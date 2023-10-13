Новая линейка продуктов KEENON Robotics в Европе с передовыми достижениями на HostMilano

News provided by

Keenon Robotics

13 Oct, 2023, 07:24 ET

МИЛАН, 13 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- KEENON Robotics, мировой лидер в сфере робототехники для коммерческих услуг, представит четыре новых инновационных продукта — DINERBOT T10, DINERBOT T9 Pro, DINERBOT T3 и KLEENBOT C30 — в Европе на выставке HostMilano («HOST») в Италии, которая пройдет с 13 по 17 октября. Это мероприятие по выпуску новых продуктов станет поворотным событием для нового бренда, который уже демонстрирует значительные темпы роста на европейском рынке.

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(PRNewsfoto/Keenon Robotics)
(PRNewsfoto/Keenon Robotics)

HOST — это известное отраслевое мероприятие в сфере гостиничных услуг, которое является мировой платформой для демонстрации последних достижений и тенденций лидерами отрасли и инновационными предприятиями. Компания KEENON, которая будет представлять свою продукцию на стенде №A63 B66, в павильоне 11P, предложит вниманию посетителей передовые роботизированные решения для европейского рынка. При этом в течение всего мероприятия площадка будет открыта для СМИ. В первый день компания провела демонстрации продуктов в режиме онлайн в Интернете, а встреча с партнерами и «эксклюзивный аперитив» пройдут 16 октября.

Роботы KEENON оснащены полностью автономной системой позиционирования и навигации собственной разработки в комбинации с высокочувствительными сенсорными технологиями и технологиями обхода препятствий, а также функцией автозарядки, которая гибко адаптируется к реальным практическим сценариям для предоставления безопасных, надежных и эффективных услуг. На выставке будут представлены такие новинки:

  • DINERBOT T10. Оснащен блоком передовых датчиков, инновационной подвижной головкой с комплектом индивидуальных принадлежностей, уникальным многомодальным интерфейсом для голосовых, сенсорных и визуальных взаимодействий, а также большим дисплеем с диагональю 23,8 дюйма для рекламы.
  • DINERBOT T9 Pro. Эффективный робот-доставщик, разработанный для обслуживания на предприятиях повседневного общественного питания и обеспечивающий непрерывную доставку блюд от официантов к клиентам.
  • DINERBOT T3. Специально предназначен для закрытых залов предприятий общественного питания, удовлетворяет спрос на надежную доставку с участием роботов на дальние расстояния в соответствии с повышенными требованиями к конфиденциальности.
  • KLEENBOT C30. Является первым роботом KEENON для клининга, осуществляет профессиональную очистку, является портативным, маневренным и оснащен облачной системой управления.

Говоря о стратегии роста компании, генеральный менеджер KEENON Robotics в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, господин Джим Хуанг (Jim Huang), заявил: «С 2022 года мы открыли два дочерних предприятия в регионе для предоставления услуг на ключевых рынках и развития местного делового партнерства. За последний год мы наблюдали заметный рост на рынке Европы и Ближнего Востока, получив широкое признание наших партнеров. В последнем отчете IDC также отметили успехи KEENON, подчеркнув, что компания завоевала 60,4% китайского рынка общественного питания».

Говоря о перспективах компании, KEENON Robotics стремится к дальнейшему росту путем развития на местных рынках Европы, Ближнего Востока и в Африки, разработки инновационных технологий, установления партнерств и использования интеллектуальных систем для более качественного обслуживания все более широкого спектра клиентов с различными потребностями.

Для получения дополнительной информации и отправки запросов СМИ обращайтесь по адресу [email protected]

О KEENON Robotics

Компания KEENON Robotics, мировой лидер по производству роботов и решений для коммерческого обслуживания, находится в авангарде рынка передовой робототехники для обслуживания с 2010 г., работая в различных отраслях в более чем 60 странах и регионах, а также в более чем 600 городах мира. Компания использует передовые технологии в робототехнике и облачных вычислениях. Компания, которой доверяют деловые партнеры по всему миру, стремится создавать ценности, развивать инновации и способствовать росту отрасли.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2246584/KEENON_x_HOST_Milano_x_New_Products.jpg  

SOURCE Keenon Robotics

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