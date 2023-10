Huawei apresenta as conquistas do projeto "Technology-enabled Open Schools for All" em cooperação com a UNESCO

CAIRO, 26 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Ontem, no Fórum Internacional UNESCO-Huawei sobre Plataformas Digitais e Competências para Professores, o Ministério da Educação do Egito lançou oficialmente o Centro Nacional de Ensino a Distância para o Desenvolvimento Profissional Contínuo de Educadores.

O centro de ensino foi desenvolvido como parte do projeto Technology-enabled Open Schools for All da UNESCO e da Huawei, que está sendo executado no Egito, Gana e Etiópia, de 2020 a 2023.

No início de seu discurso, o Dr. Reda Hegazy, Ministro da Educação e Educação Técnica, expressou sua satisfação em participar do fórum, estendendo seus agradecimentos e apreço à UNESCO e à Huawei por seu apoio e pela escolha do Egito como parceiro no Projeto Escolas Abertas.

Ele também elogiou as realizações alcançadas pelo projeto Escolas Abertas em cooperação com a Academia Profissional para Professores e o Escritório da UNESCO no Cairo, afirmando: "O programa Escolas Abertas obteve conquistas notáveis no setor da educação no Egito em termos de capacitação e preparação de cursos de treinamento de enriquecimento para professores, diversas plataformas digitais e a criação do Centro Nacional de Educação a Distância, para melhorar as competências dos educadores no Egito".

Technology-enabled Open Schools for All (TeOSS)

Juntamente com o lançamento do centro de ensino, o fórum explorou as melhores práticas em relação ao projeto TeOSS. Implementado em parceria com os Ministérios da Educação do Egito, Etiópia e Gana, o projeto UNESCO-Huawei TeOSS está testando plataformas de educação digital nas três nações africanas. Ele também está oferecendo treinamento em habilidades digitais para professores e alunos, desenvolvendo estruturas de políticas para a educação digital e avaliando a eficácia do projeto com o objetivo de ampliar o TeOSS para outras nações da África.

No Egito, por exemplo, 300 professores receberam treinamento em habilidades digitais por meio do projeto e o novo centro de aprendizagem impulsionará a aprendizagem a distância e recursos de alfabetização digital para 950.000 educadores do ensino fundamental ao médio em comunidades carentes.

Em seu discurso, Sobhi Tawil, Diretor da Equipe de Futuro da Aprendizagem e Inovação da UNESCO, deu as boas-vindas aos participantes deste fórum, elogiando a cooperação com o Ministério da Educação do Egito e seu papel no apoio a horizontes futuros.

Ele acrescentou que o fórum faz parte do projeto da Huawei para possibilitar escolas abertas e aumentar as competências de aprendizagem digital desde 2020, o que contribuiu para elevar a qualidade da educação, garantindo acesso e continuidade da educação no Egito, Etiópia e Gana, e que o Egito foi um dos primeiros países a implementar a iniciativa de aprendizagem digital, observando que a abertura do Centro Nacional de Educação a Distância do Egito representa um grande passo na transformação digital.

O projeto TeOSS foi desenvolvido para combinar a aprendizagem on-line e off-line para maximizar os resultados da educação e também para garantir a continuidade da aprendizagem em condições normais e de crise. De acordo com a UNICEF, por exemplo, mais de 616 milhões de estudantes ainda eram afetados pelo fechamento total ou parcial das escolas devido à pandemia da COVID-19 em janeiro de 2022.

Desenvolver recursos de educação digital em nível nacional pode ajudar a mitigar a interrupção da aprendizagem se ocorrerem eventos imprevistos.

O envolvimento da Huawei no projeto se enquadra em sua iniciativa de inclusão digital e sustentabilidade de longo prazo, o TECH4ALL. O domínio educacional do TECH4ALL está comprometido em desenvolver soluções voltadas para a tecnologia que possam ajudar a atingir o Objetivo 4 de Desenvolvimento Sustentável da ONU: garantir educação de qualidade inclusiva e equitativa, além de promover oportunidades de aprendizagem duradouras para todos.

"A educação é importante para todos e nossa estratégia é melhorar as habilidades digitais para os educadores, a fim de enfrentar esse desafio no Egito. Vamos trabalhar juntos para construir um mundo digital mais inclusivo e sustentável", disse Joyce Liu, Diretora do Escritório do Programa de Inclusão Digital do TECH4ALL para a Huawei.

Juntamente com o lançamento do centro de ensino e do projeto TeOSS, o fórum de dois dias explorou as melhores práticas para a construção de plataformas digitais e recursos educacionais, compartilhamento de recursos internacionalmente e expansão da colaboração em educação digital. O fórum contou com a participação de ministros de governo e representantes experientes do Egito, Etiópia e Gana, além representantes da UNESCO e da Huawei, parceiros da TeOSS e especialistas internacionais.

Sobre o TECH4ALL

O TECH4ALL é um plano de ação de longo prazo desenvolvido pela Huawei para promover a inclusão digital. Impulsionado por parcerias e tecnologias inovadoras, o TECH4ALL foi criado para promover a inclusão e a sustentabilidade no mundo digital.

