IUCN e Huawei lançam publicação da Tech4Nature para mostrar as melhores práticas em conservação da natureza baseada em tecnologia

GLAND, Suíça, 19 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) e a Huawei lançaram uma publicação da Tech4Nature – Solutions in Focus na PANORAMA, hoje,que mostra o papel da tecnologia na obtenção de resultados efetivos de conservação da natureza em 22 projetos em 19 países.

Os casos mencionados na publicação foram selecionados com base em 50 soluções que abordam seis grandes desafios de conservação. Entre esses desafios estão a gestão de áreas protegidas, o monitoramento de espécies, a promoção do envolvimento da comunidade e o financiamento de ações de conservação.

"Há um impulso de crescimento e aceitação claros por parte da comunidade de conservação para usar mais tecnologia, mas também para desenvolver e criar novas maneiras como ela possa ser aplicada. A implementação apropriada da tecnologia ajudará a garantir benefícios mais sustentados com sua aplicação para que se consigam ações de conservação justas e eficazes", disse James Hardcastle, diretor de Áreas Protegidas e Conservadas da IUCN.

Projetos em andamento no México e na China são dois casos típicos incluídos na publicação. Na Península de Yucatán, no México, foi implementada uma solução para monitorar a população de jaguares e suas presas por meio de um sistema em rede de armadilhas com câmeras e monitoramento acústico, com algoritmos de IA treinados para detectar e identificar jaguares individuais. Os dados fornecidos também fornecerão informações sobre a forma como as mudanças climáticas estão impactando os ecossistemas prioritários no litoral norte da Península de Yucatán. Um aspecto importante desse projeto é o envolvimento da comunidade em todo o ciclo do projeto para impulsionar os resultados em geral.

Na China, um sistema inteligente de prevenção de incêndios desenvolvido para proteger habitats de pandas gigantes foi implementado em vários locais, como na reserva natural nacional de Tangjiahe, um local que está na Lista Verde da IUCN. Nos habitats de pandas em Sichuan, imagens de satélites são analisadas em tempo real para detectar possíveis incêndios. Os riscos podem ser verificados rapidamente e alertas, enviados instantaneamente a guardas em campo. Em 2021, o sistema resultou em uma redução de 71% dos incêndios graves.

Para dar suporte à adoção e replicabilidade de soluções baseadas em tecnologia, a publicação inclui uma descrição detalhada dos fatores de sucesso de cada estudo de caso. Também oferece uma estrutura de arquitetura de soluções tecnológicas e uma lista de verificação para ajudar novos implementadores de soluções tecnológicas a garantir que a implementação seja adequada e capaz de superar os desafios de conservação.

A publicação também destaca as lacunas existentes na compreensão de como a tecnologia afeta a vida selvagem e as pessoas e enfatiza a necessidade de transparência, inclusão e responsabilidade na implementação de soluções baseadas em tecnologia.

"A tecnologia digital é o principal facilitador da conservação da natureza. Com cada vez mais implementação de tecnologias e colaborações multissetoriais, acreditamos que a eficiência e o efeito da conservação da natureza devem ser aprimorados continuamente", disse Catherine Du, diretora do programa TECH4ALL da Huawei.

Lançada pela IUCN e pela Huawei, a Tech4Nature está desenvolvendo soluções digitais a serem implementadas como piloto em cinco países: Suíça, Espanha, Ilhas Maurício, México e China. O programa visa cobrir mais de 300 áreas protegidas no mundo todo até 2023 e avaliar o sucesso da conservação por meio do padrão da Lista Verde da IUCN.

Com o objetivo de fornecer orientação sobre o uso apropriado da tecnologia na conservação baseada em áreas e envolver diretamente o setor de TIC no suporte aos resultados da conservação da natureza, a Tech4Nature – Solutions in Focus consiste na primeira publicação da parceria entre a IUCN e a Huawei.

A própria iniciativa também representa a primeira vez que a IUCN estabelece uma parceria importante com o setor de TIC, combinando os extensos padrões, conhecimentos e experiência em conservação da empresa com as inovações possibilitadas pela tecnologia.

Sobre a IUCN

A IUCN é uma união de membros composta exclusivamente por organizações governamentais e da sociedade civil. Ela oferece às organizações públicas, privadas e não governamentais o conhecimento e as ferramentas que permitem que o progresso humano, o desenvolvimento econômico e a conservação da natureza ocorram de forma conjunta.

Criada em 1948, a IUCN é atualmente a maior e mais diversificada rede ambiental do mundo, aproveitando os conhecimentos, os recursos e o alcance de mais de 1.400 organizações membros e cerca de 17 mil especialistas. É uma provedora líder de dados, avaliações e análises de conservação. Sua ampla adesão permite que a IUCN assuma o papel de incubadora e de repositório confiável das melhores práticas, ferramentas e padrões internacionais.

A IUCN oferece um espaço neutro, no qual várias partes interessadas como governos, ONGs, cientistas, empresas, comunidades locais, organizações indígenas e outras pessoas podem trabalhar juntos para criar e implementar soluções para os desafios ambientais e alcançar o desenvolvimento sustentável.

Trabalhando com muitos parceiros e apoiadores, a IUCN implementa um grande portfólio diversificado de projetos de conservação em todo o mundo. Combinando as ciências mais recentes com o conhecimento tradicional das comunidades locais, esses projetos atuam para reverter a perda de habitats, restaurar ecossistemas e melhorar o bem-estar das pessoas.

Sobre a Lista Verde da IUCN

A iniciativa IUCN Green List of Protected and Conserved Areas está aumentando e reconhecendo o número de áreas protegidas e conservadas em todo o mundo, que são regidas de forma correta e efetivamente gerenciadas para obter resultados de conservação bem-sucedidos.

No centro da iniciativa IUCN Green List of Protected and Conserved Areas (Lista Verde da IUCN) está o único padrão global de melhores práticas em conservação efetiva baseada em áreas. É um sistema de certificação de áreas protegidas e conservadas – parques nacionais, locais de Patrimônio Natural Mundial, áreas conservadas pela comunidade, reservas naturais – que são avaliadas para serem gerenciadas de forma efetiva e justa. A lista completa dos locais presentes na Lista Verde da IUCN está disponível aqui.

Sobre a Huawei

Fundada em 1987, a Huawei é uma provedora líder global de infraestrutura e dispositivos inteligentes de tecnologia da informação e comunicação (ICT). Temos mais de 197.000 funcionários e operamos em mais de 170 países e regiões, atendendo a mais de três bilhões de pessoas em todo o mundo.

Nossa visão e missão é levar o digital para cada pessoa, casa e organização para um mundo totalmente conectado e inteligente. Para esse fim, impulsionaremos a conectividade onipresente e promoveremos acesso igual para as redes; levaremos a nuvem e a inteligência artificial aos quatro cantos do planeta para oferecer um poder de computação superior onde você precisar, quando você precisar; criaremos plataformas digitais para ajudar todos os setores e empresas a ser mais ágeis, eficientes e dinâmicos; e redefiniremos a experiência do usuário com IA, tornando-a mais personalizada para as pessoas em todos os aspectos de suas vidas, quer seja em sua residência, escritório, ou em qualquer lugar.

Sobre a Huawei TECH4ALL

A TECH4ALL é a iniciativa de inclusão digital de longo prazo da Huawei, cujo objetivo é não deixar ninguém para trás no mundo digital. No domínio ambiental, a TECH4ALL concentra-se na proteção da biodiversidade. Até o momento, trabalhamos com parceiros como a IUCN e a Rainforest Connection, bem como com muitos parceiros locais, para aplicar tecnologias digitais como redes de telecomunicações, IoT, nuvem e IA para proteger florestas, oceanos e pântanos em mais de 15 países.

Sobre a PANORAMA

A PANORAMA – Solutions for a Healthy Planet é uma iniciativa de parcerias para documentar e promover exemplos de soluções inspiradoras e replicáveis em diversos tópicos de conservação e desenvolvimento sustentável, permitindo o aprendizado e a inspiração intersetoriais.

A PANORAMA permite que os praticantes compartilhem e reflitam sobre suas experiências, aumentem o reconhecimento por trabalhos de sucesso e aprendam com seus colegas como desafios semelhantes foram resolvidos no mundo todo.

Diferentes disciplinas temáticas e comunidades contribuem com a PANORAMA. Na plataforma da Internet, essas comunidades são representadas por meio de portais. À medida que a PANORAMA evolui, abordamos outros temas e recebemos novos parceiros.

