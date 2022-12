GWM Global Smart Plant facilita a transformação e atualização de novas energias

BAODING, China, 7 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Recentemente, mais de 200 distribuidores globais de mais de 50 países e regiões visitaram a GWM Rayong Plant na Tailândia para obter um conhecimento profundo de suas conquistas em fabricação inteligente e tecnologias avançadas.

Usina inteligente da GWM Global facilita a transformação e aprimoramento de novas energias (PRNewsfoto/GWM)

O percurso da visita envolveu quatro oficinas de processos de fabricação, nomeadamente estampagem, soldagem, pintura e montagem final. A equipe no local deu uma introdução detalhada às técnicas ecológicas, capacidade de fabricação inteligente e procedimentos de fabricação de veículos de processo completo para os distribuidores. O desempenho digital e inteligente da fábrica impressionou os distribuidores.

Um distribuidor da Austrália disse que esta visita os ajudou a entender melhor a força avançada do GWM. Eles aumentariam o número de pedidos de modelos da GWM e teriam mais confiança na promoção de produtos e serviços aos usuários.

Cobrindo uma área de 658.800 metros quadrados, a GWM Rayong Plant está equipada com um processo completo de fabricação de veículos, permitindo a produção de novos modelos de energia, como HEV, PHEV e BEV, e modelos ICE na mesma fábrica. Em setembro de 2022, o 10.000º veículo de nova energia saiu da linha de produção da Fábrica. Depois de entregue aos usuários, o HAVAL H6 HEV foi reconhecido pelos usuários por seu fino trabalho artesanal de fabricação e configuração técnica inteligente.

Seguindo o conceito de fabricação de "Inteligência, Segurança e Verde", a fábrica está equipada com novas instalações de fabricação automática, bem como uma variedade de dispositivos inteligentes e de ponta, como robôs inteligentes e sistemas controlados por computador. A oficina de soldagem e processo de montagem é um bom exemplo. A GWM adota mais de 40 robôs FANUC para cooperar no processo de fabricação para garantir a precisão da soldagem e a durabilidade das carrocerias de aço de alta resistência, apoiando fortemente a fabricação de produtos globais e de alta qualidade da empresa.

Além de melhorar o desempenho da manufatura inteligente, a GWM continuou a aumentar seus investimentos em R&D. Com base no conceito de "investimento preciso, buscando a liderança do setor", a GWM investiu CNY 8.544 bilhões nos três primeiros trimestres de 2022, com crescimento de 64,74% em relação ao ano anterior. O investimento abrange as áreas de veículos inteiros, peças principais, novas energias e R&D inteligente para ajudar a empresa a assumir a liderança em avanços tecnológicos.

A GWM alcançou excelente desempenho de vendas com seus produtos inteligentes, orientados para o mercado global e de alto padrão. Nos primeiros dez meses de 2022, a GWM vendeu um total de veículos 902.521. Entre o desempenho de vendas, o número de novos modelos de energia teve um aumento anual de 9,95%, e o percentual de veículos inteligentes cresceu para 85,84%.

No futuro, a GWM intensificará a aplicação de tecnologia inteligente e expandirá sua implantação estratégica de novas energias em todo o mundo com capacidade de fabricação inteligente que pode atender melhor às necessidades dos usuários. A empresa fornecerá produtos mais ecológicos, inteligentes e de alta qualidade para usuários globais.

