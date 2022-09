Rede em nuvem inteligente da Huawei, liderando a inovação digital

BANGKOK, 22 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Huawei apresentou os recursos atualizados de sua solução inteligente de rede em nuvem na cúpula intitulada "Rede em nuvem inteligente, liderando a inovação digital", realizada durante a HUAWEI CONNECT 2022 Bangkok. Os recursos abrangem três cenários principais — CloudFabric, CloudWAN e CloudCampus — e foram criados em um esforço para atender às mudanças dos clientes. A Huawei também lançou seu informe técnico de arquitetura de rede inteligente sem fio para orientar ainda mais as empresas acerca da inovação digital.

Huawei lança seu informe técnico de arquitetura de rede inteligente sem fio (PRNewsfoto/Huawei)

À medida que a transformação digital avança, os serviços empresariais representam novos requisitos nas redes de comunicação de dados. Primeiro, um grande número de conexões IoT exige banda ultra larga e conectividade onipresente. Em segundo lugar, os serviços de filiais corporativas estão migrando gradualmente para a nuvem, o que exige que as redes forneçam implementação flexível e recursos rápidos de migração para a nuvem. Terceiro, os novos serviços precisam ser implementados em larga escala e os serviços precisam de ajustes frequentes, o que exige que as redes sejam ágeis, seguras e eficientes. Finalmente, a videoconferência está se tornando comum, o que significa que as redes devem oferecer garantia determinística de experiência.

Sun Liang, vice-presidente da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei, observou que a Huawei Datacom desenvolveu a solução de rede em nuvem inteligente por meio da inovação contínua para enfrentar os desafios anteriores. Esta solução oferece recursos-chave, como experiência de acesso máximo, acesso em nuvem ultrarrápido por ramos, experiência determinística e implementação eficiente e simplificada. Atualmente, a solução de rede em nuvem inteligente tem sido amplamente utilizada em setores como educação, varejo, governo e finanças, facilitando a transformação digital para os clientes. Por exemplo, no setor educacional, a solução de rede Wi-Fi totalmente sem fio oferece a melhor experiência de acesso à rede; no setor de varejo, a solução de acesso à nuvem ultrarrápida SD-WAN permite que uma loja seja aberta em apenas um dia; no setor governamental, a tecnologia de fatiamento de rede da Huawei permite o transporte convergente em uma rede e 100% de garantia de serviços essenciais aos negócios; no setor financeiro, a solução simplificada de implementação de serviço multinuvem entre domínios permite que os serviços sejam implementados em minutos.

Na conferência, a Huawei também divulgou uma série de novos produtos de comunicação de dados, como o primeiro Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T do setor, o switch central de campus de próxima geração pronto para 400G CloudEngine S16700 e o roteador inteligente de serviço universal 4 em 1 NetEngine 8000 M4.

Além disso, a Huawei lançou seu informe técnico de arquitetura de rede inteligente sem fio. Liu Jianning, presidente do departamento global de vendas de marketing e soluções de rede empresarial da Huawei, declarou que uma das mudanças mais importantes nas redes de campus é ser totalmente sem fio. A adoção de Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7 no futuro representa novos requisitos em largura de banda de rede, arquitetura e O&M. Para atender a esses novos requisitos, a Huawei propõe a arquitetura de rede em campus de última geração — arquitetura de rede inteligente sem fio. Esta arquitetura tem sete características únicas: totalmente sem fio, hiperconvergente, banda ultra larga, simplificada, de baixo carbono, segura e inteligente.

Na conferência, clientes de vários setores compartilharam como usaram a solução de rede em nuvem inteligente da Huawei em suas práticas comerciais. Agus Ariyanto, vice-presidente de rede da Biznet, fez um discurso intitulado "A Biznet constrói uma WAN Inteligente orientada para o futuro". Segundo ele "baseada em uma rede em metrô plano, a Huawei ajuda a Biznet a consolidar seu papel de liderança no setor. Em conjunto com a Huawei, exploraremos mais sobre tecnologias emergentes e inovação de negócios com base na IPE."

Para obter informações adicionais sobre a solução de rede em nuvem inteligente da Huawei, acesse https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-networks/intelligent-ip-networks.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1905671/Image1.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei