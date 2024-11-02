Ян Чаобинь из Huawei: технология 5.5G раскрывает потенциал мобильного ИИ

СТАМБУЛ, 2 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня Ян Чаобинь (Yang Chaobin), член совета директоров Huawei и президент по ИКТ-продуктам и решениям, на Глобальном форуме MBB 2024, делая основной доклад, сказал: «Предстоящая эра мобильного ИИ создаст огромные возможности для мобильной отрасли и глубоко определит будущее десятилетие. Развитие технологии 5.5G станет ключом к раскрытию потенциала мобильного ИИ. Huawei с нетерпением ждет сотрудничества со всеми отраслевыми партнерами с целью развития технологии 5.5G и укрепления основ эры мобильного ИИ. Вместе мы можем помочь обществу и отрасли стать интеллектуальными».

Yang Chaobin delivering a keynote speech

По словам Яна быстрое развитие технологий 5.5G и ИИ привело к появлению двух тенденций, которые изменят отрасль и станут началом «эры мобильного ИИ». Первая тенденция, по его словам, — «ИИ приходит в мобильную связь», т. е. услуги мобильного Интернета трансформируются за счет новых сервисов и бизнес-моделей. Вторая тенденция — «ИИ становится в мобильным», т. е. новые мобильные сервисы, такие как умные транспортные средства и роботы, открывают огромные возможности для бизнеса. Эти достижения, по его мнению, создают новый импульс и возможности как для общества, так и для мобильной отрасли.

Huawei говорит, что эти тенденции будут влиять на отрасль ИКТ тремя определенными способами. Во-первых, индивидуальные ИИ-агенты изменят услуги мобильного Интернета таким образом, что у каждого появится личный умный помощник, а это означает, что сети ИИ-агентов должны будут поддерживать предоставление услуг в режиме реального времени. Во-вторых, интеллектуальное управление транспортными средствами изменит мобильную связь в результате превращения транспортных средств в гибкие и интеллектуальные пространства, для чего сети интеллектуальных транспортных средств должны будут поддерживать высокую скорость передачи данных. В-третьих, генерализованный внедренный интеллект будет проникать в различные сценарии, что приведет к новой производительности и возникновению рынка для 10 млрд роботов с ИИ, а это означает, что будущим сетям робототехники потребуются более высокие характеристики.

Г-н Ян объяснил, что сети 5.5G могут поддерживать диверсифицированные соединения, уровни обслуживания и сервисы, необходимые для удовлетворения этих новых требований, диктуемых ИИ-агентами, интеллектуальными транспортными средствами и внедренным интеллектом, поскольку сети стимулируют инновации и развитие в пяти ключевых областях:

Во-первых, технология 5.5G может удовлетворить разнообразные требования к уровню обслуживания, обеспечивая высокую пропускную способность сетей. Поскольку пользователям все чаще требуется разный уровень обслуживания, диапазоны ниже 100 ГГц могут быть интегрированы по требованию, чтобы гибко обеспечивать сетевые возможности, необходимые для повышенного многофакторного уровня обслуживания. Технология «0 бит 0 Вт» также может использоваться для обеспечения повышенной энергоэффективности.

Во-вторых, технологию 5.5G можно использовать для оптимизации совокупной стоимости владения устройством, поскольку эта технология позволяет интегрировать в единую сеть подключения устройств Интернета вещей для любого сценария. Технологии RedCap и пассивного Интернета вещей снижают стоимость Интернета вещей, а для обеспечения максимального количества одновременно поддерживаемых подключений требуется 5.5G. Улучшенные сетевые возможности также необходимы для расширения возможностей устройств и повсеместного подключения к Интернету вещей.

В-третьих, технология 5.5G позволяет использовать унифицированные порталы, которые поддерживают дифференцированные уровни обслуживания и монетизацию, что необходимо операторам для удовлетворения все более разнообразных требований к обслуживанию. Базовые сети 5.5G позволяют использовать информацию о пользователях, сервисах и сетях, необходимую для дифференцированной монетизации на основе уровня обслуживания.

В-четвертых, технология 5.5G позволяет использовать единый портал обслуживания, который делает мобильный ИИ более доступным и поддерживает диверсифицированные смарт-сервисы. Операторам понадобится специальный портал обслуживания для ИИ, который предоставляют базовые сети 5.5G для предоставления сетевых возможностей третьим лицам. Это сделает смарт-сервисы доступными на более дешевых мобильных устройствах.

В-пятых, технология 5.5G может использовать базовую телекоммуникационную модель для обеспечения высокой автономности сети и реализации концепции «0 касаний, 0 ожиданий, 0 отказов». Базовая телекоммуникационная модель позволяет создавать сети с высоким уровнем автономности с полным набором функций интеллекта, предлагая приложения двух типов — вторые пилоты и агенты — и цифровых экспертов трех типов. Это станет новой тенденцией в области эксплуатации сетей.

15-й Глобальный форум по мобильной широкополосной связи под лозунгом «5.5G открывает эру мобильного ИИ» пройдет с 30 по 31 октября в Стамбуле, Турция. Он будет организован компанией Huawei при поддержке наших отраслевых партнеров — GSMA и GTI. Вместе с операторами, лидерами вертикальной отрасли и партнерами по экосистеме мы расскажем о последних достижениях отрасли и изучим новые возможности. Заинтересованные представители отрасли обсудят, как достичь успеха в бизнесе 5.5G в эпоху мобильного ИИ и использовать успех 5G для достижения еще больших успехов с технологией 5.5G. Для получения дополнительной информации посетите страницу форума MBBF2024 по адресу: https://www.huawei.com/en/events/mbbf2024

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