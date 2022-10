L'UICN et Huawei lancent la publication Tech4Nature pour présenter les meilleures pratiques en matière de conservation de la nature basée sur la technologie

GLAND, Suisse, 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et Huawei ont lancé le 18 octobre une publication PANORAMA Tech4Nature – Solutions in Focus , qui présente le rôle de la technologie dans l'obtention de résultats efficaces en matière de conservation de la nature dans 22 projets répartis sur 19 pays.

Tech4Nature - Solutions in Focus

Les cas référencés dans la publication ont été sélectionnés parmi plus de 50 solutions qui répondent à six défis majeurs de conservation. Ces défis incluent la gestion des aires protégées, la surveillance des espèces, la culture de la participation communautaire et le financement des actions de conservation.

« Il y a un élan croissant et une adhésion claire de la part de la communauté de la conservation pour utiliser plus de technologie, mais aussi pour développer et créer de nouvelles façons de l'appliquer. Le déploiement approprié de la technologie contribuera à assurer des avantages plus durables de son application pour réaliser une action de conservation juste et efficace », a déclaré James Hardcastle, responsable des aires protégées et conservées de l'UICN.

Les projets en cours au Mexique et en Chine sont deux cas typiques inclus dans la publication. Dans la péninsule mexicaine du Yucatan, une solution a été déployée pour surveiller la population de jaguars et ses proies grâce à un système en réseau de pièges photographiques et une surveillance acoustique, avec des algorithmes d'IA formés pour détecter et identifier les jaguars individuels. Les données fournies permettront également de mieux comprendre l'impact du changement climatique sur les écosystèmes prioritaires de la côte nord de la péninsule du Yucatan. Un aspect clé de ce projet est l'implication de la communauté dans l'ensemble du cycle du projet afin d'améliorer les résultats globaux.

En Chine, un système intelligent de prévention des incendies conçu pour protéger les habitats des pandas géants a été déployé dans divers endroits, dont la réserve naturelle nationale de Tangjiahe, un site qui figure sur la liste verte de l'UICN. Dans les habitats des pandas du Sichuan, les images satellites sont analysées en temps réel pour détecter d'éventuels incendies. Les risques peuvent être rapidement vérifiés et les alertes envoyées instantanément aux gardes forestiers sur le terrain. En 2021, le système a permis une réduction de 71 % des incendies graves.

Pour soutenir l'adoption et la reproductibilité des solutions technologiques, la publication comprend une description détaillée des facteurs de succès pour chaque étude de cas. Elle fournit également à la fois un cadre d'architecture de solution technologique et une liste de contrôle pour aider les nouveaux responsables de la mise en œuvre de solutions technologiques à s'assurer que le déploiement est approprié et capable de surmonter les défis liés à la conservation.

La publication met également en évidence les lacunes existantes dans la compréhension de l'impact de la technologie à la fois sur la faune et les populations, et souligne le besoin de transparence, d'inclusivité et de responsabilité lors du déploiement de solutions basées sur la technologie.

« La technologie numérique est un catalyseur clé de la conservation de la nature. Avec de plus en plus de déploiements de technologies et de collaborations multisectorielles, nous pensons que l'efficacité et l'effet de la conservation de la nature doivent être améliorés en permanence », a déclaré Catherine Du, responsable du programme TECH4ALL de Huawei.

Lancé par l' UICN et Huawei , Tech4Nature développe des solutions numériques à piloter dans cinq pays phares : Suisse, Espagne, Maurice, Mexique et Chine. Le programme vise à couvrir plus de 300 aires protégées dans le monde d'ici 2023 et à évaluer le succès de la conservation grâce à la norme de la liste verte de l'UICN.

Visant à fournir des conseils sur l'utilisation appropriée de la technologie dans la conservation par zone et à impliquer directement l'industrie des TIC dans le soutien des résultats de la conservation de la nature, Tech4Nature - Solutions in Focus est la première publication dans le cadre du partenariat UICN-Huawei.

L'initiative elle-même représente également la première fois que l'UICN s'engage dans un partenariat majeur avec l'industrie des TIC, combinant les normes, les connaissances et l'expérience étendues de l'organisation en matière de conservation avec des innovations rendues possibles par la technologie.

À propos de l'UICN

L'UICN est une union de membres composée uniquement d'organisations gouvernementales et de la société civile. Elle fournit aux organisations publiques, privées et non gouvernementales les connaissances et les outils qui permettent de faire coexister le progrès humain, le développement économique et la conservation de la nature.

Créée en 1948, l'UICN est aujourd'hui le réseau environnemental le plus vaste et le plus diversifié au monde, exploitant les connaissances, les ressources et la portée de plus de 1 400 organisations membres et de quelque 17 000 experts. C'est un important fournisseur de données, d'évaluations et d'analyses sur la conservation. Son large éventail de membres permet à l'UICN de remplir le rôle d'incubateur et de référentiel de confiance des meilleures pratiques, des outils et des normes internationales.

L'UICN offre un espace neutre dans lequel diverses parties prenantes, notamment des gouvernements, des ONG, des scientifiques, des entreprises, des communautés locales, des organisations de populations autochtones et d'autres, peuvent travailler ensemble pour forger et mettre en œuvre des solutions aux défis environnementaux et parvenir à un développement durable.

En collaboration avec de nombreux partenaires et sympathisants, l'UICN met en œuvre un vaste portefeuille diversifié de projets de conservation dans le monde entier. Combinant les connaissances scientifiques les plus récentes aux connaissances traditionnelles des communautés locales, ces projets visent à inverser la perte d'habitat, à restaurer les écosystèmes et à améliorer le bien-être des populations.

À propos de la Liste verte de l'UICN

L' initiative de la Liste verte des aires protégées et conservées de l'UICN prend de l'ampleur et reconnaît le nombre d'aires protégées et conservées dans le monde qui sont gouvernées de manière équitable et gérées efficacement pour obtenir de bons résultats en matière de conservation.

Au cœur de l'initiative de la Liste verte de l'UICN des aires protégées et conservées (Liste verte de l'UICN) se trouve la seule norme mondiale pour les meilleures pratiques en matière de conservation efficace par zone. Il s'agit d'un système de certification pour les aires protégées et conservées (parcs nationaux, sites naturels du patrimoine mondial, aires communautaires conservées, réserves naturelles) qui sont évaluées comme étant gérées efficacement et équitablement. La liste complète des sites de la Liste verte de l'UICN est disponible ici .

À propos de Huawei

Fondée en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et de la communication (TIC) et d'appareils intelligents. Nous avons plus de 197 000 employés et nous opérons dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde.

Notre vision et notre mission sont d'apporter le numérique à chaque personne, maison et organisation pour un monde entièrement connecté et intelligent. À cette fin, nous favoriserons une connectivité omniprésente et encouragerons l'égalité d'accès aux réseaux ; apporter le cloud et l'intelligence artificielle aux quatre coins du monde pour fournir une puissance de calcul supérieure là où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin ; construire des plateformes numériques pour aider toutes les industries et organisations à devenir plus agiles, efficaces et dynamiques ; redéfinir l'expérience utilisateur avec l'IA, en la rendant plus personnalisée pour les personnes dans tous les aspects de leur vie, qu'elles soient à la maison, au bureau ou en déplacement.

À propos de Huawei TECH4ALL

TECH4ALL est l'initiative d'inclusion numérique à long terme de Huawei qui vise à ne laisser personne de côté dans le monde numérique. Dans le domaine de l'environnement, TECH4ALL se concentre sur la sauvegarde de la biodiversité. À ce jour, nous avons travaillé avec des partenaires tels que l'UICN et Rainforest Connection, ainsi qu'avec de nombreux partenaires locaux, pour appliquer les technologies numériques, telles que les réseaux de télécommunications, l'IoT, le cloud et l'IA, afin de protéger les forêts, les océans et les zones humides dans plus de 15 pays.

À propos de PANORAMA

PANORAMA – Solutions for a Healthy Planet est une initiative de partenariat visant à documenter et à promouvoir des exemples de solutions inspirantes et reproductibles dans une gamme de sujets de conservation et de développement durable, permettant un apprentissage et une inspiration intersectoriels.

PANORAMA permet aux praticiens de partager et de réfléchir sur leurs expériences, d'accroître la reconnaissance d'un travail réussi et d'apprendre avec leurs pairs comment des défis similaires ont été relevés dans le monde entier.

Différentes disciplines et communautés thématiques contribuent à PANORAMA. Sur la plateforme Web, ces communautés sont représentées via des portails. Au fur et à mesure que PANORAMA évolue, nous accueillons des thèmes supplémentaires et de nouveaux partenaires.

