Inteligentne rozwiązania Huawei Intelligent Cloud-Network na czele cyfrowych innowacji

BANGKOK, 22 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma Huawei przedstawiła ulepszone funkcje rozwiązania Intelligent Cloud-Network podczas szczytu zatytułowanego "Intelligent Cloud-Network, Leading Digital Innovation" (Intelligent Cloud-Network na czele cyfrowych innowacji), który odbył się w ramach wydarzenia HUAWEI CONNECT 2022 Bangkok. Funkcje te obejmują trzy istotne zastosowania – CloudFabric, CloudWAN i CloudCampus – a stworzono je z myślą o spełnianiu zmieniających się wymagań klientów. Firma Huawei również opublikowała „Białą księgę architektury inteligentnych sieci bezprzewodowych" (Wireless Intelligent Network Architecture White Paper) aby dalej wspierać przedsiębiorstwa w zakresie innowacji cyfrowych.

Podczas gdy transformacja cyfrowa nabiera rozpędu, usługi dla przedsiębiorstw stawiają nowe wymagania dotyczące sieci transmisji danych. Po pierwsze, ogromne liczby połączeń z urządzeniami IoT wymagają ultra-szerokopasmowej i wszechobecnej łączności. Po drugie, usługi dla oddziałów przedsiębiorstw są stopniowo przenoszone do chmury, co sprawia, że sieci muszą zapewniać możliwość elastycznego uruchomienia chmury i szybkiego przeniesienia do niej zasobów. Po trzecie, nowe usługi muszą być wprowadzane na szeroką skalę i potrzebują częstych modyfikacji, co wymaga szybkich, bezpiecznych i wydajnych sieci. Po czwarte, wideokonferencje stają się powszechne, co oznacza, że sieci muszą dawać gwarancję doświadczeń, jakie przynoszą sieci deterministyczne.

Sun Liang, wiceprezes ds. linii produktów do transmisji danych w Huawei, podkreślił, że Huawei Datacom stworzył rozwiązanie Intelligent Cloud-Network dzięki nieustannym innowacjom ukierunkowanym na sprostanie pojawiającym się wyzwaniom. Rozwiązanie to przynosi kluczowe możliwości, takie jak najlepsze doświadczenia dostępu do sieci, ultra-szybki dostęp do chmury w oddziałach przedsiębiorstw, doświadczenia jakie przynoszą sieci deterministyczne oraz sprawne i proste uruchomienie. Obecnie rozwiązanie Intelligent Cloud-Network ma szerokie zastosowanie w takich branżach jak edukacja, handel detaliczny, usługi sektora publicznego i finanse, wspierając klientów w transformacji cyfrowej. Na przykład, w sektorze edukacji rozwiązanie w pełni bezprzewodowej łączności Wi-Fi zapewnia najlepsze doświadczenia płynące z dostępu do sieci; w sektorze detalicznym, ultra szybki dostęp do chmury za pośrednictwem sieci SD-WAN umożliwia otworzenie sklepu w zaledwie jeden dzień; w sektorze usług publicznych, technologia network slicing (segmentowanie sieci) pozwala na zintegrowaną transmisję danych za pośrednictwem jednej sieci i 100% gwarancji ciągłości usług kluczowych dla ich działalności; w sektorze finansowym, uproszczone międzydomenowe rozwiązanie służące uruchomieniu usług wielochmurowych (multi-cloud) umożliwia wprowadzenie usług w zaledwie kilka minut.

Podczas konferencji firma Huawei również przedstawiła szereg nowych produktów do transmisji danych, takie jak pierwsze w branży urządzenie Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T, przełącznik kampusowy CloudEngine S16700 i uniwersalny inteligentny router 4 w 1 NetEngine 8000 M4.

Ponadto firma Huawei opublikowała „Białą księgę architektury inteligentnych sieci bezprzewodowych". Liu Jianning, prezes działu marketingu i sprzedaży rozwiązań sieciowych dla firm w Huawei, powiedział, że jedną z najważniejszych zmian się sieciach kampusowych jest to, że stają się w pełni bezprzewodowe. Wprowadzenie rozwiązań Wi-Fi 6 i Wi-Fi 7 w przyszłości stawia nowe wymagania dotyczące przepustowości i architektury sieci, oraz jej eksploatacji i utrzymania. W celu sprostania tym nowym wyzwaniom, Huawei proponuje architekturę sieci kampusowych nowej generacji - inteligentną architekturę sieci bezprzewodowych. Ma ona siedem unikatowych cech: jest w pełni bezprzewodowa, hiper-konwergentna, ultra-szerokopasmowa, uproszczona, niskoemisyjna, bezpieczna i inteligentna.

Podczas konferencji klienci reprezentujący różnorodne branże podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat stosowania rozwiązania Intelligent Cloud-Network w swoich codziennych działaniach. Agus Ariyanto, wiceprezes ds. sieci w Biznet, wygłosił prelekcję zatytułowaną „Biznet buduje inteligentne sieci WAN ukierunkowane na przyszłość" Stwierdził, że „W oparciu o płaskie sieci metropolitalne, firma Huawei pomaga Biznet w umocnieniu swoje czołowej pozycji w branży. Razem z Huawei będziemy przyglądać się blisko pojawiającym się technologiom i innowacjom biznesowym w oparciu o IPE.

