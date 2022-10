Premiera publikacji Tech4Nature autorstwa IUCN i Huawei poświęconej najlepszym praktykom w zakresie ochrony przyrody w oparciu o technologię

GLAND, Szwajcaria, 19 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (International Union for Conservation of Nature, IUCN) i Huawei wydały dziś publikację PANORAMA Tech4Nature – Solutions in Focus, która przedstawia rolę technologii w osiąganiu efektywnych wyników w zakresie ochrony przyrody w ramach 22 projektów realizowanych w 19 krajach.

Tech4Nature - Solutions in Focus

Przypadki omówione w publikacji wybrano spośród 50 rozwiązań dla sześciu głównych wyzwań z zakresu ochrony przyrody. Do wyzwań należą zarządzanie obszarami chronionymi, monitorowanie gatunków, kultywowanie współpracy ze społecznością i finansowanie działań związanych z ochroną przyrody.

„Społeczność podmiotów zajmujących się ochroną środowiska nabiera rozpędu i coraz bardziej skłania się ku wykorzystaniu technologii, a także ku jej rozwojowi i tworzeniu nowych zastosowań. Odpowiednie zastosowanie technologii pomoże zapewnić zrównoważone korzyści z jej wykorzystania i osiągnąć właściwe i skuteczne działania w zakresie ochrony środowiska" – powiedział James Hardcastle, dyrektor programu obszarów chronionych IUCN.

Projekty realizowane w Meksyku i Chinach to dwa typowe przypadki zawarte w publikacji. Na Półwyspie Jukatan w Meksyku wdrożono rozwiązanie mające na celu monitorowanie populacji jaguarów i ich ofiar za pomocą sieciowego systemu kamer pułapek i monitoringu akustycznego, z algorytmami sztucznej inteligencji przystosowanymi do wykrywania i identyfikacji poszczególnych osobników. Dostarczone dane zapewnią również wgląd w to, jak zmiany klimatu wpływają na priorytetowe ekosystemy na północnym wybrzeżu Półwyspu Jukatan. Kluczowym aspektem tego projektu jest zaangażowanie społeczności w cały cykl projektu w celu poprawy ogólnych wyników.

Inteligentny system zapobiegania pożarom stworzony w celu ochrony siedlisk pandy olbrzymiej został wprowadzony w różnych miejscach w Chinach, w tym w krajowym rezerwacie przyrody Tangjiahe, który znajduje się na Zielonej Liście IUCN. W siedliskach pandy w Syczuanie obrazy satelitarne są analizowane w czasie rzeczywistym w celu wykrycia potencjalnych pożarów. Ryzyko może być szybko zweryfikowane, a ostrzeżenia natychmiast wysłane do strażników w terenie. W 2021 r. dzięki systemowi ograniczono groźne pożary o 71%.

Aby wesprzeć przyjęcie i możliwość powielenia rozwiązań technologicznych, publikacja zawiera szczegółowy opis czynników sukcesu każdego studium przypadku. Zawiera ona zarówno ramy architektury rozwiązań technologicznych, jak i listę kontrolną, która ma pomóc nowym realizatorom rozwiązań technologicznych w dopilnowaniu, aby wdrożenie było odpowiednio dostosowane i aby możliwe było sprostanie wyzwaniom związanym z ochroną przyrody.

Publikacja zwraca również uwagę na obserwowane braki w zrozumieniu wpływu technologii zarówno na dziką przyrodę, jak i na ludzi, a także podkreśla potrzebę przejrzystości, włączenia i odpowiedzialności przy wdrażaniu rozwiązań technologicznych.

"Technologia cyfrowa jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym ochronę przyrody. Uważamy, że wraz z coraz szerszym zastosowaniem technologii i współpracą wielu sektorów, wydajność i efekty ochrony przyrody będą coraz lepsze" – powiedziała Catherine Du, szefowa programu TECH4ALL firmy Huawei.

Wprowadzony przez IUCN i Huawei program Tech4Nature opracowuje cyfrowe rozwiązania, których pilotaże będą się odbywać w pięciu krajach: Szwajcarii, Hiszpanii, Mauritiusie, Meksyku i Chinach. Program ma do 2023 roku objąć ponad 300 obszarów chronionych na całym świecie i oceniać wyniki ochrony przyrody poprzez standard Zielonej Listy IUCN.

Tech4Nature - Solutions in Focus to pierwsza publikacja w ramach partnerstwa IUCN-Huawei, której celem jest przekazanie wskazówek na temat odpowiedniego wykorzystania technologii w ochronie przyrody na danym obszarze oraz bezpośrednie zaangażowanie branży ICT we wspieranie wyników ochrony przyrody.

Inicjatywa jest również pierwszym przypadkiem, kiedy organizacja IUCN podjęła się szeroko zakrojonego partnerstwa z branżą ICT, łącząc kompleksowe standardy, wiedzę i doświadczenie organizacji w zakresie ochrony przyrody z innowacjami możliwymi dzięki technologii.

IUCN – Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody

IUCN jest Unią członkowską, w której skład wchodzą zarówno organizacje rządowe, jak i instytucje społeczeństwa obywatelskiego. Udostępnia ona organizacjom publicznym, prywatnym i pozarządowym wiedzę i narzędzia, dzięki którym postęp ludzkości, rozwój gospodarczy i ochrona przyrody mogą przebiegać równolegle.

Powołana w 1948 roku IUCN stała się największą i najbardziej zróżnicowaną siecią ekologiczną na świecie. Wykorzystuje doświadczenie, zasoby i zasięg ponad 1400 organizacji członkowskich oraz wkład około 17 tys. ekspertów. Jest czołowym dostawcą danych, ocen i analiz dotyczących ochrony przyrody. Duża liczba członków umożliwia IUCN pełnienie roli inkubatora i zaufanego repozytorium najlepszych praktyk, narzędzi i standardów międzynarodowych.

IUCN zapewnia neutralną przestrzeń, w której różne podmioty zainteresowane, w tym rządy, organizacje pozarządowe, naukowcy, przedsiębiorstwa, społeczności lokalne, organizacje reprezentujące ludność rdzenną i inne mogą współpracować w celu znalezienia i wdrożenia rozwiązań wyzwań środowiskowych i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Współpracując z wieloma partnerami i osobami udzielającymi wsparcia organizacji, IUCN realizuje duży, zróżnicowany pakiet projektów ochrony przyrody na całym świecie. Łącząc najnowsze osiągnięcia naukowe z tradycyjną wiedzą lokalnych społeczności, projekty te mają na celu odwrócenie procesu utraty siedlisk, przywrócenie ekosystemów i poprawę dobrobytu ludzi.

Zielona Lista IUCN

Zielona Lista obszarów chronionych IUCN jest inicjatywą na rzecz zwiększania i uznawania obszarów chronionych na całym świecie, które są właściwie i efektywnie zarządzane w celu osiągnięcia pomyślnych wyników ochrony przyrody.

Istotą Zielonej Listu Obszarów Chronionych IUCN (Zielona Lista IUCN) jest stworzenie jedynego ogólnoświatowego standardu najlepszych praktyk skutecznej ochrony obszarowej. Jest to system certyfikacji obszarów chronionych – parków narodowych, naturalnych miejsc światowego dziedzictwa, społecznych obszarów chronionych i rezerwatów przyrody – które uznaje się za efektywnie i właściwie zarządzane. Pełna lista obiektów znajdujących się na Zielonej Liście IUCN dostępna jest tutaj.

Huawei

Założona w 1987 roku firma Huawei jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań teleinformatycznych (ICT), infrastruktury oraz inteligentnych urządzeń. Zatrudniamy ponad 197 000 pracowników i działamy w ponad 170 krajach i regionach, obsługując ponad trzy miliardy ludzi na całym świecie.

Naszą wizją i misją jest zapewnianie technologii cyfrowych dla każdego człowieka, domu i miejsca pracy, aby stworzyć w pełni połączony, inteligentny świat. W tym celu będziemy rozwijać łączność dostępną w dowolnym miejscu i promować równy dostęp do sieci; wprowadzimy chmurę i sztuczną inteligencję na wszystkich czterech krańcach świata, aby zapewnić najwyższą moc obliczeniową tam, gdzie jej potrzebujesz i wtedy, kiedy jej potrzebujesz; zbudujemy platformy cyfrowe, aby pomóc wszystkim branżom i organizacjom stać się bardziej zwinnymi, wydajnymi i dynamicznymi; zdefiniujemy na nowo doświadczenia użytkowników dzięki sztucznej inteligencji, czyniąc je bardziej spersonalizowanymi dla ludzi we wszystkich aspektach ich życia, niezależnie od tego, czy są w domu, w biurze czy w podróży.

Huawei TECH4ALL

TECH4ALL to długoterminowa inicjatywa Huawei poświęcona włączeniu cyfrowemu, która ma na celu wyrównywać szanse w cyfrowym świecie. W dziedzinie ochrony środowiska TECH4ALL koncentruje się na ochronie bioróżnorodności. Do tej pory współpracowaliśmy z partnerami takimi jak IUCN i Rainforest Connection, a także wieloma lokalnymi partnerami w zakresie zastosowania technologii cyfrowych, takie jak sieci telekomunikacyjne, IoT, chmura i sztuczna inteligencja w celu ochrony lasów, oceanów i mokradeł w ponad 15 krajach.

Więcej informacji na stronie Huawei TECH4ALL https://www.huawei.com/en/tech4all lub na profilu https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

PANORAMA

PANORAMA – Solutions for a Healthy Planet (Rozwiązania dla Zdrowia Planety) to inicjatywa partnerska mająca na celu dokumentowanie i promowanie przykładów inspirujących, powtarzalnych rozwiązań w zakresie ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju, umożliwiających międzysektorowe dzielenie się wiedzą i inspiracjami.

PANORAMA pozwala praktykom na dzielenie się swoimi doświadczeniami i refleksję nad nimi, zwiększenie uznania dla udanych przedsięwzięć oraz na dowiadywanie się wspólnie z innymi, jak podobne wyzwania zostały rozwiązane na całym świecie.

PANORAMA skupia różne dyscypliny tematyczne i społeczności. Na platformie internetowej społeczności te są reprezentowane przez portale. W miarę rozwoju inicjatywy PANORAMA pojawią się dodatkowe tematy i nowi partnerzy.

