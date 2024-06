Global Eco Summit HDC 2024 : Les éléments culturels du tourisme au service du succès mondial

DONGGUAN, Chine, 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- Lors du Global Eco Summit, dans le cadre de la conférence annuelle Huawei Developer Conference (HDC) 2024, Huawei a souligné l'importance du fait que les touristes chinois favorisent les éléments culturels dans les voyages nationaux et à l'étranger – le thème central de la discussion.

Le marché du tourisme culturel en Chine : Libérer un potentiel exceptionnel

Huawei Developer Conference 2024 - Global Eco Summit Panel Discussion

L'étude de Quest Mobile a révélé de grandes tendances dans l'engagement des utilisateurs et la publicité en ligne en Chine, notamment un fort intérêt pour les produits de beauté et de luxe, le commerce électronique en général et l'automobile, ainsi qu'un marché culturel et touristique en pleine croissance, les plateformes de contenu devenant essentielles pour façonner les tendances de consommation.

Le Baromètre du tourisme mondial au premier trimestre 2024 indique que la Chine devrait revenir à 80 % d'ici la fin 2024 et dépasser les niveaux de 2019 d'ici la fin 2025. Le tourisme international chinois s'est orienté vers des destinations diversifiées et immersives, la génération Z et les millionnaires recherchant des expériences uniques à partager en ligne. Les traducteurs de langue, les paiements par code QR, la navigation précise et les recommandations automatiques seront essentiels pour attirer les voyageurs chinois, ce qui permettra aux marques de tirer parti des publicités mobiles.

L'étude de Quest Mobile indique une forte reprise du tourisme émetteur en Chine, avec une augmentation des discussions entre utilisateurs et une croissance d'une année sur l'autre du nombre d'utilisateurs mensuels actifs pour les applications liées au tourisme émetteur. Sa population jeune est influencée par les politiques d'exemption de visa et les taux de change.

Les loisirs et le tourisme locaux sont en plein essor – les sous-secteurs clés de l'internet mobile, les informations sur les vols, les outils de voyage, les services ferroviaires et les services hôteliers enregistrent une croissance significative en glissement annuel. Les films et spectacles ont augmenté de 50,7 %, les informations sur les vols de 37,1 %, les outils de voyage de 35,4 %, les services ferroviaires de 28,8 % et les services hôteliers de 20,7 %.

En outre, les voyageurs chinois s'intéressent de plus en plus aux éléments culturels. Au niveau national, les villes attirent les jeunes utilisateurs grâce à des festivals de musique et à des droits de propriété intellectuelle liés au tourisme culturel. Les bureaux de la culture et du tourisme collaborent avec des plateformes de contenu et des marques pour promouvoir la culture et le tourisme locaux.

Avec plus de 580 millions d'utilisateurs mensuels actifs d'appareils Huawei dans le monde, Petal Ads est particulièrement bien placée pour mettre les marques en relation avec le public chinois, notamment dans les secteurs du luxe et du voyage. Sa dernière offre, le Petal Business Index (PBI), permet aux marques de comprendre les considérations des consommateurs à l'égard des marques de l'écosystème Huawei. Il sert de baromètre de la dynamique marketing de la marque. L'utilisation du PBI permet aux marques d'atteindre le public chinois par le biais des Petal Ads, en fournissant des informations précises sur le comportement et les préférences des consommateurs.

Parvenir aux touristes chinois haut de gamme : Des stratégies sur mesure

Vendredi dernier, Huawei a organisé un atelier pour les acteurs du tourisme de Barcelone à Pékin, en Chine, afin de discuter des stratégies visant à attirer des touristes chinois haut de gamme à Barcelone. Il s'agissait notamment de désaisonnaliser le tourisme à Barcelone en augmentant le nombre de visiteurs pendant les périodes de pointe (Nouvel An lunaire, Semaine d'or), de décentraliser le tourisme en allongeant la durée moyenne du séjour et en proposant des expériences de haute qualité dans des lieux touristiques moins connus, et d'augmenter les dépenses moyennes en proposant des produits locaux plus attrayants, notamment des restaurants étoilés, des magasins de luxe et des établissements vinicoles.

À propos de Petal Ads

Petal Ads, la plateforme publicitaire mobile de Huawei, met en relation les éditeurs, les annonceurs et les spécialistes du marketing dans le monde entier. Avec ses plus de 360 000 éditeurs et un large éventail de plus de 200 secteurs, elle permet aux agences et aux entreprises d'atteindre plus de 730 millions de nouveaux clients dans le monde entier. https://ads.huawei.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2447381/Huawei_Consumer_Business_Group.jpg