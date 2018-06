- adidas Originals comemora o lançamento do P.O.D. System

Para comemorar o lançamento, um grupo de criadores globais, incluindo Victor Ma, Cali Thornhill DeWitt, DJ Clark Kent e outros, foi convidado para passar o dia no P.O.D.S. Maker Lab (Laboratório de Produção P.O.D.S.) no bairro de Shoreditch em Londres. Liderados pela equipe de design da adidas Originals e Brooklyn Farm, os convidados tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente o processo do design da adidas Originals. Orientados por Nic Galway, vice-presidente sênior de design, Morgan Boeri, diretor de produtos e Remy Eyraud, diretor de design, os convidados se inspiraram no ambiente industrial para criar interpretações únicas do P.O.D. System.

Os participantes foram incentivados a misturar e combinar os componentes do P.O.D.S. com os elementos clássicos do Originals. Utilizando várias máquinas no local – de gravação a laser e prensa de alta temperatura até uma pespontadeira em cadeia customizada acrescentando um toque artesanal, os convidados puderam se sentir totalmente imersos na atmosfera da elaboração de calçados. Designers, personalizadores, e alunos e produtores locais da adidas Originals apoiaram nossos criadores durante o workshop e os auxiliaram a elaborar um calçado exclusivo, que ganharam como presente após a experiência.

Durante o dia, Pharrell Williams, criador da adidas Originals uniu-se aos participantes no Maker Lab oferecendo direções e inspiração. Na transição do dia para a noite, apresentações ao vivo oferecidas por Migos, com um conjunto de convidados especiais como Pharrell Williams, Suspect OTB e DJ Benji B, representaram uma celebração do espírito criativo da adidas Originals – defendendo a arte, a música, o estilo e a cultura através do design e da colaboração.

O P.O.D. System estará disponível globalmente no dia 16 de junho nas localidades da adidas Originals e em adidas.com.

Sobre a adidas Originals:

Inspirada pela herança rica da adidas na área de esportes – uma das principais marcas esportivas do mundo, designer e criadora global de vestuário e calçados atléticos – a adidas Originals é uma marca de estilo de vida fundada em 2001. Com o arquivo da adidas como base, a adidas Originals continua a desenvolver o legado da marca através de seu compromisso com a inovação de produtos e sua habilidade de filtrar a criatividade e a coragem encontradas em quadras e arenas esportivas através da lente da cultura jovem contemporânea. Identificada pelo logotipo icônico Trefoil usado pela primeira vez em 1972 e defendida por aqueles que continuam a moldar e definir a cultura da criação, a adidas Originals continua a assumir a liderança como a marca esportiva pioneira para o estilo nas ruas.

