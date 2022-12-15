Почему компания Hisense решила спонсировать чемпионат мира по футболу ФИФА: идеальное сочетание Hisense с футболом

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Hisense

Dec 15, 2022, 10:39 ET

ЦИНДАО (Китай), 15 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- За последние четыре года компания Hisense последовательно спонсировала чемпионаты мира по футболу ФИФА в России в 2018 году и в Катаре в 2022 году, демонстрируя усиление и углубление процессов глобализации. «Спонсирование чемпионата мира по футболу FIFA World CupTM и других футбольных турниров высшего уровня отражает стремление компании Hisense найти индивидуальный путь спортивного маркетинга, а также непоколебимую приверженность созданию транснациональной корпорации», — заявил д-р Лань Линь (Lan Lin), президент Hisense Group.

Hisense becomes the Official Sponsor of FIFA World Cup Qatar 2022™
Hisense becomes the Official Sponsor of FIFA World Cup Qatar 2022™
Hisense FIFA World Cup™ LED perimeter board
Hisense FIFA World Cup™ LED perimeter board
President of Hisense Group Dr. Lan Lin with FIFA President Gianni Infantino
President of Hisense Group Dr. Lan Lin with FIFA President Gianni Infantino
Hisense becomes the Official Sponsor of FIFA World Cup Qatar 2022™ Hisense FIFA World Cup™ LED perimeter board President of Hisense Group Dr. Lan Lin with FIFA President Gianni Infantino

Футбол в центре стратегии спонсорства Hisense

Футбол и телевидение всегда были неразрывно связаны друг с другом. История показа футбола по телевидению началась в 1937 году, а многолетние разработки технологий вещания и отображения сыграли важнейшую роль в повышении популярности этого вида спорта.

Hisense считает футбол неотъемлемой частью своей стратегии спортивного маркетинга не только потому, что потребители могут наслаждаться лучшими технологиями телевизоров Hisense при просмотре захватывающих матчей, но и потому что сотрудничество с такими крупнейшими мероприятиями, как чемпионат мира по футболу ФИФА, позволяет шире представить бренд и таким образом значительно повысить его узнаваемость. После спонсорской поддержки чемпионата мира по футболу ФИФА в России в 2018 году степень узнавания бренда Hisense за рубежом выросла на 6 пунктов.

После 15 лет спортивного маркетинга компания Hisense разработала собственный подход к спонсорской поддержке футбола. Помимо международных футбольных турниров раз в четыре года, компания Hisense также осуществляет спонсорскую поддержку на региональном уровне, получая обратную связь от соответствующих рынков. В Европе, например, компания Hisense стала официальным спонсором футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и установила двухлетнее партнерство с «Лидс Юнайтед» из Премьер-лиги. Миллионы болельщиков и сверхвысокий трафик, вызванные этими событиями в мире спорта, создадут неизмеримый потенциал для репутации бренда и, таким образом, подтолкнут компанию Hisense к выходу на следующий уровень интернационализации.

Плодотворное сотрудничество ФИФА с Hisense 

В апреле 2017 года компания Hisense впервые начала свое сотрудничество с ФИФА, и в течение следующих пяти лет это партнерство превратилось в объединяющее и взаимовыгодное: во-первых, ФИФА предложила компании Hisense провести углубленную технологическую модернизацию своей технологии прямого вещания и средств отображения. Кроме того, компания Hisense представила специальную продукцию к чемпионату мира по футболу ФИФА в Катаре 2022, применяющую такие технологии, как компенсация движения (MEMC), спортивный режим и распознавание игроков, что значительно повышает качество просмотра для потребителей и обеспечивает выдающиеся результаты в плане продаж продукции и глобального охвата.

Спортивный маркетинг является и будет оставаться эффективным средством достижения долгосрочных целей развития компании Hisense. Демонстрируя высококачественную продукцию и непрерывные технологические прорывы, компания Hisense стремится к дальнейшему развитию корпоративной культуры и расширению бренда через язык спорта.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1968475/Hisense_Official_Sponsor_FIFA_World_Cup_Qatar_2022TM.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1968476/Hisense_FIFA_World_Cup_TM_LED_perimeter_board.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1968477/1.jpg 

SOURCE Hisense

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