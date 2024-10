Quand l'artisanat rencontre la technologie : GAC dévoile le modèle stratégique mondial AION V au Mondial de l'Automobile de Paris 2024

GUANGZHOU, Chine, 18 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le 14 octobre, le coup d'envoi du Mondial de l'Automobile 2024 a été donné à Paris Expo Porte de Versailles. Lors de ce Mondial, GAC a présenté six véhicules à énergie nouvelle, des offres de produits représentatives, et les dernières technologies, dévoilant les projets de GAC en matière de présence sur le marché européen.

Where Craft Meets Technology: GAC Unveils Global Strategic Model AION V at Paris Motor Show 2024

Au Mondial de l'automobile de Paris de cette année, GAC a également dévoilé son premier modèle stratégique mondial, le SUV intelligent robuste tout électrique, AION V. L'AION V, connu pour sa technologie de véhicule électrique de nouvelle génération, devrait captiver le marché européen grâce à ses caractéristiques avancées, notamment une batterie à longue autonomie, des capacités de charge rapide, un design économe en énergie et des prix très compétitifs dans sa catégorie. Ce SUV élégant et spacieux allie une connectivité intelligente à des systèmes de sécurité supérieurs, garantissant une expérience de conduite inégalée aux consommateurs soucieux de l'environnement.

Outre l'AION V, GAC a présenté trois autres véhicules entièrement électriques, à savoir l'AION Y, l'HYPTEC SSR et l'HYPTEC HT, ainsi que deux modèles hybrides rechargeables, les GAC E9 et ES9. Des technologies d'avant-garde telles que la pile de chargement 7kw CA (EN Norm), le superchargeur AION A480, le moteur électrique Quark Electric Drive, la batterie solide et le disque de frein léger ont également été exposées, mettant en avant la profonde expertise et la présence prometteuse de GAC dans le secteur des nouvelles énergies.

Profitant de ce salon automobile d'envergure mondiale, GAC a officiellement dévoilé son « projet pour le marché européen ». GAC adopte une approche soigneusement structurée pour répondre aux demandes uniques des consommateurs dans divers pays européens.

À partir de 2024, GAC mettra en place une solide infrastructure d'après-vente, en partenariat avec les leaders de l'industrie, afin de garantir des services de réparation rapides et fiables, ainsi qu'un réseau très dense. En outre, d'ici 2025, GAC achèvera de mettre en place un entrepôt de transit européen afin d'améliorer l'efficacité de l'approvisionnement en pièces.

GAC a également recruté Thomas Schemera, un leader et expert mondial avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie automobile mondiale, pour occuper le poste de directeur de l'exploitation au niveau mondial et de vice-président principal de GAC International. Il aidera GAC à mieux comprendre les besoins et les préférences des consommateurs européens, à fournir une expérience client plus attentive et à offrir une expérience de première classe conforme aux exigences du marché, renforçant ainsi la confiance des consommateurs locaux envers GAC.

Adhérant au principe « Intégrer l'Europe, contribuer à l'Europe », GAC continuera à collaborer avec les industries européennes, à introduire sur le marché européen des produits de qualité supérieure et de haute technologie, qui ont été bien accueillis en Chine et dans le monde, et à favoriser ainsi le développement de la qualité de GAC sur le marché mondial.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2533804/GAC.mp4