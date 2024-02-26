Ли Пэн из Huawei: запускаем новый рост 5G и новую коммерциализацию 5.5G

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Huawei

26 Feb, 2024, 22:25 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 27 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня в рамках выставки MWC Barcelona 2024 компания Huawei провела саммит 5G Beyond Growth Summit. На саммите Ли Пэн (Li Peng), корпоративный старший вице-президент Huawei и президент по продажам и обслуживанию ИКТ, подробно рассмотрел, как операторы могут добиться коммерческого успеха 5G и как 5.5G еще больше раскроет потенциал сетей и создаст новые возможности роста.

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Li Peng, Corporate Senior Vice President; President of ICT Sales & Service, Huawei
Li Peng, Corporate Senior Vice President; President of ICT Sales & Service, Huawei
Li Peng delivers opening remarks at the summit
Li Peng delivers opening remarks at the summit

«5G следует по верному пути к коммерческому успеху», — сказал г-н Ли. Коммерциализация 5G началась в 2019 году, и за прошедшие пять лет количество пользователей 5G в мире достигло 1,5 миллиардов. В случае технологи 4G на это ушло девять лет. В настоящее время 20 % глобальных абонентов мобильной связи пользуются технологией 5G. Эти пользователи генерируют 30 % всего мобильного трафика и приносят 40 % дохода от услуг мобильной связи.

Ли объяснил: «Коммерческое использование 5.5G начнется в 2024 году, и по мере того как 5.5G, ИИ и облачные технологии будут сближаться, операторы станут раскрывать потенциал нового применения и возможностей».

Он продолжил, сказав, что для реализации этих возможностей операторы по всему миру должны сосредоточиться на высококачественном доступе к Интернету, многомерной монетизации, новых услугах и генеративном ИИ.

Высококачественные сети по-прежнему являются основой коммерческого успеха

Мобильные пользователи подтверждают готовность платить за улучшение связи в рамках своих пакетов услуг мобильной связи, если качество сетей это позволяет. Таким образом, ожидается, что генерируемый этими пользователями трафик значительно увеличится, что позволит операторам получать максимальную выгоду от трафика. Это привело к тому, что все больше и больше операторов предлагают стратегические цели, включающие построение высококачественных 5G-сетей.

Например, некоторые операторы на Ближнем Востоке уже развернули сети Massive MIMO, и оптимальное ощущение, создаваемое этими сетями, обусловило успешное развертывание 5G FWA. В настоящее время технологией 5G FWA пользуются почти 3 миллиона домохозяйств, что делает ее мощным двигателем роста доходов операторов.

Многомерная монетизация повышает ценность каждого бита

Более 20 % глобальных операторов 5G уже внедрили модели ценообразования в зависимости от скорости передачи данных. Например, недавно один оператор в Таиланде выпустил дополнение 5G Boost Mode, которое позволяет абонентам выбирать наиболее подходящий уровень скорости под выполняемую задачу. Эта модель помогла оператору увеличить средний доход на абонента (ARPU) примерно на 23 %. Другой китайский оператор запустил пакет с гарантированной скоростью передачи данных абонентом, чтобы обеспечить ведущим прямые трансляции абонентам бесперебойность прямых трансляций с высоким разрешением. Этот пакет приобрел определенную популярность и помог оператору повысить средний доход на абонента (ARPU) более чем на 70 %

Новые услуги обеспечивают устойчивый рост в долгосрочной перспективе

Новые услуги, например New Calling, облачные телефоны и 3D-изображение без очков, привлекают все больше внимания потребителей. Например, дополнительные функции New Calling, такие как виртуальные аватары, становятся довольно популярны. Пользователи также готовы платить больше за услуги, которые создают впечатление выполнения в режиме реального времени, например единое окно для подачи страховых требований, касающихся автомобиля.

Технология 5G также внедряется во многих отраслях. В Китае более 50 000 вариантов использования частных 5G-сетей стали коммерческими в более чем 50 отраслях. Ожидается, что благодаря новым возможностям 5.5G, включая определяемую длительность задержки, точную геолокацию и пассивный Интернет вещей, операторы могут получать еще больше возможностей на рынке B2B.

Генеративный ИИ откроет для отрасли мобильной связи эпоху повсеместной интеллектуальности

По данным IDC, в 2024 году мировые поставки мобильных телефонов с ИИ достигнут 170 миллионов. Это составит 15 % от всех поставок смартфонов. Телефоны с ИИ нового поколения будут иметь более мощные хранилище данных, дисплей и возможности визуализации. Поддерживаемые этими телефонами приложения AIGC будут генерировать сотни миллиардов ГБ данных и создадут новые возможности для операторов.

Г-н Ли завершил свое выступление на саммите, пообещав: «Вместе с операторами мы раскроем потенциал 5G и 5.5G и обеспечим невероятный новый рост».

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2346903/Li_Peng_Corporate_Senior_Vice_President__President_ICT_Sales.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2346906/Li_Peng_delivers_opening_remarks_summit.jpg

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