Światowy Szczyt Ekologiczny HDC 2024: Elementy kulturowe w turystyce, które przekładają się na globalny sukces

DONGGUAN, Chiny, 25 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Przedstawiciele firmy Huawei podczas Światowego Szczytu Ekologicznego (Global Eco Summit) w ramach dorocznej konferencji Huawei Developer Conference (HDC) 2024, zwracali uwagę na to, jak duże znaczenie dla chińskich turystów podróżujących w kraju i za granicą mają elementy kulturowe - i właśnie ten temat był osią prowadzonych dyskusji.

Chiński rynek turystyki kulturowej Jak uwolnić wielki potencjał

Huawei Developer Conference 2024 - Global Eco Summit Panel Discussion

Badania przeprowadzone przez Quest Mobile wskazują na istotne trendy w zakresie zaangażowania użytkowników i reklamy internetowej w Chinach, w tym silne zainteresowanie rynku produktami kosmetycznymi i luksusowymi, ogólnym handlem elektronicznym i samochodami; widać również dynamiczny rozwój rynku kultury i turystyki, a platformy dostarczania treści zyskują kluczowe znaczenie w kształtowaniu trendów konsumenckich.

Światowy barometr turystyki (World Tourism Barometer) na I kw. 2024 r. wskazuje na spodziewany powrót Chin do wskaźnika 80% na koniec 2024 r. i przekroczenia poziomu z 2019 r. na koniec 2025 r. W chińskiej turystyce międzynarodowej zaczęły dominować zdywersyfikowane, wciągające miejsca docelowe, a pokolenie Z i milionerzy poszukiwali wyjątkowych doświadczeń, którymi mogliby podzielić się w Internecie. Rozwiązania tłumaczące, płatności kodem QR, precyzyjna nawigacja i automatyczne rekomendacje będą kluczowe dla przyciągania podróżnych z Chin - jest to szansa do zabłyśnięcia przez poszczególne marki w reklamach na urządzeniach mobilnych.

Badania Quest Mobile wskazują na znaczne ożywienie turystyki wyjazdowej w Chinach wynikające z większej liczby dyskusji użytkowników i wzrostu w wymiarze rok do roku miesięcznej liczby aktywnych użytkowników aplikacji do podróży zagranicznych. Młodsi użytkownicy chętnie korzystają z ruchu bezwizowego i atrakcyjnych kursów wymiany walut.

Lokalna branża rozrywkowa i turystyczna kwitnie - widoczny jest znaczący wzrost rok do roku w kluczowych podsektorach Internetu mobilnego, informacji o lotach, narzędziach dla podróżnych, usługach kolejowych i hotelowych. W dziedzinie filmów i spektakli nastąpił wzrost o 50,7%, w informacji o lotach o 37,1%, w narzędziach dla podróżnych o 35,4%, w usługach kolejowych o 28,8%, a w usługach hotelowych o 20,7%.

Ponadto podróżujący z Chin skupiają się na elementach kulturowych. W kraju miasta powiatowe przyciągają młodych użytkowników poprzez organizację festiwali muzycznych i posiadanie własności intelektualnej z dziedziny turystyki kulturowej. Biura kulturalne i turystyczne współpracują z platformami dostarczania treści i markami, aby promować kulturę i turystykę lokalną.

Mając dostęp do przeszło 580 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie urządzeń Huawei, Petal Ads jest w doskonałej sytuacji, aby zbliżać marki do odbiorców w Chinach, szczególnie w sektorach produktów luksusowych i podróży. Najnowsze rozwiązanie Huawei, wskaźnik Petal Business Index (PBI) pozwala markom lepiej zrozumieć oczekiwania klientów względem marek w ekosystemie Huawei. Wskaźnik ten służy jako barometr tempa rozwoju marketingowego marek. Korzystanie z PBI pomaga markom trafiać do odbiorców w Chinach poprzez Petal Ads, oferując im dokładne dane analityczne na temat zachowań i preferencji konsumentów.

Docieranie do najbogatszych chińskich turystów: Dostosowane strategie

W zeszły piątek firma Huawei zorganizowała w Pekinie warsztaty dla podmiotów zajmujących się turystyką w Barcelonie, gdzie omawiane były strategie zachęcania najbogatszych chińskich turystów do wyjazdów do tego miasta. Wśród prezentowanych zagadnień było zniesienie sezonowości turystyki w Barcelonie poprzez zwiększenie liczby turystów w szczytowych okresach (Chiński Nowy Rok, Złoty Tydzień), decentralizacja turystyki poprzez wydłużenie przeciętnej długości pobytu i oferowanie wysokiej jakości doświadczeń w mniej znanych lokalizacjach, a także podnoszenie przeciętnych wydatków poprzez zaoferowanie bardziej atrakcyjnych produktów lokalnych, w tym restauracji z gwiazdkami Michelin, luksusowych sklepów detalicznych i winiarni.

Petal Ads

Petal Ads, platforma reklam na urządzeniach mobilnych firmy Huawei, łączy wydawców, reklamodawców i osoby zajmujące się marketingiem na całym świecie. Przy ponad 360 tys. wydawcach i szerokiej gamie branż w przeszło 200 sektorach, platforma umożliwia agencjom i przedsiębiorstwom docieranie do ponad 730 milionów nowych klientów na całym świecie. https://ads.huawei.com/

