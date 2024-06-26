Глобальный экосаммит HDC 2024: культурные элементы туризма способствуют глобальному успеху

ДУНГУАНЬ, Китай, 26 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei рассказала на Глобальном экологическом саммите в рамках ежегодной конференции разработчиков Huawei Developer Conference (HDC) 2024 о важности предпочтения китайскими туристами культурных элементов внутренних и зарубежных поездок. Это стало центральной темой обсуждения.

Рынок культурного туризма Китая: раскрытие большого потенциала

Huawei Developer Conference 2024 - Global Eco Summit Panel Discussion

Исследование Quest Mobile выявило значительные тенденции в привлечении пользователей и онлайн-рекламе в Китае, в том числе высокий интерес рынка к красоте, предметам роскоши, общей электронной коммерции и автомобилям; а также быстро растущий культурный и туристический рынок, причем контент-платформы становятся жизненно важны для формирования потребительских тенденций.

Барометр мирового туризма за 1-й квартал 2024 года отмечает ожидаемое возвращение Китая к уровню 80 % к концу 2024 года, а также превышение уровня 2019 года к концу 2025 года. Китайский международный туризм сместился в сторону разнообразных, захватывающих туристических направлений, а поколение Z и миллионеры ищут уникальных впечатлений, чтобы поделиться ими в Интернете. Переводчики иностранных языков, платежи с использованием QR-кодов, точная навигация и автоматические рекомендации будут играть ключевую роль в привлечении китайских путешественников, что открывает брендам возможность использовать мобильную рекламу.

Исследование компании Quest Mobile указывает на устойчивое восстановление выездного туризма в Китае с увеличением количества обсуждений пользователей и ростом ежемесячных активных пользователей приложений, связанных с зарубежными поездками, в годовом исчислении. На более молодую часть аудитории влияние оказывает безвизовая политика и курсы обмена валют.

Местные развлечения и туризм процветают — в ключевых подсекторах мобильного Интернета (информация об авиарейсах, туристические инструменты, железнодорожные услуги и гостиничные услуги) наблюдается значительный рост в годовом исчислении. Кино и спектакли — рост составил 50,7 %, информация об авиарейсах — 37,1 %, туристические инструменты — 35,4 %, железнодорожные услуги — 28,8 %, гостиничные услуги — 20,7 %.

Кроме того, китайские путешественники особое внимание уделяют культурным элементам. Внутри страны города на уровне уездов привлекают молодых пользователей с помощью музыкальных фестивалей и объектов культурного туризма. Бюро по культуре и туризму сотрудничают с контент-платформами и брендами для продвижения местной культуры и туризма.

Располагая более чем 580 миллионами глобальных ежемесячных активных пользователей (MAU) устройств Huawei по всему миру, компания Petal Ads имеет уникальные возможности для установления связи брендов с китайской аудиторией, особенно в секторах роскоши и путешествий. Их последнее предложение, Petal Business Index (PBI), позволяет брендам понять потребительские предпочтения в отношении брендов в рамках экосистемы Huawei. Этот индекс служит барометром маркетингового импульса бренда. Использование индекса PBI помогает брендам охватить китайскую аудиторию с помощью рекламы Petal Ads, предоставляя точную информацию о поведении и предпочтениях потребителей.

Охват китайских туристов премиум-класса: индивидуальные стратегии

В прошлую пятницу компания Huawei провела семинар для заинтересованных сторон в сфере туризма Барселоны в Пекине, Китай, на котором обсуждались стратегии привлечения китайских туристов премиум-класса в Барселону. Обсуждения включали вопросы уменьшение сезонности путешествий в Барселону за счет увеличения числа посетителей в пиковые периоды (лунный Новый год, Золотая неделя), децентрализацию туризма за счет увеличения средней продолжительности пребывания и предложения высококачественных впечатлений в менее известных туристических местах, а также повышение средних расходов за счет предложения более привлекательных местных продуктов, включая рестораны, отмеченные звездами Michelin, роскошные магазины и винодельни.

О платформе Petal Ads

Petal Ads — мобильная рекламная платформа компании Huawei — объединяет издателей, рекламщиков и маркетологов со всего мира. Располагая более чем 360 000 издателей и широким спектром отраслей, включающим более 200 секторов, она позволяет агентствам и предприятиям охватить более 730 миллионов новых клиентов по всему миру. https://ads.huawei.com/

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