 2023 (a Semana), um mecanismo que o GAUC e mais de 100 partes interessadas globais co-iniciaram em 2022.

Ao atenderem aos requisitos do módulo 1+3, os alunos serão certificados pela GAUC e AUA como treinadores "Climate X". Os treinadores "Climate X" que demonstrarem liderança e dedicação excepcionais durante a Semana, que está programada do dia 20 ao dia 24 de novembro deste ano, receberão a honra adicional como pioneiros "Climate X". Os pioneiros 'Climate X' também terão a oportunidade de ser selecionados para a COP28 GAUC Youth Delegation e trazer os destaques das ações climáticas da juventude para a vanguarda da governança global das mudanças climáticas na COP28 em Dubai.

Para obter a programação detalhada do programa de treinamento de liderança "Climate X", acesse: https://gauc.net/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2101508/Climate_x__Leadership_Training_Program_Welcomes_College_Students_Worldwide.jpg

FONTE Global Alliance of Universities on Climate

SOURCE Global Alliance of Universities on Climate