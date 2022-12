Por que a Hisense escolheu patrocinar a Copa do Mundo FIFA™: uma combinação perfeita entre a Hisense e o futebol

Futebol e TV sempre foram intrinsecamente ligados um ao outro. A história do futebol televisionado remonta a 1937, e gerações de tecnologias de transmissão e exibição desempenham um papel vital no aumento da popularidade do esporte.

A Hisense posiciona o futebol como parte indispensável de sua estratégia de marketing esportivo, não apenas porque os consumidores podem experimentar o melhor da tecnologia Hisense TV, ao mesmo tempo em que assistem a partidas cativantes, mas também porque a cooperação com os principais eventos, como a Copa do Mundo FIFATM, pode trazer uma exposição considerável da marca e, assim, aumentar muito o seu reconhecimento. Após patrocinar a Copa do Mundo FIFA Rússia 2018™, a conscientização da marca Hisense no exterior aumentou 6 pps.

Após 15 anos de dedicação em marketing esportivo, a Hisense também desenvolveu sua própria abordagem específica em termos de patrocínio do futebol. Além dos torneios internacionais de futebol a cada quatro anos, a Hisense também adota um esquema de patrocínio específico a cada região para gerar feedback dos respectivos mercados. Na Europa, por exemplo, a Hisense se tornou a patrocinadora oficial do Paris Saint-Germain FC e firmou uma parceria longa de dois anos com o Leeds United na Premier League. Milhões de fãs e tráfego ultra-alto trazidos por esses eventos esportivos se transformarão em potencial imensurável na reputação da marca e, assim, impulsionarão a Hisense a entrar na próxima etapa de internacionalização.

Parceria frutífera da FIFA com a Hisense

Em abril de 2017,, a Hisense firmou sua primeira cooperação com a FIFA e nos próximos cinco anos, esta parceria evoluiu para uma parceria consolidada e mutuamente benéfica: por um lado, a FIFA convidou a Hisense para realizar uma atualização aprofundada de sua tecnologia de transmissão ao vivo e produtos de exibição. Por outro, a Hisense também lançou produtos personalizados para a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022TM, que aplica tecnologias como compensação de movimento (MEMC), Sports Mode e reconhecimento de jogadores para melhorar muito a experiência de visualização dos consumidores e registra um desempenho notável em termos de vendas de seus produtos e alcance global.

O marketing esportivo é e continuará a ser um meio eficaz para atingir as metas de desenvolvimento de longo prazo da Hisense. Capacitada por produtos de alta qualidade e avanços tecnológicos contínuos, a Hisense busca ampliar ainda mais sua cultura corporativa e obter o crescimento da marca utilizando a linguagem esportiva.

