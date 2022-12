L'usine intelligente de GWM Global facilite la transformation et la modernisation de nouvelles sources d'énergie

BAODING, Chine, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Récemment, plus de 200 distributeurs mondiaux de plus de 50 pays et régions ont visité l'usine GWM Rayong en Thaïlande afin d'acquérir une connaissance approfondie de ses réalisations en matière de fabrication intelligente et de technologies de pointe.

GWM Global Smart Plant Facilitates New Energy Transformation and Upgrading

La visite permettait de découvrir quatre ateliers de fabrication, à savoir l'estampage, le soudage, la peinture et l'assemblage final. Le personnel sur place a présenté en détail aux distributeurs des techniques respectueuses de l'environnement, une capacité de fabrication intelligente et des procédures de fabrication de véhicules complets. Les distributeurs ont été impressionnés par les performances numériques et intelligentes de l'usine.

Un distributeur australien a déclaré que cette visite lui avait permis de mieux comprendre la force et la modernité de GWM. Il a indiqué qu'il augmenterait le nombre de commandes de modèles de GWM et aurait plus confiance dans la promotion des produits et services aux utilisateurs.

Couvrant une superficie de 658 800 mètres carrés, l'usine GWM Rayong est dotée d'un processus complet de fabrication de véhicules, permettant la production dans la même usine de modèles à énergies nouvelles tels que les véhicules hybrides, les véhicules hybrides rechargeables et les véhicules électriques à batterie, ainsi que des modèles à moteur à combustion interne. En septembre 2022, le 10 000e véhicule à énergie nouvelle est sorti de la chaîne de production de l'usine. Après sa livraison aux utilisateurs, le HAVAL H6 HEV a reçu leur aval. Ont notamment été soulignés le savoir-faire déployé en matière de fabrication et la configuration technique intelligente du modèle.

Conformément au concept de fabrication, qui reposé sur l'intelligence, la sécurité et l'écologie, l'usine est équipée de nouvelles installations de fabrication automatique ainsi que d'une variété de dispositifs de pointe et intelligents, tels que des robots intelligents et des systèmes contrôlés par ordinateur. L'atelier de soudage et d'assemblage en est une illustration parfaite. GWM fait collaborer plus de 40 robots FANUC dans le processus de fabrication afin d'assurer la précision du soudage et la durabilité des carrosseries de véhicules en acier à haute résistance, soutenant fortement la fabrication de produits de haute qualité et mondiaux de l'entreprise.

En plus d'améliorer le rendement de la fabrication intelligente, GWM a continué d'accroître ses investissements en recherche et développement. Fondant sa stratégie sur une politique d'investissement précise et visant le leadership dans l'industrie, GWM a investi 8,544 milliards de CNY dans les trois premiers trimestres de 2022, avec une augmentation de 64,74 % sur 12 mois. Les investissements couvrent les domaines concernant l'ensemble du véhicule, les pièces essentielles, les énergies nouvelles et de la R&D intelligente afin d'aider l'entreprise à s'imposer au premier plan avec la réalisation de percées technologiques.

GWM a réalisé des performances de vente exceptionnelles avec ses produits intelligents, orientés vers le marché mondial et faisant l'objet de normes élevées. Au cours des dix premiers mois de 2022, GWM a vendu un total de 902 521 véhicules. Parmi les performances de ventes, le nombre de modèles à énergies nouvelles a augmenté de 9,95 % sur 12 mois et le pourcentage de véhicules intelligents a augmenté à 85,84 %.

À l'avenir, GWM intensifiera l'application de la technologie intelligente et étendra son déploiement stratégique de nouvelles énergies dans le monde entier en s'appuyant sur une capacité de fabrication intelligente, qui est plus à même de répondre aux besoins des utilisateurs. La société fournira aux utilisateurs mondiaux des produits plus écologiques, intelligents et de haute qualité.

