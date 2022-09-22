Интеллектуальная облачная сеть Huawei -- в авангарде цифровых инноваций

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Huawei

Sep 22, 2022, 12:26 ET

БАНГКОК, 22 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei представила усовершенствованные возможности своего интеллектуального облачного сетевого решения Intelligent Cloud-Network Solution на саммите «Интеллектуальная облачная сеть — в авангарде цифровых инноваций» (Intelligent Cloud-Network — Leading Digital Innovation), состоявшемся в рамках проходящей в Бангкоке конференции HUAWEI CONNECT 2022. Обновления охватывают три основных сценария — CloudFabric, CloudWAN и CloudCampus — и были созданы в целях удовлетворения меняющихся потребностей клиентов. Кроме того, компания Huawei опубликовала «Доклад по архитектуре беспроводных интеллектуальных сетей» (Wireless Intelligent Network Architecture White Paper), который станет новым ресурсом для руководителей предприятий в процессе цифровых инноваций.

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Huawei releases its Wireless Intelligent Network Architecture White Paper
Huawei releases its Wireless Intelligent Network Architecture White Paper

По мере цифровой трансформации корпоративные услуги предъявляют новые требования к сетям передачи данных. Во-первых, огромное количество соединений Интернета вещей требует сверхширокополосной и повсеместной связи. Во-вторых, корпоративные филиалы постепенно переходят к облачным сервисам, что требует от сетей обеспечения гибкого развертывания и возможностей быстрой миграции в облако. В-третьих, новые услуги необходимо развертывать в крупных масштабах и часто корректировать, что требует, чтобы сети были гибкими, безопасными и эффективными. И наконец, видеоконференц-связь становится повсеместным явлением, а это означает, что сети должны обеспечивать детерминированную надежность обслуживания.

Вице-президент по линейке продуктов Huawei для передачи данных Сунь Льян (Sun Liang) отметил, что Huawei Datacom разработала интеллектуальное облачное сетевое решение Intelligent Cloud-Network Solution за счет непрерывного внедрения инноваций для решения существовавших ранее проблем. Это решение обеспечивает ключевые возможности, такие как высочайший уровень доступа, сверхбыстрый доступ к облаку для филиалов, детерминированный опыт, а также эффективное и упрощенное развертывание. В настоящее время это интеллектуальное облачное сетевое решение широко используется в таких секторах, как образование, розничная торговля, государственное управление и финансы, способствуя цифровой трансформации для клиентов. Например, в секторе образования беспроводное сетевое решение Wi-Fi обеспечивает высочайший уровень сетевого доступа; в розничном секторе решение SD-WAN для сверхбыстрого доступа к облаку позволяет открыть магазин всего за один день; в государственном секторе разработанная компанией Huawei технология сетевого сегментирования обеспечивает возможность конвергентной передачи данных по одной сети и 100-процентную надежность важнейших для бизнеса служб; в финансовом секторе упрощенное междоменное многооблачное решение для развертывания сервисов обеспечивает возможность развертывания сервисов в течение нескольких минут.

На конференции компания Huawei также представила ряд новых средств передачи данных, в том числе первый в отрасли модуль Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T, коммутатор ядра нового поколения 400G CloudEngine S16700 и универсальный интеллектуальный маршрутизатор 4-в-1 NetEngine 8000 M4.

Кроме того, компания Huawei опубликовала «Доклад по архитектуре беспроводной интеллектуальной сети». Президент глобального отдела маркетинга и продаж корпоративных сетей компании Huawei Лю Цзяньнин (Liu Jianning) заявил, что одним из важнейших изменений в кампусных сетях является полностью беспроводная связь. Внедрение Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7 в будущем предъявляет новые требования к пропускной способности сети, архитектуре и эксплуатации. Для удовлетворения этих новых требований компания Huawei предлагает архитектуру кампусных сетей нового поколения — архитектуру беспроводной интеллектуальной сети. Эта архитектура имеет семь уникальных свойств: она полностью беспроводная, гиперконвергентная, сверхширокополосная, упрощенная, низкоуглеродная, безопасная и интеллектуальная.

На конференции клиенты из различных отраслей рассказали о том, как они используют интеллектуальное облачное сетевое решение Huawei в своей коммерческой практике. Вице-президент по сетям Biznet Агус Ариянто (Agus Ariyanto) выступил с речью под названием «Biznet создает ориентированную на будущее интеллектуальную WAN-сеть» (Biznet Builds a Future-oriented Intelligent WAN). Он заявил: «На базе однородной метросети компания Huawei помогает Biznet укрепить свою ведущую роль в отрасли. Совместно с Huawei мы будем уделять больше внимания новым технологиям и бизнес-инновациям на основе IPE».

Более подробная информация об интеллектуальном облачном сетевом решении Huawei представлена на сайте https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-networks/intelligent-ip-networks.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1904186/Image1.jpg

SOURCE Huawei

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