- adidas Originals fête le lancement du modèle P.O.D. System

LONDRES, 15 juin 2018 /PRNewswire/ -- adidas Originals a lancé sa nouvelle silhouette nommée P.O.D. System le 13 juin, avec une série d'événements confidentiels qui ont rassemblé la communauté internationale des adeptes de baskets. Le modèle P.O.D. System célèbre la créativité, la collaboration libre et puise son inspiration dans la technologie emblématique « Point of Deflection System » (point de déviation) d'adidas lancée dans les années 90. Conçue avec une semelle à structure podulaire, la silhouette présente une nouvelle méthode de fabrication de la semelle extérieure dans le but de créer un mouvement naturel, de la flexibilité et du confort. En s'inspirant du passé afin de réimaginer l'avenir, le modèle P.O.D. System représente une nouvelle référence dans le monde de la chaussure.

Pour fêter ce lancement, un groupe de créateurs internationaux, dont Victor Ma, Cali Thornhill DeWitt, DJ Clark Kent et d'autres, étaient invités à passer la journée au P.O.D.S. Maker Lab (laboratoire de fabrication) dans le quartier de Shoreditch à Londres. Menés par la Brooklyn Farm et l'équipe de conception d'adidas Originals, les invités ont eu l'opportunité de faire l'expérience directe du processus de création d'adidas Originals. Guidés par le vice-président principal à la conception Nic Galway, le chef de produit Morgan Boeri et le directeur de la conception Remy Eyraud, les invités se sont inspirés du cadre industriel pour créer des interprétations uniques du modèle P.O.D. System.

Les participants étaient encouragés à mélanger et assortir à leur guise les composants P.O.D.S. avec des éléments Originals classiques. Plusieurs machines ont été utilisées sur place, telles qu'une presse à chaud, une machine de gravure laser et une machine à coudre point de chaînette qui permettait d'ajouter une touche artisanale. Les invités étaient ainsi plongés dans l'expérience complète de la création de baskets. Des concepteurs d'adidas Originals, des personnes qui personnalisent les modèles, des fabricants locaux et des étudiants sont venus soutenir nos créatifs durant l'atelier et les ont aidés à confectionner une chaussure unique qu'ils pouvaient ensuite garder.

Pharrell Williams, créateur d'adidas Originals, s'est joint aux participants tout au long de la journée dans le Maker Lab et leur a prodigué des conseils et de l'inspiration. Une fois la nuit venue, les performances en direct de Migos, qui a accueilli Pharrell Williams comme invité spécial durant sa prestation, Suspect OTB et DJ Benji B, ont célébré l'esprit créatif d'adidas Originals, qui soutient l'art, la musique, le style et la culture par le design et la collaboration.

Le modèle P.O.D. System sera disponible mondialement le 16 juin dans les points de vente adidas Originals et sur adidas.com.

#PODSystem

adidas.com/PODSystem

Des images pour le lancement du modèle P.O.D. System peuvent être téléchargées ici

À propos d'adidas Originals :

Inspirée par le riche héritage sportif d'adidas, l'une des plus grandes marques de sport au monde et un concepteur et développeur de chaussures et de vêtements de sport d'envergure mondiale, adidas Originals est une marque axée sur le style de vie fondée en 2001. S'appuyant sur les archives adidas pour les fondations de sa création, adidas Originals continue de faire évoluer l'héritage de la marque par son engagement à développer des produits innovants et sa capacité à filtrer la créativité et le courage observables sur les terrains et dans les arènes de sport à travers le prisme de la culture jeune contemporaine. Marquée par le logo à trèfle emblématique qui a été premièrement utilisé en 1972 et soutenue par ceux qui modèlent et définissent continuellement la culture créative, la marque adidas Originals continue d'ouvrir la voie en tant que marque novatrice de vêtements de sport pour l'extérieur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/706152/adidas_Originals_Migos.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/706153/adidas_Originals_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/706154/adidas_Originals_1.jpg

SOURCE adidas Originals