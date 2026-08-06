Už ste videli LEPAS L8. Teraz si môžete pozrieť prvú skicu leopardej estetiky.
News provided byLEPAS
Aug 06, 2026, 18:41 ET
BARCELONA, Španielsko, 7. august 2026 /PRNewswire/ -- Nikdy to nebolo len auto.
Prvou kresbou bolo zviera, skôr skrčené ako bežiace – zachytené v polsekunde predtým, ako sa pohne, keď je všetko nabité no ešte sa nič nestalo. Každá línia, ktorá sa dostala do showroomu, prišla potom a pochádzala z tohoto bodu.
LEPAS, prémiová značka systémov novej energie od spoločnosti Chery, dnes zverejnila pracovné poznámky svojho dizajnérskeho tímu. Dizajnový jazyk značky verejne predstavili v Miláne v apríli; vozidlá sa teraz dostávajú na trhy. Doteraz nebol zverejnený práve pôvod tohto tvaru.
Poznámky sú nezvyčajne úprimné v tom, čo disciplína zakazuje. Ako píšu dizajnéri, elegancia sa autu nepridáva. Elegancia je to, čo prežije po tom, čo sú prvky odobraté. O každý ďalší záhyb, vetrací otvor či mriežku sa viedli spory a väčšina z nich neobstála.
Podrobnosti sú detailne zdokumentované. Denné svetlá majú tvar písmena V inšpirovaný skôr pohľadom zvieraťa než podľa nejakého automobilového precedensu. Mriežku navrhol dizajnér so šperkárskym vzdelaním. Línia ramien sa zdokonaľovala v aerodynamickom tuneli, až kým neprestala vydávať hluk – túto líniu teda nakoniec nakreslil vzduch.
Tím priamo hovorí, prečo sa vôbec zamerali na oblasť mimo odvetvia.
„Zavedené značky to riešia tým, že citujú sami seba," uvádza sa v poznámkach. „Typický štýl, tvár produktového radu, silueta prenášaná z jedného desaťročia do druhého – a to nazývame dedičstvom. Prvé auto však nemá k dispozícii staršie auto, ktoré by mohlo citovať. To sme považovali za výhodu. To nás prinútilo nájsť zdroj, ktorý nikto iný v tomto odvetví nevlastní."
Dodávajú: „Existuje len obmedzený počet spôsobov, ako dosiahnuť, aby vysoké vozidlo vyzeralo rýchlo – teda požičať si niečo z nízkeho vozidla. O tento problém sme sa nezaujímali."
Publikovaný materiál obsahuje pôvodné náčrty, fázy hlineného modelu a tri kompletné návrhy, ktoré tím zamietol skôr, ako dosiahol finálny povrch.
Akreditovaní novinári si môžu vyžiadať kompletné poznámky dizajnérov, náčrty vo vysokom rozlíšení aj prístup k rozhovorom s dizajnérskym tímom na nižšie uvedenom kontakte.
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