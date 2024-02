Annonce de Cognizant FlowsourceMC, une plateforme alimentée par l'IA générative pour l'ingénierie moderne

La plateforme offre un moyen intégré et holistique de suivre et d'accélérer chaque étape du cycle de vie de la livraison de logiciels

TEANECK, New Jersey, 2 février 2024 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) a annoncé aujourd'hui le lancement d'une plateforme basée sur l'IA générative (gen AI), Cognizant Flowsource™️, qui vise à alimenter la prochaine génération d'ingénierie logicielle pour les entreprises. Cognizant Flowsource intègre toutes les étapes du cycle de vie du développement logiciel et incorpore des actifs et des outils numériques pour aider les équipes d'ingénierie interfonctionnelles à produire plus rapidement un code de haute qualité, avec un contrôle et une transparence accrus.

La dynamique du marché évolue rapidement du fait que chaque entreprise devient une entreprise technologique. Les technologies émergentes, les nouveaux concurrents et les nouvelles demandes des clients imposent aux organisations un rythme de changement souvent hors de portée en raison de la complexité de leurs parcs technologiques, de l'utilisation fragmentée des processus d'ingénierie modernes, et des dettes et coûts existants.

« À l'ère de l'IA, la course à l'innovation crée un foyer d'opportunités qui incite les organisations à travailler plus vite, mais travailler plus vite doit être un processus durable, et « plus vite » ne devrait pas signifier « plus de problèmes », a déclaré Prasad Sankaran, vice-président exécutif de l'ingénierie des logiciels et des plateformes de Cognizant. « Cognizant Flowsource répond à ce besoin croissant et aide les organisations à améliorer le débit, la qualité et la cohérence du développement. Le résultat en est un meilleur délai de mise sur le marché de produits et services nouveaux et innovants, ainsi que des améliorations d'échelle qui peuvent permettre à ces entreprises de garder une longueur d'avance sur la concurrence. »

Cognizant Flowsource offre une plateforme d'ingénierie unifiée qui permet de connecter le travail de toutes les parties prenantes de la livraison de logiciels et de la communauté de développement. Les outils et l'orchestration des processus basés sur l'IA sont intégrés à l'expérience des développeurs, ce qui permet aux membres des équipes de travailler plus rapidement et de manière plus ciblée, d'une manière mesurable et quantifiable. Par exemple, les équipes peuvent utiliser des modèles en libre-service pour fournir des codes et des environnements, automatiser les tests et la documentation, exploiter les bases de connaissances de l'entreprise pour favoriser la réutilisation du code et des composants, et accélérer les processus de codage grâce à des copilotes formés.

« Cognizant Flowsource va au-delà de l'augmentation de la productivité pour garantir un code de haute qualité grâce à des pratiques intégrées et bien architecturées et à de multiples niveaux de contrôle de la qualité », a déclaré Mukesh Dialani, vice-président de la recherche chez IDC, services d'ingénierie numérique et de technologies opérationnelles. « Avec Cognizant Flowsource, les talents peuvent se concentrer sur ce qui compte plutôt que sur des tâches répétitives et sans valeur ajoutée. Si j'étais un client, j'apprécierais que Cognizant Flowsource me permette de dépasser la dette technique et de me débarrasser plus rapidement de ces problèmes, afin que nous puissions nous concentrer sur ce qui compte pour mon entreprise. »

Grâce à Cognizant Flowsource, les acteurs de l'entreprise et de l'ingénierie peuvent améliorer la transparence de l'écosystème de l'ingénierie logicielle de l'organisation. Les problèmes peuvent être résolus plus rapidement, l'impact peut être mieux compris et la stratégie peut être mise en œuvre de manière plus transparente. Cognizant Flowsource fonctionne également comme une plateforme extensible qui permet aux entreprises d'ajouter des plugins tiers pour accélérer encore les processus de travail.

Cognizant Flowsource s'ajoute à d'autres offres de plateformes que Cognizant a récemment déployées, notamment Cognizant Neuro® AI , Cognizant Neuro® IT Operations et Cognizant Skygrade ™, pour aider les entreprises à gérer la complexité de leurs environnements informatiques et à les moderniser au profit d'une architecture cloud-native.

