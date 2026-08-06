Вы уже видели LEPAS L8. Теперь познакомьтесь с первыми эскизами, положившими начало стилю Leopard Aesthetics!

БАРСЕЛОНА, Испания, 7 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Все начиналось вовсе не с автомобиля.

Первый эскиз изображал не автомобиль, а животное — не бегущее, а затаившееся в напряженном предвкушении движения, в то самое мгновение, когда все уже готово к прыжку, но он еще не начался. Все линии, которые впоследствии воплотились в серийном автомобиле, появились позже — и выросли именно из этого образа.

LEPAS Designer's Sketch Notes

Компания LEPAS, премиальный бренд автомобилей на новых источниках энергии, входящий в группу Chery, сегодня впервые опубликовала рабочие материалы своей команды дизайнеров. Дизайнерский язык бренда был впервые представлен публике в Милане в апреле, а сами автомобили уже выходят на мировые рынки. Однако до настоящего момента оставалось неизвестным, откуда возникла сама форма.

Заметки необычайно откровенно рассказывают о том, о чем дизайнерская профессия обычно предпочитает молчать. Как отмечают авторы, элегантность нельзя добавить к автомобилю. Она — то, что остается, когда все лишнее уже убрано. Каждую дополнительную грань, вентиляционное отверстие и решетку приходилось тщательно обосновывать, и большинство таких решений в итоге было отвергнуто.

Документ подробно описывает и конкретные дизайнерские решения. V-образная форма дневных ходовых огней подсказана взглядом хищника, а не существующими автомобильными канонами. Решетку радиатора разработал дизайнер, искушенный в ювелирном деле. Линия плеча многократно дорабатывалась в аэродинамической трубе, пока она не перестала создавать аэродинамический шум — в конечном счете эту линию «нарисовал» сам воздух.

Дизайнеры прямо объясняют, почему решили искать вдохновение за пределами автомобильной индустрии.

«Известные бренды обычно обращаются к собственному прошлому, — говорится в заметках. — Фирменный стиль, узнаваемый «облик семейства», силуэт, кочующий из десятилетия в десятилетие, — все это мы называем наследием. Но у самого первого автомобиля нет предшественников, на которых можно было бы опереться. Мы восприняли это как преимущество. Именно оно заставило нас искать источник вдохновения, которым в автомобильной отрасли не обладает больше никто».

Авторы добавляют: «Индустрия уже давно знает разные способы придать высокому автомобилю стремительный силуэт, заимствуя идеи у автомобилей с низкой посадкой. Мы сознательно отказались идти этим путем».

В опубликованные материалы вошли первоначальные эскизы, этапы создания глиняных макетов, а также три полностью разработанные концепции, от которых команда отказалась, прежде чем пришла к окончательному облику автомобиля.

Аккредитованные представители СМИ могут запросить полную версию дизайнерских заметок и эскизы в высоком разрешении, а также договориться об интервью с членами дизайнерской команды, пользуясь контактными данными ниже.