Почему компания Hisense решила спонсировать чемпионат мира по футболу ФИФА: идеальное сочетание Hisense с футболом

Футбол и телевидение всегда были неразрывно связаны друг с другом. История показа футбола по телевидению началась в 1937 году, а многолетние разработки технологий вещания и отображения сыграли важнейшую роль в повышении популярности этого вида спорта.

Hisense считает футбол неотъемлемой частью своей стратегии спортивного маркетинга не только потому, что потребители могут наслаждаться лучшими технологиями телевизоров Hisense при просмотре захватывающих матчей, но и потому что сотрудничество с такими крупнейшими мероприятиями, как чемпионат мира по футболу ФИФА, позволяет шире представить бренд и таким образом значительно повысить его узнаваемость. После спонсорской поддержки чемпионата мира по футболу ФИФА в России в 2018 году степень узнавания бренда Hisense за рубежом выросла на 6 пунктов.

После 15 лет спортивного маркетинга компания Hisense разработала собственный подход к спонсорской поддержке футбола. Помимо международных футбольных турниров раз в четыре года, компания Hisense также осуществляет спонсорскую поддержку на региональном уровне, получая обратную связь от соответствующих рынков. В Европе, например, компания Hisense стала официальным спонсором футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и установила двухлетнее партнерство с «Лидс Юнайтед» из Премьер-лиги. Миллионы болельщиков и сверхвысокий трафик, вызванные этими событиями в мире спорта, создадут неизмеримый потенциал для репутации бренда и, таким образом, подтолкнут компанию Hisense к выходу на следующий уровень интернационализации.

Плодотворное сотрудничество ФИФА с Hisense

В апреле 2017 года компания Hisense впервые начала свое сотрудничество с ФИФА, и в течение следующих пяти лет это партнерство превратилось в объединяющее и взаимовыгодное: во-первых, ФИФА предложила компании Hisense провести углубленную технологическую модернизацию своей технологии прямого вещания и средств отображения. Кроме того, компания Hisense представила специальную продукцию к чемпионату мира по футболу ФИФА в Катаре 2022, применяющую такие технологии, как компенсация движения (MEMC), спортивный режим и распознавание игроков, что значительно повышает качество просмотра для потребителей и обеспечивает выдающиеся результаты в плане продаж продукции и глобального охвата.

Спортивный маркетинг является и будет оставаться эффективным средством достижения долгосрочных целей развития компании Hisense. Демонстрируя высококачественную продукцию и непрерывные технологические прорывы, компания Hisense стремится к дальнейшему развитию корпоративной культуры и расширению бренда через язык спорта.

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SOURCE Hisense