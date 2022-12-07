Интеллектуальный завод GWM способствует обновлению и переходу на новые источники энергии

БАОДИН, Китай, 7 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Недавно более 200 дистрибьюторов из более чем 50 стран и регионов мира посетили завод компании GWM в Районге в Таиланде, чтобы на месте ознакомиться с его достижениями в области интеллектуального производства и передовых технологий.

GWM Global Smart Plant Facilitates New Energy Transformation and Upgrading

В программу посещения были включены четыре производственных цеха: штамповки, сварки, покраски и окончательной сборки. Сотрудники завода подробно рассказали дистрибьюторам об экологичных технологиях, интеллектуальном производстве и полном цикле производства автомобилей. Цифровая и интеллектуальная эффективность завода произвела большое впечатление на дистрибьюторов.

Дистрибьютор из Австралии сказал, что этот визит помог им лучше понять передовые преимущества компании GWM. Теперь они увеличат количество заказов на модели компании GWM и будут с большей уверенностью рекламировать товары и услуги пользователям.

Завод компании GWM в Районге площадью 658 800 кв. м оснащен технологиями для полного цикла производства автомобилей, что позволяет производить модели на новых источниках энергии, включая гибридные электромобили (HEV), гибридные электромобили с подзарядкой от сети (PHEV) и электромобили на аккумуляторных источниках питания (BEV), а также модели с ДВС на одном заводе. В сентябре 2022 года с конвейера завода сошел 10-тысячный автомобиль на новых источниках энергии. После выхода на рынок гибридный электромобиль HAVAL H6 получил признание пользователей за высокое качество выполнения и интеллектуальную техническую конфигурацию.

В соответствии с производственной концепцией «интеллектуальности, безопасности и экологичности», завод оснащен новыми автоматическими производственными линиями, а также различными передовыми и интеллектуальными устройствами, такими как интеллектуальные роботы и системы с компьютерным управлением. Хорошим примером этого является цех сварки и сборки. Компания GWM использует более 40 роботов FANUC в процессе производства для обеспечения точности сварки и долговечности кузовов автомобилей из высокопрочной стали, что в значительной степени способствует производству высококачественной и глобально-ориентированной продукции.

Помимо повышения эффективности за счет интеллектуального производства, компания GWM продолжает наращивать инвестиции в исследования и разработки. Основываясь на концепции «точных инвестиций, ведущих к лидерству в отрасли», компания GWM инвестировала 8,544 млрд юаней в первые три квартала 2022 года, что на 64,74% больше, чем за тот же период прошлого года. Эти инвестиции охватывают все сферы автомобилестроения, основные компоненты, новые источники энергии и интеллектуальные исследования и разработки и помогают компании занять лидирующее положение в области революционных технологий.

Компания GWM смогла добиться выдающихся показателей продаж благодаря своим интеллектуальным продуктам, ориентированным на мировой рынок и соответствующим высоким стандартам. За первые десять месяцев 2022 года компания GWM продала в общей сложности 902 521 автомобиль. Что касается показателей продаж, то количество моделей на новых источниках энергии увеличилось на 9,95% в годовом исчислении, а доля интеллектуальных автомобилей возросла до 85,84%.

В будущем компания GWM планирует активизировать применение интеллектуальных технологий и расширить стратегическую экспансию своих автомобилей на новых источниках энергии по всему миру за счет интеллектуальных производственных мощностей, способных лучше удовлетворить потребности покупателей. Компания намерена поставлять более экологичные, интеллектуальные и высококачественные продукты пользователям по всему миру.

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