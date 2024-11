Yang Chaobin z Huawei: 5.5G uwalnia potencjał mobilnej sztucznej inteligencji

STAMBUŁ, 4 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Yang Chaobin, członek zarządu Huawei i prezes ds. produktów i rozwiązań teleinformatycznych, wygłosił przemówienie podczas konferencji Global MBB Forum 2024, twierdząc, że „nadchodząca era mobilnej sztucznej inteligencji stworzy ogromne możliwości dla branży urządzeń mobilnych i w dużej mierze ukształtuje nadchodzącą dekadę. Zmieniająca się technologia 5.5G będzie kluczem do uwolnienia potencjału mobilnej sztucznej inteligencji (AI). Huawei z niecierpliwością oczekuje na współpracę ze wszystkimi partnerami branżowymi, aby zmieniać technologię 5.5G i ugruntować fundamenty ery mobilnej sztucznej inteligencji. Razem możemy pomóc przemysłowi i społeczeństwu w ich inteligentnej transformacji".

Yang Chaobin delivering a keynote speech

Według Yanga, zaobserwować można dwa trendy, które pojawiły się dzięki zmieniającym się technologiom 5.5G i AI, które ukształtują na nowo przemysł i zapoczątkują „erę mobilnej sztucznej inteligencji". Pierwszy trend to „urządzenia mobilne przechodzące na AI", gdzie mobilne usługi internetowe przechodzą transformację dzięki nowym modelom świadczenia usług i modelom biznesowym. Drugi trend to „AI przechodząca na mobilność", gdzie pojawiają się ogromne możliwości biznesowe dzięki nowym mobilnym usługom, takim jak inteligentne pojazdy czy roboty. Według niego te postępy tworzą nowy impuls i możliwości zarówno dla społeczeństwa, jak i dla sektora rozwiązań mobilnych.

W Huawei panuje przekonanie, że tendencje te wpłyną na branżę teleinformatyczną na trzy sposoby. Po pierwsze, agenci AI dla użytkowników indywidualnych ukształtują na nowo usługi internetowe w taki sposób, że każdy będzie miał swojego osobistego inteligentnego asystenta, co oznacza, że sieci na potrzeby agentów AI będą musiały obsługiwać usługi w czasie rzeczywistym. Po drugie, inteligentna jazda zmieni mobilność poprzez przekształcenie pojazdów w elastyczną i inteligentną przestrzeń, co oznacza, że sieci na potrzeby inteligentnych pojazdów będą musiały zapewniać wysokie prędkości w paśmie częstotliwości uplink. Po trzecie, „ucieleśniona" ogólna sztuczna inteligencja trafi do różnorodnych zastosowań, aby uwolnić nową produktywność i rynek 10 mld jednostek robotów AI, co oznacza, że przyszłe sieci na potrzeby robotyki będą musiały mieć kompleksowo udoskonalone parametry.

Yang wyjaśnił, że sieci 5.5G mogą obsługiwać te zróżnicowane połączenia, doświadczenia i usługi, które są niezbędne do spełnienia nowych wymogów płynących z agentów AI, inteligentnych pojazdów i ucieleśnionej sztucznej inteligencji, podczas gdy sieci staną się siłą napędową innowacji i zmian w pięciu kluczowych obszarach.

Po pierwsze, technologie 5.5G mogą być odpowiedzią na różne wymagania w odniesieniu do doświadczeń poprzez zapewnienie wysoce szerokopasmowych sieci. Podczas gdy użytkownicy coraz częściej wymagają zróżnicowanych doświadczeń, pasma o częstotliwości poniżej 100 GHz mogą być wbudowane na żądanie w celu zapewnienia w sposób elastyczny możliwości sieciowych niezbędnych dla doskonałych wieloczynnikowych doświadczeń. Technologia „0 bit 0 Wat" może być również stosowana w celu zapewnienia niezrównanej wydajności energetycznej.

Po drugie, technologie 5.5G mogą być stosowane do optymalizacji całkowitego kosztu posiadania urządzenia, ponieważ umożliwiają integrację połączeń IoT obejmujących jego wszystkie zastosowania w ramach jednej sieci. Technologie RedCap i pasywne technologie IoT obniżają koszty urządzeń IoT, a sieć 5.5G jest niezbędna do maksymalizacji liczby połączeń, które mogą być obsługiwane jednocześnie. Udoskonalone parametry sieci są również konieczne do umocnienia urządzeń i zapewnienia powszechnej dostępności połączeń IoT.

Po trzecie, 5.5G może zapewnić ujednolicone portale, które służą do zapewniania zróżnicowanych doświadczeń i monetyzacji, co jest wyzwaniem, z którym operatorzy będą zmuszeni się zmierzyć, aby sprostać coraz bardziej różnorodnym wymogom w zakresie usług. Sieci szkieletowe 5.5G mogą dostarczyć możliwości w zakresie świadomości użytkownika, usługi i sieci, co jest potrzebne do zróżnicowanej monetyzacji opartej na doświadczeniach.

Po czwarte, technologie 5.5G mogą zapewnić ujednolicony portal usług, który sprawi, że mobilna sztuczna inteligencja będzie bardziej przystępna cenowo i będzie obsługiwać zróżnicowane inteligentne usługi. Operatorzy będą potrzebować portalu usług opartego na natywnej AI, co mogą zapewnić sieci szkieletowe 5.5G, aby dzielić się z podmiotami trzecimi możliwościami, jakie dają sieci. Poprawi to dostępność inteligentnych usług na bardziej przystępnych cenowo urządzeniach mobilnych.

Po piąte, sieci 5.5G mogą wykorzystywać model podstawowy Telecom Foundation Model w celu udostępnienia wysokiego poziomu autonomii sieci i realizacji koncepcji „0 dotyku, 0 oczekiwania, 0 usterek". Model Telecom Foundation służy do uruchomienia sieci o wysokim poziomie autonomii z pełną inteligencją dzięki dwóm rodzajom zastosowań - narzędziom typu copilot i agentom - oraz trzem rodzajom ekspertów cyfrowych. Model ten stanie się nowym trendem w eksploatacji sieci.

15. Międzynarodowe Forum Mobilnych Sieci Szerokopasmowych (Global Mobile Broadband Forum) zorganizowano w dniach 30-31 października w Stambule, w Turcji pod hasłem „5.5G na czele ery mobilnej sztucznej inteligencji". Gospodarzem wydarzenia jest firma Huawei, która korzysta ze wsparcia partnerów branżowych, GSMA i GTI. Razem z operatami, liderami branżowymi i partnerami ekosystemu, podzieli się informacjami na temat najnowszych postępów w branży i omówi nowe możliwości. Interesariusze reprezentujący branżę będą dyskutować na temat sposobów na sukces biznesowy sieci 5.5G w erze mobilnej sztucznej inteligencji i wykorzystanie popularności technologii 5G do osiągnięcia jeszcze lepszych rezultatów z zastosowaniem 5.5G. Więcej informacji można uzyskać na stronie https://www.huawei.com/en/events/mbbf2024.

