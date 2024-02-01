Объявлено о платформе Cognizant Flowsource™ на основе генеративного ИИ для разработки

Платформа обеспечивает интегрированный, целостный путь отслеживания и ускорения каждого этапа жизненного цикла поставки программного обеспечения

ТИНЕК, шт. Нью-Джерси, 2 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) сегодня объявила о платформе Cognizant Flowsource™️ на основе генеративного искусственного интеллекта, предназначенного для создания нового поколения программного обеспечения для предприятий. Cognizant Flowsource интегрирует все этапы жизненного цикла разработки программного обеспечения и включает в себя цифровые активы и инструменты, чтобы помочь межфункциональным техническим командам быстрее создавать высококачественный код с повышенным контролем и прозрачностью.

По мере того как каждое предприятие становится технологическим бизнесом, динамика рынка быстро меняется. Развивающиеся технологии, новые конкуренты и новые требования клиентов требуют от организаций таких темпов изменений, которые зачастую недостижимы из-за сложности их технологических комплексов, неполного использования современных инженерных процессов, а также унаследованных долгов и затрат.

«В эпоху генеративного искусственного интеллекта стремление к инновациям создает для организаций возможность работать быстрее, но работа быстрее должна быть устойчивой, а «больше скорости» не должно означать «больше проблем», — сказал Прасад Санкаран (Prasad Sankaran), исполнительный вице-президент Cognizant по программному обеспечению и проектированию платформ, — Cognizant Flowsource удовлетворяет эту растущую потребность и помогает организациям повысить пропускную способность, качество и единообразие разработки. В результате сокращается время вывода на рынок новых и инновационных продуктов и услуг, а также улучшается масштабирование, что позволяет этим предприятиям опережать конкурентов».

Cognizant Flowsource обеспечивает единую техническую платформу, объединяющую работу всех участников процесса доставки программного обеспечения и сообщества разработчиков. Инструментарий на основе генеративного ИИ и оркестровка процессов вплетена в опыт разработчиков, позволяя членам команды работать быстрее и с большей концентрацией, что поддается измерению и количественной оценке. Например, команды могут самостоятельно использовать шаблоны для предоставления кода и сред, автоматизировать тестирование и документирование, обращаться к корпоративным базам знаний для повторного использования кода и компонентов, а также ускорять процессы написания кода с помощью обученных вторых пилотов.

«Cognizant Flowsource не ограничивается повышением производительности труда, чтобы обеспечить высокое качество кода благодаря внедренным, хорошо продуманным практикам и многоуровневым проверкам качества», — сказал Мукеш Диалани (Mukesh Dialani), вице-президент IDC Research по цифровым разработкам и операционным технологическим услугам. «C Cognizant Flowsource специалист может сосредоточиться на важном, а не на повторяющейся работе, не добавляющей ценности. Будь я клиентом, я бы оценил, насколько Cognizant Flowsource позволяет мне преодолеть техническое отставание и быстрее избавиться от этих проблем, чтобы можно было сосредоточиться на том, что важно для моего бизнеса», — пояснил он.

C Cognizant Flowsource заинтересованные стороны в бизнесе и разработке могут получить больше прозрачности в системе разработки программного обеспечения организации. Проблемы можно решать быстрее, лучше понимать влияние, более гладко реализовывать стратегию. Cognizant Flowsource работает также как расширяемая платформа, позволяющая предприятиям добавлять сторонние плагины для дальнейшего ускорения рабочих процессов.

Cognizant Flowsource входит в другие недавно выпущенные предложения платформ Cognizant, включая Cognizant Neuro® AI, Cognizant Neuro® IT Operations и Cognizant Skygrade™ для помощи предприятиям в управлении сложной ИТ-средой и модернизации ее в направлении облачной архитектуры.

Чтобы подробнее узнать о том, как начать работать с Cognizant Flowsource, перейдите по ссылке.

Cognizant придерживается высочайших стандартов ответственного и этичного ИИ, уделяя особое внимание безопасности, защите, конфиденциальности, прозрачности и инклюзивности. Чтобы подробнее узнать о подходе Cognizant к генеративному искусственному интеллекту и приверженность компании ответственному ИИ, перейдите по ссылке.

О компании Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) проектирует современные предприятия. Мы помогаем клиентам модернизировать технологии, переосмысливать процессы и преобразовывать работу, чтобы они могли сохранять лидерство в нашем быстро меняющемся мире. Вместе мы делаем повседневную жизнь лучше. Подробнее на веб-сайте www.cognizant.com или по адресу @cognizant.

За дополнительной информацией обращайтесь:

США Имя: Габби Джульоччьелло (Gabby Gugliocciello) Email [email protected]

Европа / Азиатско-Тихоокеанский регион Имя: Кристина Шнайдер (Christina Schneider) Электронная почта: [email protected]

Индия Имя: Рашми Васишт (Rashmi Vasisht) Email rashmi.vasisht@cognizant.com

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