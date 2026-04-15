Společnost KEENON Robotics představila na veletrhu Interclean Amsterdam 2026 inovace v oblasti autonomního úklidu
News provided byKEENON Robotics
Apr 15, 2026, 22:54 ET
AMSTERDAM, 16. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost KEENON Robotics na veletrhu Interclean Amsterdam 2026 předvedla, jak automatizace nové generace mění podobu facility managementu (FM) prostřednictvím udržitelné inteligence a spolupráce více robotů. V době, kdy odvětví FM nadále čelí nedostatku pracovních sil, rostoucí provozní složitosti a vyšším nárokům na konzistentní kvalitu, představila společnost KEENON profesionální úklidovou flotilu navrženou pro autonomnější, škálovatelnější a efektivnější provoz.
Inspekce hlídek s umělou inteligencí pro rychlejší úklid
Klíčovým bodem programu byla funkce AI Patrol Inspection společnosti KEENON, která robotům umožňuje identifikovat běžné suché a mokré nečistoty, automaticky přepínat režimy čištění a vypočítat nejkratší cestu reakce. Roboti tak mohou překročit rámec úklidu po pevně dané trase a dynamičtěji reagovat na provozní potřeby v reálném čase.
Diferencovaná řada produktů pro různá prostředí
Společnost KEENON představila řadu KLEENBOT jako kompletní portfolio pro různé komerční scénáře. KLEENBOT C55 je určen pro velké prostory nad 3 000 m² a nabízí vysokou kapacitu, delší dobu provozu a široké pokrytí pro náročná prostředí, jako jsou továrny a logistická centra. KLEENBOT C40, určený pro středně velká komerční zařízení včetně supermarketů, hotelů, kanceláří a nemocnic, vynikl průkopnickou konstrukcí KEENON pro separaci suché a mokré fáze. Model C40 je postaven na charakteristickém systému tří kartáčů, který odděluje suchý a mokrý odpad v jediném pracovním postupu, čímž řeší dlouhodobé problémy uživatelů, jako je zápach způsobený smíšeným odpadem a obtížné čištění nádrží na odpadní vodu, a zároveň zvyšuje pohodlí údržby a celkovou účinnost čištění. KLEENBOT C30 je přizpůsoben prémiovým prostředím, jako jsou hotely a kanceláře, a poskytuje tiché řešení suchého čištění bez použití vody pro povrchy od mramoru až po koberce.
Efektivní spolupráce více robotů, lepší efektivita služeb
Kromě jednotlivých produktů společnost KEENON zdůraznila hodnotu koordinované spolupráce více robotů. Společnost KEENON se svým portfoliem zahrnujícím úklidové, doručovací a humanoidní roboty předvedla, jak mohou různé typy robotů spolupracovat při koordinovaném nasazení s cílem zlepšit efektivitu služeb a provozní reakce v komplexních komerčních prostředích. Společnost KEENON již prokázala funkčnost více robotů v praxi — od 10 až 20 robotů pracujících na jednom místě až po smíšenou flotilu 8 robotů šesti typů v zařízeních, jako jsou luxusní hotelové řetězce.
Od specializovaných robotů k širší vizi
Společnost KEENON uzavřela prezentaci posílením své širší strategie kombinování humanoidních robotů pro všeobecné použití se specializovanými servisními roboty. Společnost, která se opírá o 16 let inovací v oblasti robotiky, pokračuje v rozšiřování reálného nasazení a zároveň rozvíjí svou dlouhodobou vizi "10 miliard + 1 robot" - budoucnost, ve které bude každému člověku pomáhat robotický partner.
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2956309/IMG_20260414_122937.jpg
Share this article