Model LEPAS L8 už znáte. Nyní se podívejte na první skicu, z níž vzešla leopardí estetika
News provided byLEPAS
Aug 06, 2026, 18:43 ET
BARCELONA, Španělsko, 7. srpna 2026 /PRNewswire/ -- Nikdy to nebylo auto.
První kresba znázorňovala zvíře, které spíše číhalo, než běželo – zachyceno v té polovině sekundy předtím, než se dá do pohybu, kdy je vše napjaté a ještě se nic nestalo. Každá linie, která se dostala do předváděcí místnosti, přišla až poté a vycházela právě z toho.
LEPAS, prémiová značka vozidel na nové zdroje energie společnosti Chery, dnes zveřejnila pracovní poznámky svého designérského týmu. Designový jazyk značky byl veřejnosti představen v dubnu v Miláně; vozidla se nyní dostávají na trh. Co však dosud nebylo zveřejněno, je to, odkud se tento tvar vzal.
Poznámky jsou neobvykle upřímné ohledně toho, co tato disciplína zakazuje. Elegance, píší designéři, se k autu nepřidává. Je to to, co zůstane, když se ostatní prvky odstraní. O každém dalším záhybu, větracím otvoru a skle se muselo diskutovat, a u většiny z nich k tomu nedošlo.
Podrobnosti jsou zdokumentovány. Denní světla získala svůj tvar písmene V spíše z pohledu zvířete než z jakéhokoli automobilového vzoru. Mřížku chladiče navrhl designér s praxí v oblasti výroby šperků. Linie ramen byla zdokonalována v sérii testů v aerodynamickém tunelu, dokud nepřestala plodit hluk, linie, kterou nakonec nakreslil samotný vzduch.
Tým otevřeně vysvětluje, proč se vůbec obrátil mimo automobilový průmysl.
„Zavedené značky tento problém řeší tím, že se odvolávají samy na sebe," uvádí se v poznámkách. „Firemní styl, charakteristický vzhled, silueta přenášená z jedné dekády do druhé – a tomu říkáme dědictví. První auto nemá žádné předchozí auto, na které by se mohlo odvolat. To jsme považovali za výhodu. Donutilo nás to najít zdroj, který nikdo jiný v tomto odvětví nevlastní."
Dodávají: „Existuje jen omezený počet způsobů, jak vysokému vozidlu dodat dynamický vzhled tím, že si vypůjčíme prvky od nízkého. Tento problém nás nezajímal."
Zveřejněný materiál zahrnuje původní skici, fáze vývoje hliněných modelů a tři kompletní návrhy, od kterých tým upustil, než dospěl ke konečné úpravě.
Akreditovaní novináři mohou na níže uvedeném kontaktu požádat o úplné poznámky designérů, skici ve vysokém rozlišení a možnost rozhovoru s designérským týmem.
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