Yang Chaobin de Huawei : la 5.5G libère le potentiel de l'IA mobile

ISTANBUL, 1er novembre 2024 /PRNewswire/ -- Yang Chaobin, membre du conseil d'administration de Huawei et président des produits et solutions TIC, a prononcé aujourd'hui un discours liminaire lors du Global MBB Forum 2024, en déclarant notamment : « L'ère de l'IA mobile qui s'annonce va créer d'énormes opportunités pour l'industrie mobile et façonnera profondément la décennie à venir. L'évolution de la technologie 5.5G sera la clé pour libérer le potentiel de l'IA mobile. Huawei se réjouit de collaborer avec tous les partenaires de l'industrie pour faire évoluer la 5.5G et consolider les bases de l'ère de l'IA mobile. Ensemble, nous pouvons aider la société et l'industrie à devenir intelligentes".

Yang Chaobin delivering a keynote speech

Selon Yang, deux tendances ont émergé grâce à l'évolution rapide de la 5,5G et des technologies de l'IA, qui vont remodeler l'industrie et initier une « ère de l'IA mobile ». La première tendance est ce qu'il appelle « le mobile adopte l'IA », dans laquelle les services internet mobiles sont transformés par de nouveaux services et modèles commerciaux. La deuxième tendance est celle où « l'IA adopte le mobile », dans laquelle d'énormes opportunités commerciales sont débloquées par de nouveaux services mobiles tels que les véhicules intelligents et les robots. Selon lui, ces évolutions créent un nouvel élan et de nouvelles opportunités tant pour la société que pour le secteur de la téléphonie mobile.

Huawei pense que ces tendances influenceront l'industrie des TIC de trois manières spécifiques. Tout d'abord, les agents d'IA pour les particuliers vont remodeler les services internet mobiles de telle sorte que chacun disposera d'un assistant intelligent personnel, ce qui signifie que les réseaux d'agents d'IA devront prendre en charge des services en temps réel. Deuxièmement, la conduite intelligente transformera la mobilité en faisant des véhicules des espaces flexibles et intelligents, ce qui signifie que les réseaux de véhicules intelligents devront offrir des vitesses de liaison montante élevées. Troisièmement, l'intelligence incarnée généralisée fera son chemin dans différents scénarios pour débloquer une nouvelle productivité et un marché de robots IA de 10 milliards d'unités, ce qui signifie que les futurs réseaux robotiques auront besoin de capacités nettement plus élevées.

Yang a expliqué que les réseaux 5.5G peuvent prendre en charge les connexions, les expériences et les services diversifiés nécessaires pour répondre à ces nouvelles exigences provenant des agents d'IA, des véhicules intelligents et de l'intelligence incarnée, car les réseaux favorisent l'innovation et l'évolution dans cinq domaines clés :

Tout d'abord, la 5.5G peut répondre à des exigences d'expériences diversifiées en fournissant des réseaux à large bande passante. Les utilisateurs ayant de plus en plus besoin d'expériences diversifiées, les bandes de fréquences inférieures à 100 GHz peuvent être intégrées à la demande pour fournir de manière flexible les capacités réseau nécessaires à des expériences multifactorielles de qualité supérieure. La technologie « 0 octet 0 watt » peut également être utilisée pour améliorer l'efficacité énergétique.

Deuxièmement, la 5,5G peut être utilisée pour optimiser le coût total de possession des appareils, car elle permet à un réseau unique d'intégrer des connexions IoT dans tous les scénarios. Les technologies RedCap et IoT passif réduisent le coût de l'IoT et la 5.5G est nécessaire pour optimiser le nombre de connexions pouvant être prises en charge simultanément. Des capacités de réseau améliorées sont également nécessaires pour renforcer les appareils et apporter des connexions IoT partout.

Troisièmement, la 5.5G peut fournir des portails unifiés qui permettent de garantir une expérience différenciée et de la monétiser, ce dont les opérateurs auront besoin pour faire face à des exigences de service de plus en plus diversifiées. Les réseaux centraux 5,5G ont la capacité de fournir les capacités de connaissance de l'utilisateur, du service et du réseau nécessaires à une monétisation différenciée basée sur l'expérience.

Quatrièmement, la 5.5G peut fournir un portail de services unifiés qui rend l'IA mobile plus abordable et prend en charge des services intelligents diversifiés. Les opérateurs auront besoin du portail de services d'IA natif fourni par les réseaux centraux 5,5G afin de partager les capacités du réseau avec des tiers. Les services intelligents seront ainsi disponibles sur des appareils mobiles plus abordables.

Cinquièmement, la 5.5G peut utiliser le modèle de fondation des télécommunications pour permettre une autonomie de réseau de haut niveau et concrétiser le concept « 0 Touche, 0 Attente, 0 Faute ». Le modèle de fondation des télécommunications permet de créer des réseaux autonomes de haut niveau dotés d'une intelligence complète en fournissant deux types d'applications - les pilotes et les agents - et trois types d'experts numériques. Il s'agira d'une nouvelle tendance dans l'exploitation des réseaux.

Le 15e Forum mondial sur le haut débit mobile, dont le slogan est « 5.5G Leads Mobile AI Era » (La 5.5G est à l'avant-garde l'ère de l'IA mobile), s'est déroulé les 30 et 31 octobre à Istanbul, en Turquie. Il était organisé par Huawei avec le soutien de ses partenaires industriels GSMA et GTI. Avec les opérateurs, les leaders de l'industrie verticale et les partenaires de l'écosystème, nous avons partagé les dernières avancées de l'industrie et explorerons de nouvelles opportunités. Les acteurs de l'industrie ont discuté de la manière d'assurer le succès commercial de la 5.5G à l'ère de l'IA mobile et de tirer parti du succès de la 5G pour obtenir des résultats encore plus importants avec la 5.5G. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site MBBF2024 : https://www.huawei.com/en/events/mbbf2024

