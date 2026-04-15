KEENON Robotics predstavuje na veľtrhu Interclean Amsterdam 2026 inovácie v oblasti autonómneho upratovania

News provided by

KEENON Robotics

Apr 15, 2026, 22:52 ET

AMSTERDAM, 16. apríl 2026 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu Interclean Amsterdam 2026 spoločnosť KEENON Robotics predstavila, ako automatizácia novej generácie mení správu budov prostredníctvom udržateľnej inteligencie a spolupráce viacerých robotov. Keďže nedostatok pracovných síl, rastúca zložitosť prevádzky a vyššie očakávania týkajúce sa dôslednosti naďalej predstavujú pre oblasť správy budov výzvu, spoločnosť KEENON predstavila profesionálnu upratovaciu flotilu navrhnutú pre autonómnejšiu, škálovateľnejšiu a efektívnejšiu prevádzku.

Funkcia AI Patrol Inspection pre adaptívnejšie upratovanie

IMG_20260414_122937

Kľúčovým prvkom bola funkcia AI Patrol Inspection od spoločnosti KEENON, ktorá umožňuje robotom identifikovať bežné suché a mokré nečistoty, automaticky prepínať režimy upratovania a vypočítavať najkratšiu reakčnú cestu. Vďaka tomu môžu roboty pracovať efektívnejšie ako na pevne stanovených trasách a dynamickejšie reagovať na prevádzkové potreby v reálnom čase.

Diferencovaný sortiment produktov pre rôzne prostredia

Spoločnosť KEENON predstavila sériu KLEENBOT ako kompletné portfólio pre rôzne komerčné prevádzky. KLEENBOT C55 je určený pre veľké priestory nad 3000 m² a ponúka vysokú kapacitu, dlhšiu dobu prevádzky a široké pokrytie pre náročné prostredia, ako sú továrne či logistické centrá. KLEENBOT C40, určený pre stredne veľké komerčné priestory vrátane supermarketov, hotelov, kancelárií a nemocníc. Vyniká priekopníckym dizajnom separácie suchého a mokrého čistenia od spoločnosti KEENON. Vďaka svojmu charakteristickému systému s tromi kefami oddeľuje C40 suchý a mokrý odpad v jedinom pracovnom postupe. Rieši tak dlhodobé problémy používateľov, ako je zápach spôsobený zmiešaným odpadom a ťažkosti s čistením nádrží na odpadovú vodu. Zároveň zlepšuje pohodlie údržby a celkovú účinnosť upratovania. KLEENBOT C30 je určený pre prémiové prostredia, ako sú hotely a kancelárie. Poskytuje tichšie riešenie chemického čistenia bez použitia vody pre povrchy od mramoru až po koberce.

Efektívna spolupráca viacerých robotov, lepšia efektivita služieb

Okrem jednotlivých produktov spoločnosť KEENON zdôraznila aj hodnotu spolupráce viacerých robotov. S portfóliom, ktoré zahŕňa upratovacie, doručovacie a humanoidné roboty, spoločnosť KEENON demonštrovala, ako môžu rôzne typy robotov spolupracovať v koordinovanom nasadení s cieľom zlepšiť efektivitu služieb a prevádzkovú odozvu v zložitých komerčných prostrediach. KEENON poskytuje overenú efektívnosť viacerých robotov. Programy zahŕňajú od 10 až po vyše 20 robotov pracujúcich na jednotlivých miestach až po zmiešanú flotilu 8 robotov 6 typov v zariadeniach, ako je napríklad franšízový luxusný hotel.

Od špecializovaných robotov k širšej vízii

Spoločnosť KEENON uzavrela výstavu posilnením širšej stratégie kombinácie humanoidných robotov na všeobecné použitie so špecializovanými servisnými robotmi. Vďaka 16 rokom skúseností s inováciami v oblasti robotiky spoločnosť naďalej rozširuje svoje nasadenia v reálnom svete a zároveň presadzuje svoju dlhodobú víziu „10 miliárd + 1 robot" – budúcnosti, v ktorej má každý človek podporu svojho robotického partnera.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2956309/IMG_20260414_122937.jpg

Společnost KEENON Robotics představila na veletrhu Interclean Amsterdam 2026 inovace v oblasti autonomního úklidu

Společnost KEENON Robotics na veletrhu Interclean Amsterdam 2026 předvedla, jak automatizace nové generace mění podobu facility managementu (FM)...
Firma KEENON Robotics zaprezentowała innowacyjne rozwiązania w zakresie autonomicznego czyszczenia na targach Interclean Amsterdam 2026

Podczas targów Interclean Amsterdam 2026 firma KEENON Robotics pokazała, w jaki sposób automatyzacja nowej generacji zmienia zarządzanie obiektami...
