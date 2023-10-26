ЮНЕСКО и Huawei делятся успехами проекта «Открытые высокотехнологичные школы для всех»

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Huawei

26 Oct, 2023, 20:03 ET

КАИР, 27 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- Вчера на Международном форуме ЮНЕСКО-Huawei по цифровым платформам и компетенциям для учителей Министерство образования Египта официально открыло Национальный центр дистанционного образования для непрерывного повышения квалификации педагогов. 

Учебный центр был создан в рамках проекта ЮНЕСКО-Huawei «Открытые высокотехнологичные школы для всех», который реализуется в Египте, Гане и Эфиопии с 2020 по 2023 гг. 

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October 25, 2023, at the UNESCO-Huawei International Forum on Digital Platforms and Competencies for Teachers, Egypt’s Ministry of Education officially launched the National Distance Learning Centre for the Continuous Professional Development of Educators.
October 25, 2023, at the UNESCO-Huawei International Forum on Digital Platforms and Competencies for Teachers, Egypt’s Ministry of Education officially launched the National Distance Learning Centre for the Continuous Professional Development of Educators.

В начале своего выступления д-р Реда Хегази, министр просвещения и технического образования, выразил свое удовлетворение от участия в форуме и признательность ЮНЕСКО и компании Huawei за их поддержку и выбор Египта в качестве партнера проекта «Открытые школы».

Он также высоко оценил результаты, достигнутые в рамках проекта «Открытые школы» в сотрудничестве с Профессиональной педагогической академией и Бюро ЮНЕСКО в Каире, заявив: «Программа «Открытые школы» добилась заметных успехов в образовательном секторе Египта в плане наращивания потенциала и подготовки курсов повышения квалификации для учителей, разработки различных цифровых платформ и создания Национального центра дистанционного образования для повышения квалификации педагогов в Египте».

Открытые высокотехнологичные школы для всех (TeOSS)

Наряду с открытием учебного центра на форуме обсуждался передовой опыт, связанный с проектом TeOSS. Проект TeOSS, реализуемый ЮНЕСКО и Huawei в партнерстве с министерствами просвещения Египта, Эфиопии и Ганы, предусматривает разработку и тестирование цифровых образовательных платформ в этих трех африканских странах. В рамках проекта осуществляется формирование цифровой компетенции у преподавателей и учащихся, разработка нормативной базы цифрового образования и оценка эффективности проекта с целью распространения TeOSS на другие страны Африки.

Так, в Египте за период реализации проекта цифровые навыки приобрели 300 преподавателей, а новый учебный центр расширит возможности дистанционного обучения и повышения цифровой грамотности для 950 тыс. педагогов школ с 12-летней программой обучения в регионах с недостаточным уровнем обеспеченности услугами. 

В своем выступлении Собхи Тавиль, директор инициативы ЮНЕСКО «Перспективы образования и инновации», приветствовал участников форума, высоко оценив сотрудничество с Министерством просвещения Египта и его роль в поддержке перспективных планов развития.

Он отметил, что форум проходит в рамках реализуемого компанией Huawei с 2020 года проекта по созданию возможностей для открытых школ и совершенствованию навыков цифрового обучения, который способствует повышению качества образования и обеспечению доступности и непрерывности образования в Египте, Эфиопии и Гане, и что Египет был одной из первых стран, воплотивших концепцию цифрового обучения, а открытие Национального центра дистанционного образования в Египте станет важным шагом на пути цифровой трансформации.

Разработка проекта TeOSS предусматривает сочетание дистанционной и очной форм обучения для достижения максимальной успешности образовательного процесса и обеспечения непрерывности обучения как в обычных, так и в кризисных условиях. По данным ЮНИСЕФ, в январе 2022 года более 616 млн учащихся все еще находились в условиях полного или частичного школьного карантина в связи с пандемией вируса COVID-19. 

Создание потенциала цифрового образования на национальном уровне может помочь смягчить последствия непредвиденных событий.

Участие компании Huawei в проекте осуществляется в рамках долгосрочной инициативы TECH4ALL, направленной на повышение доступности цифровых технологий и обеспечение устойчивого развития. Образовательное подразделение TECH4ALL занимается разработкой технологических решений, способных внести вклад в достижение Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН № 4 (обеспечение инклюзивного, справедливого и качественного образования и создание условий для обучения в течение всей жизни для всех членов общества).

«Образование важно для всех, и наша стратегия призвана повысить уровень цифровой компетенции педагогов для решения этой проблемы в Египте. Давайте вместе работать над созданием более инклюзивного и устойчивого цифрового мира», — призвала Джойс Лю, директор Офиса программы повышения доступности цифровых технологий в рамках проекта TECH4ALL Huawei.

Наряду с открытием учебного центра и запуском проекта TeOSS на двухдневном форуме обсуждался передовой опыт по созданию цифровых платформ и повышению квалификации педагогов, коллективному пользованию ресурсами в международном масштабе и расширению сотрудничества в области цифрового образования. В форуме приняли участие министры и высокопоставленные представители правительств Египта, Эфиопии и Ганы, представители ЮНЕСКО и Huawei, партнеры по TeOSS и международные эксперты.

Об инициативе TECH4ALL 

TECH4ALL является долгосрочной инициативой, направленной на повышение доступности цифровых технологий и планом действий компании Huawei. Реализуемая благодаря инновационным технологиям и партнерству, инициатива TECH4ALL призвана способствовать инклюзивности и устойчивому развитию в цифровом мире.

Дополнительные сведения можно найти на веб-сайте Huawei в разделе TECH4ALL по адресу https://www.huawei.com/en/tech4all

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2258128/image.jpg

SOURCE Huawei

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