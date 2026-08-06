Widzieliście już LEPAS L8. Teraz producent udostępnia pierwszy szkic będący źródłem estetyki Leoparda.

BARCELONA, Hiszpania, 7 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- To nigdy nie był samochód.

Pierwszy rysunek przedstawiał zwierzę, przyczajone, nie w biegu - uchwycone w ułamku sekundy przed wykonaniem ruchu, w którym wszytko jest naładowane energią, lecz jeszcze nic się nie wydarzyło. Każda linia, która trafiła do showroomu ma swoje źródło w tym szkicu.

LEPAS Designer's Sketch Notes

LEPAS, marka samochodu napędzanego nowymi źródłami energii od Chery, opublikowała dzisiaj robocze notatki zespołu projektowego. Język designu marki zaprezentowano publiczności w Mediolanie w kwietniu, a pojazdy obecnie trafiają na rynek. Jedną z rzeczy, których nie podano dotąd do publicznej wiadomości było to, skąd wziął się kształt samochodu.

Notatki charakteryzują się niezwykłą szczerością na temat zakazów stosowanych w tej dyscyplinie. Projektanci piszą, że elegancja nie jest dodawana do samochodu. Jest tym, co pozostaje po usunięciu pewnych elementów. Każde dodatkowe zagięcie, otwór i przesłonę trzeba argumentować, przy czym większość z nich nie znalazła uzasadnienia.

Szczegóły zostały udokumentowane. Światła dzienne zawdzięczają swój kształt V spojrzeniu zwierzęcia, nie wcześniejszym przykładom z branży motoryzacyjnej. Maskownica została stworzona przez projektanta z doświadczeniem w produkcji biżuterii. Linia boczna samochodu była dopracowywana w tunelu aerodynamicznym do momentu, w którym przestała generować hałas - jest linią nakreśloną przez wiatr.

Członkowie zespołu jasno tłumaczyli, dlaczego szukali inspiracji poza branżą.

„Znane marki rozwiązują ten problem cytując samych siebie - możemy przeczytać w notatkach. - Styl domu, twarz członka rodziny, sylwetka przenoszona z jednej dekady na drugą - i nazywamy to dziedzictwem. Pierwszy samochód nie ma pierwowzoru, który mógłby zostać powtórzony. Uznaliśmy to za zaletę. Zmusiło nas to do znalezienia źródła, z którego nikt w branży dotąd nie czerpał".

Dodali: „Jest wiele sposobów na to, aby wysoki pojazd wydawał się szybki poprzez upodobnienie go do niskiego samochodu. Nie jesteśmy tym zainteresowani".

Opublikowany materiał obejmuje oryginalne szkice, prace na etapie glinianego modelu, oraz trzy kompletne propozycje, z których zespół zrezygnował na etapie ostatniej warstwy.

Akredytowani dziennikarze mogą zwrócić się o dostęp do pełnych notatek projektantów, szkice w wysokiej rozdzielczości i dostęp do wywiadów z zespołem projektantów. Dane kontaktowe znajdują się poniżej.