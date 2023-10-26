ЮНЕСКО и Huawei делятся успехами проекта «Открытые высокотехнологичные школы для всех»

КАИР, 27 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- Вчера на Международном форуме ЮНЕСКО-Huawei по цифровым платформам и компетенциям для учителей Министерство образования Египта официально открыло Национальный центр дистанционного образования для непрерывного повышения квалификации педагогов.

Учебный центр был создан в рамках проекта ЮНЕСКО-Huawei «Открытые высокотехнологичные школы для всех», который реализуется в Египте, Гане и Эфиопии с 2020 по 2023 гг.

October 25, 2023, at the UNESCO-Huawei International Forum on Digital Platforms and Competencies for Teachers, Egypt’s Ministry of Education officially launched the National Distance Learning Centre for the Continuous Professional Development of Educators.

В начале своего выступления д-р Реда Хегази, министр просвещения и технического образования, выразил свое удовлетворение от участия в форуме и признательность ЮНЕСКО и компании Huawei за их поддержку и выбор Египта в качестве партнера проекта «Открытые школы».

Он также высоко оценил результаты, достигнутые в рамках проекта «Открытые школы» в сотрудничестве с Профессиональной педагогической академией и Бюро ЮНЕСКО в Каире, заявив: «Программа «Открытые школы» добилась заметных успехов в образовательном секторе Египта в плане наращивания потенциала и подготовки курсов повышения квалификации для учителей, разработки различных цифровых платформ и создания Национального центра дистанционного образования для повышения квалификации педагогов в Египте».

Открытые высокотехнологичные школы для всех (TeOSS)

Наряду с открытием учебного центра на форуме обсуждался передовой опыт, связанный с проектом TeOSS. Проект TeOSS, реализуемый ЮНЕСКО и Huawei в партнерстве с министерствами просвещения Египта, Эфиопии и Ганы, предусматривает разработку и тестирование цифровых образовательных платформ в этих трех африканских странах. В рамках проекта осуществляется формирование цифровой компетенции у преподавателей и учащихся, разработка нормативной базы цифрового образования и оценка эффективности проекта с целью распространения TeOSS на другие страны Африки.

Так, в Египте за период реализации проекта цифровые навыки приобрели 300 преподавателей, а новый учебный центр расширит возможности дистанционного обучения и повышения цифровой грамотности для 950 тыс. педагогов школ с 12-летней программой обучения в регионах с недостаточным уровнем обеспеченности услугами.

В своем выступлении Собхи Тавиль, директор инициативы ЮНЕСКО «Перспективы образования и инновации», приветствовал участников форума, высоко оценив сотрудничество с Министерством просвещения Египта и его роль в поддержке перспективных планов развития.

Он отметил, что форум проходит в рамках реализуемого компанией Huawei с 2020 года проекта по созданию возможностей для открытых школ и совершенствованию навыков цифрового обучения, который способствует повышению качества образования и обеспечению доступности и непрерывности образования в Египте, Эфиопии и Гане, и что Египет был одной из первых стран, воплотивших концепцию цифрового обучения, а открытие Национального центра дистанционного образования в Египте станет важным шагом на пути цифровой трансформации.

Разработка проекта TeOSS предусматривает сочетание дистанционной и очной форм обучения для достижения максимальной успешности образовательного процесса и обеспечения непрерывности обучения как в обычных, так и в кризисных условиях. По данным ЮНИСЕФ, в январе 2022 года более 616 млн учащихся все еще находились в условиях полного или частичного школьного карантина в связи с пандемией вируса COVID-19.

Создание потенциала цифрового образования на национальном уровне может помочь смягчить последствия непредвиденных событий.

Участие компании Huawei в проекте осуществляется в рамках долгосрочной инициативы TECH4ALL, направленной на повышение доступности цифровых технологий и обеспечение устойчивого развития. Образовательное подразделение TECH4ALL занимается разработкой технологических решений, способных внести вклад в достижение Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН № 4 (обеспечение инклюзивного, справедливого и качественного образования и создание условий для обучения в течение всей жизни для всех членов общества).

«Образование важно для всех, и наша стратегия призвана повысить уровень цифровой компетенции педагогов для решения этой проблемы в Египте. Давайте вместе работать над созданием более инклюзивного и устойчивого цифрового мира», — призвала Джойс Лю, директор Офиса программы повышения доступности цифровых технологий в рамках проекта TECH4ALL Huawei.

Наряду с открытием учебного центра и запуском проекта TeOSS на двухдневном форуме обсуждался передовой опыт по созданию цифровых платформ и повышению квалификации педагогов, коллективному пользованию ресурсами в международном масштабе и расширению сотрудничества в области цифрового образования. В форуме приняли участие министры и высокопоставленные представители правительств Египта, Эфиопии и Ганы, представители ЮНЕСКО и Huawei, партнеры по TeOSS и международные эксперты.

Об инициативе TECH4ALL

TECH4ALL является долгосрочной инициативой, направленной на повышение доступности цифровых технологий и планом действий компании Huawei. Реализуемая благодаря инновационным технологиям и партнерству, инициатива TECH4ALL призвана способствовать инклюзивности и устойчивому развитию в цифровом мире.

Дополнительные сведения можно найти на веб-сайте Huawei в разделе TECH4ALL по адресу https://www.huawei.com/en/tech4all

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