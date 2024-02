Li Peng, de Huawei : Relancer la croissance de la 5G et la commercialisation de la 5.5G

BARCELONE, Espagne, 26 février 2024 /PRNewswire/ -- Huawei a organisé aujourd'hui le 5G Beyond Growth Summit au MWC Barcelone 2024. Lors du sommet, Li Peng, vice-président principal de Huawei et président des ventes et services ICT, a discuté de la façon dont les transporteurs peuvent atteindre le succès commercial dans la 5G et de la façon dont la 5.5G débloquera davantage le potentiel des réseaux et créera de nouvelles opportunités de croissance.

Li Peng, Corporate Senior Vice President; President of ICT Sales & Service, Huawei Li Peng delivers opening remarks at the summit

« La 5G est sur la bonne voie pour réussir sur le plan commercial, a déclaré M. Li. La 5G a commencé à être commercialisée en 2019 et, au cours des cinq dernières années, elle a déjà gagné 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde. Il a fallu neuf ans à la 4G pour en arriver là. Actuellement, 20 % des abonnés mobiles mondiaux utilisent la 5G. Ces utilisateurs génèrent 30 % de l'ensemble du trafic mobile et contribuent à 40 % des recettes des services mobiles. »

M. Li a expliqué que « la 5.5G entrera en service commercial en 2024 et qu'avec la convergence de la 5.5G, de l'IA et du cloud, les opérateurs pourront libérer le potentiel de nouvelles applications et capacités ».

Il a ajouté que les opérateurs du monde entier devraient se concentrer sur les réseaux de haute qualité, la monétisation multidimensionnelle, les services émergents et l'IA générative pour saisir ces opportunités.

Les réseaux de haute qualité restent le fondement de la réussite commerciale

Les utilisateurs de téléphones mobiles se sont montrés disposés à payer pour améliorer leur forfait mobile si leurs réseaux sont d'une qualité suffisante. Le trafic généré par ces utilisateurs devrait donc augmenter de manière significative, ce qui permettra aux opérateurs de maximiser la valeur du trafic. C'est pourquoi de plus en plus d'opérateurs proposent des objectifs stratégiques qui incluent la construction de réseaux 5G de haute qualité.

Certains opérateurs du Moyen-Orient, par exemple, ont déjà déployé des réseaux Massive MIMO, et l'expérience optimale fournie par ces réseaux a fait du déploiement de la 5G FWA un succès. Actuellement, la 5G FWA a connecté près de 3 millions de foyers, ce qui en fait un puissant moteur de croissance des revenus pour les opérateurs.

La monétisation multidimensionnelle maximise la valeur de chaque bit

Plus de 20 % des opérateurs 5G dans le monde ont déjà adopté des modèles de tarification en fonction de la vitesse. Un opérateur thaïlandais, par exemple, a récemment lancé un module complémentaire 5G Boost Mode, qui permet aux abonnés de sélectionner différents niveaux de vitesse pour répondre au mieux à leurs besoins d'utilisation. Ce modèle a permis à l'opérateur d'augmenter son revenu moyen par client d'environ 23 %. Un autre opérateur chinois a lancé un forfait de transmission ascendante garantie pour offrir aux diffuseurs de programmes en direct des expériences de diffusion en direct fluides et en haute définition. Ce forfait est devenu très populaire et a permis à l'opérateur d'augmenter son revenu moyen par client de plus de 70 %.

Les nouveaux services émergents permettent une croissance durable à long terme

Les nouveaux services tels que New Calling, les téléphones cloud et la 3D sans lunettes attirent de plus en plus l'attention des consommateurs. Par exemple, les fonctions à valeur ajoutée de New Calling, comme les avatars virtuels, sont de plus en plus populaires. Les utilisateurs sont également prêts à payer plus cher pour des services qui offrent une expérience en temps réel, comme le guichet unique pour les demandes d'assurance automobile.

La 5G a également été adoptée par de nombreuses industries. En Chine, plus de 50 000 cas d'utilisation de réseaux 5G privés sont entrés en service commercial dans plus de 50 secteurs d'activité. Les nouvelles capacités de la 5.5G, notamment la latence déterministe, le positionnement précis et l'IdO passif, devraient créer encore plus d'opportunités pour les opérateurs sur le marché B2B.

L'IA générative fera entrer l'industrie mobile dans l'ère de l'intelligence totale

Selon IDC, les livraisons mondiales de téléphones mobiles à IA atteindront 170 millions en 2024. Cela représentera 15 % de l'ensemble des livraisons de smartphones. Les téléphones IA de la prochaine génération seront dotés de capacités de stockage, d'affichage et d'imagerie plus puissantes. Les applications de contenu généré par l'IA alimentées par ces téléphones généreront des centaines de milliards de Go de données et créeront de nouvelles opportunités pour les opérateurs.

M. Li a conclu ses remarques lors du sommet en promettant : « Avec les opérateurs, nous allons libérer le potentiel de la 5G et de la 5.5G, et générer une nouvelle croissance incroyable. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2346903/Li_Peng_Corporate_Senior_Vice_President__President_ICT_Sales.jpg