Proč se společnost Hisense rozhodla sponzorovat Světový pohár ve fotbale: Dokonalá harmonie Hisense a fotbalu

Fotbal a televize jsou odjakživa neoddělitelně spjaty. Historie televizních fotbalových přenosů sahá až do roku 1937 a vývoj vysílacích a zobrazovacích technologií sehrál zásadní roli při zvyšování popularity tohoto sportu.

Společnost Hisense považuje fotbal za nepostradatelnou součást své sportovní marketingové strategie, nejen proto, že si spotřebitelé mohou při sledování napínavých zápasů vychutnat to nejlepší, co mohou televizní technologie společnosti Hisense nabídnout, ale také proto, že účast na vrcholných událostech, jako je mistrovství světa ve fotbale, může tuto značku výrazně zviditelnit a významným způsobem tak posílit povědomí o ní. Poté, co se sponzorsky podílela na mistrovství světa ve fotbale v Rusku v roce 2018, narostlo povědomí o značce Hisense v zahraničí o 6 procentních bodů.

Po patnáctiletém aktivním působení v oblasti sportovního marketingu společnost Hisense vypracovala svůj vlastní specifický přístup ke sponzorování fotbalových akcí. Kromě mezinárodních fotbalových turnajů, které se konají každé čtyři roky, využívá společnost Hisense také sponzorské programy pro jednotlivé regiony, aby tak z příslušných trhů získala zpětnou vazbu. V Evropě se společnost Hisense stala například oficiálním sponzorem fotbalového klubu Paris Saint-Germain a uzavřela dvouleté rozšířené partnerství s týmem Leeds United v rámci Premier League. Miliony fanoušků a mimořádně vysoká návštěvnost těchto sportovních událostí se promítnou do nezměrné potenciální reputace této značky a podpoří tak přechod společnosti Hisense k další fázi internacionalizace.

Plodné partnerství organizace FIFA se společností Hisense

V dubnu 2017 navázala společnost Hisense poprvé spolupráci s organizací FIFA a během následujících pěti let se toto partnerství rozvinulo v upevňující se a oboustranně prospěšné partnerství: FIFA například vyzvala společnost Hisense, aby provedla hloubkovou technologickou modernizaci technologií používaných pro přímé přenosy, ale také zobrazovacích produktů. Společnost Hisense také v roce 2022 uvedla na trh speciálně upravené produkty pro mistrovství světa ve fotbale v Kataru, které využívají technologií jako kompenzace pohybu (MEMC), sportovní režim nebo rozpoznávání hráčů, aby tak výrazně zlepšila zážitky spotřebitelů ze sledování a zaznamenala pozoruhodný výkon, pokud jde o prodej svých produktů i globální dosah.

Sportovní marketing je a bude i nadále účinným prostředkem k dosažení dlouhodobých rozvojových cílů společnosti Hisense. Společnost Hisense, která staví na svých prémiových produktech a neustálých technologických pokrocích, se snaží dále rozšířit svou firemní kulturu a dosáhnout růstu značky s využitím jazyka sportu.

