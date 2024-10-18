Мастерство и технологии: GAC представляет модель AION V на Парижском автосалоне 2024

ГУАНЧЖОУ, Китай, 18 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- 14 октября в Paris Expo Porte de Versailles стартовал Парижский автосалон 2024. На автосалоне компания GAC представила шесть транспортных средств, работающих на новых источниках энергии, предложения типичных продуктов и новейшие технологии, обнародовав планы присутствия GAC на европейском рынке.

Where Craft Meets Technology: GAC Unveils Global Strategic Model AION V at Paris Motor Show 2024

На Парижском автосалоне в этом году GAC также представила свою первую глобальную стратегическую модель, полностью электрический прочный интеллектуальный SUV AION V. AION V, известный своей технологией электромобилей следующего поколения, собирается покорить европейский рынок своими передовыми функциями, включая батарею с большим запасом хода, возможности быстрой зарядки, энергоэффективный дизайн и очень конкурентные цены в своем классе. Этот элегантный, просторный SUV сочетает в себе интеллектуальную связь с превосходными системами безопасности, обеспечивая беспрецедентный опыт вождения для экологически сознательных потребителей.

Помимо AION V, компания GAC продемонстрировала еще три полностью электрических автомобиля: AION Y, HYPTEC SSR и HYPTEC HT, а также две гибридные модели — GAC E9 и ES9. Также были представлены передовые технологии, такие как зарядная станция переменного тока мощностью 7 кВт (EN Norm), нагнетатель AION A480, электрический привод Quark, твердотельная батарея и легкий тормозной диск, что подчеркивает глубокий опыт GAC и многообещающее присутствие в новом энергетическом секторе.

На этом автосалоне мирового класса компания GAC официально представила свой «План европейского рынка». GAC применяет тщательно структурированный подход для удовлетворения уникальных потребностей потребителей в различных европейских странах.

Начиная с 2024 года, GAC создаст надежную инфраструктуру послепродажного обслуживания в партнерстве с лидерами отрасли, чтобы обеспечить быстрое и надежное ремонтное обслуживание и плотную сеть. Кроме того, к 2025 году GAC завершит строительство европейского транзитного склада для повышения эффективности поставок запчастей.

К GAC также присоединился Томас Схемера (Thomas Schemera), мировой лидер и эксперт с более чем 30-летним опытом работы в мировой автомобильной промышленности, в качестве глобального операционного директора и старшего вице-президента GAC International. Он будет помогать GAC в понимании потребностей и предпочтений европейских потребителей, обеспечивая более внимательный опыт работы с клиентами и предлагая первоклассный опыт в соответствии с требованиями рынка, тем самым укрепляя доверие местных потребителей к GAC.

Следуя принципу «Интегрируясь в Европу, делая вклад в Европу», GAC продолжит сотрудничество с европейскими отраслями, выводя на европейский рынок высококачественную и высокотехнологичную продукцию, которая была хорошо принята в Китае и во всем мире, тем самым способствуя качественному развитию GAC на мировом рынке.

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/2533807/GAC.mp4