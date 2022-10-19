ГЛАНД (Швейцария), 19 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Международный союз охраны природы (МСОП) и компания Huawei представили сегодня публикацию PANORAMA Tech4Nature — Solutions in Focus , демонстрирующую роль технологий в достижении эффективных результатов в области охраны природы в рамках 22 проектов, реализуемых в 19 странах.

Tech4Nature - Solutions in Focus

Приведенные в публикации примеры были отобраны из более чем 50 инициатив, направленных на решение шести основных природоохранных задач. К ним относятся управление охраняемыми территориями, мониторинг видов, стимулирование участия сообществ и финансирование природоохранных мероприятий.

«В рядах природоохранного сообщества явно увеличивается запрос и заинтересованность в использовании новых технологий, а также в поиске и создании новых способов их применения. Надлежащее развертывание технологий поможет обеспечить более устойчивые выгоды от их применения для справедливых и эффективных природоохранных действий», — заявил руководитель отдела заповедных и охраняемых территорий МСОП Джеймс Хардкасл (James Hardcastle).

В публикации приводятся два типичных примера проектов, осуществляемых в Мексике и Китае. На мексиканском полуострове Юкатан было развернуто решение для мониторинга популяции ягуара и его добычи через сетевую систему камер-ловушек с акустическим мониторингом. В системе применяются алгоритмы искусственного интеллекта, обученные для обнаружения и идентификации отдельных ягуаров. Собранные данные также дадут представление о том, как изменение климата влияет на приоритетные экосистемы на северном побережье полуострова Юкатан. Одним из ключевых аспектов этого проекта является участие сообщества на протяжении всего цикла его реализации, позволяющее улучшить общие результаты.

В Китае в различных местах, включая Национальный природный заповедник Танцзяхе (включен в «зеленый список» МСОП), была развернута интеллектуальная система предотвращения пожаров, предназначенная для защиты мест обитания большой панды. В местах обитания панды в провинции Сычуань спутниковые изображения анализируются в режиме реального времени для обнаружения возможных пожаров. Риски могут быть быстро проверены, а предупредительные сигналы мгновенно отправляются смотрителям на местах. В 2021 году эта система позволила сократить количество серьезных пожаров на 71%.

В целях содействия внедрению и воспроизводимости технологических решений в публикацию было включено подробное описание факторов успеха каждого из рассматриваемых примеров. В публикации также приводятся общие принципы архитектуры технологических решений и контрольный перечень, который поможет внедряющим технологические решения сторонам позаботиться о том, чтобы внедрение проводилось надлежащим образом и позволяло преодолевать проблемы в области охраны природы.

В публикации также освещаются существующие пробелы в понимании того, как технологии влияют как на дикую природу, так и на людей, и подчеркивается необходимость прозрачности, инклюзивности и ответственности при внедрении технологических решений.

«Цифровые технологии являются одним из ключевых факторов сохранения природы. Мы верим в то, что за счет все более активного внедрения технологий и межсекторального сотрудничества эффективность и результативность природоохранной деятельности продолжат повышаться», — заявила руководитель программы TECH4ALL компании Huawei Кэтрин Ду (Catherine Du).

Программа Tech4Nature, запущенная МСОП и Huawei, разрабатывает цифровые решения для пилотной реализации в пяти флагманских странах: Швейцарии, Испании, Маврикии, Мексике и Китае. В рамках этой программы ставится цель охватить более 300 охраняемых территорий по всему миру к 2023 году и произвести оценку эффективности природоохранной деятельности с помощью стандартов «зеленого списка» МСОП.

Tech4Nature – Solutions in Focus представляет собой первую публикацию в рамках партнерства МСОП и Huawei. Ее цель — рассказать о принципах надлежащего использования технологий в природоохранных зонах и напрямую вовлечь отрасль ИКТ в процесс поддержки природоохранных мероприятий.

Сама инициатива также является первым случаем масштабного партнерства МСОП с индустрией ИКТ, в рамках которого обширные стандарты, знания и природоохранный опыт этой организации был объединен с инновациями, ставшими возможными благодаря технологиям.

Информация о МСОП

МСОП является союзом на основе членства, в состав которого входят как правительственные, так и общественные организации. Он предоставляет государственным, частным и неправительственным организациям знания и инструменты, позволяющие сотрудничать в области развития человеческого потенциала, экономического роста и охраны природы.

МСОП был учрежден в 1948 году и на сегодняшний день является крупнейшей и наиболее представительной экологической сетью в мире, использующей знания, ресурсы и охват более чем 1400 организаций-членов и около 17 000 экспертов. МСОП входит в число ведущих поставщиков данных, оценок и анализа в области охраны природы. Широкий членский состав позволяет МСОП выполнять роль инкубатора и надежного хранилища передовых практик, инструментов и международных стандартов.

МСОП обеспечивает нейтральное пространство, в котором различные заинтересованные стороны, включая правительства, НПО, ученых, предприятия, местные сообщества, организации коренных народов и другие субъекты, могут сотрудничать для выработки и реализации решений экологических проблем и обеспечения устойчивого развития.

Работая со многими партнерами и сторонниками, МСОП реализует широкий и разнообразный спектр природоохранных проектов по всему миру. Эти проекты, сочетающие передовую науку с традиционными знаниями местных сообществ, направлены на то, чтобы обратить вспять процесс потери сред обитания, восстановить экосистемы и улучшить благополучие людей.

Информация о «зеленом списке» МСОП

Инициатива «Зеленый список заповедных и охраняемых территорий МСОП» признает заповедные и охраняемые территории по всему миру, которые справедливо и эффективно управляются для достижения высоких результатов в области охраны природы. Состав «зеленого списка» продолжает пополняться.

В основе инициативы «Зеленый список заповедных и охраняемых территорий МСОП» лежит единственный глобальный стандарт в области эффективной охраны природных ресурсов. В рамках этой системы сертификации заповедные и охраняемые территории, такие как национальные парки, объекты всемирного природного наследия, общинные заказники и природные заповедники, оцениваются на предмет эффективного и справедливого управления. Полный перечень объектов, включенных в «зеленый список», представлен здесь.

Информация о компании Huawei

Компания Huawei, основанная в 1987 году, является одним из ведущих мировых поставщиков умных устройств и продукции для информационно-коммуникационной инфраструктуры. В компании работают более 197 тыс. сотрудников, а ее деятельность ведется более чем в 170 странах и регионах, охватывая более трех миллиардов человек по всему миру.

Концепция и миссия Huawei заключаются в том, чтобы сделать цифровые технологии доступными для любой категории потребителей с целью создания полностью взаимосвязанного интеллектуального мира. Для этого компания стремится содействовать повсеместному подключению связи и равному доступу к сетям; привносить облачный и искусственный интеллект во все уголки земли, чтобы обеспечить превосходные вычислительные мощности там, где это необходимо и когда это необходимо; создавать цифровые платформы, помогающие всем отраслям и организациям стать более гибкими, эффективными и динамичными; переосмысливать пользовательский опыт в области искусственного интеллекта, делая его более персонализированным для людей во всех аспектах их жизни независимо от того, находятся ли они дома, в офисе или в дороге.

Информация об инициативе Huawei TECH4ALL

TECH4ALL — это долгосрочная инициатива Huawei по внедрению цифровых технологий, направленная на то, чтобы никто не остался за бортом в цифровом мире. В области окружающей среды TECH4ALL уделяет особое внимание сохранению биоразнообразия. Мы сотрудничаем с такими партнерами, как МСОП и Rainforest Connection, а также со многими местными партнерами в целях применения цифровых технологий, таких как телекоммуникационные сети, Интернет вещей (IoT), облачные сервисы и искусственный интеллект, для защиты лесов, океанов и водно-болотных угодий более чем в 15 странах.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт программы Huawei TECH4ALL по адресу https://www.huawei.com/en/tech4all или следите за нашими новостями в Twitter:

https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Об инициативе PANORAMA

«PANORAMA — Решения для здоровой планеты» — это партнерская инициатива, направленная на документирование и повышение осведомленности о вдохновляющих, воспроизводимых решениях по целому ряду тем, связанных с охраной природы и устойчивым развитием, с созданием возможностей для межсекторального обучения и вдохновения.

PANORAMA позволяет практикующим специалистам обмениваться опытом и размышлять над ним, повышать признание успешной работы и узнавать со своими коллегами о том, как аналогичные проблемы решаются по всему миру.

В инициативу PANORAMA вносят вклад различные тематические дисциплины и сообщества. На веб-платформе эти сообщества представлены через порталы. Программа продолжает эволюционировать, и мы приветствуем дополнительные темы и новых партнеров.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1921952/Huawei_Tech4Nature.jpg

SOURCE Huawei