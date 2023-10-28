Сетевой саммит Huawei 2023 (Европа): инновации никогда не останавливаются

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Huawei

28 Oct, 2023, 13:56 ET

Инновации никогда не останавливаются, ускоряя интеллектуальную трансформацию во всех отраслях экономики в Европе

МЮНХЕН, 28 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- В Мюнхене (Германия) успешно прошел европейский этап саммита Huawei Network Summit (HNS) 2023, в котором приняли участие более 500 партнеров и заказчиков Huawei из свыше 30 стран, включая Германию, Францию, Италию, Швейцарию, Испанию и Португалию. Участники, представлявшие различные отрасли экономики, ознакомились с инновационными технологиями передачи данных компании Huawei и изучили возможности использования технологических инноваций для ускорения цифровой и интеллектуальной трансформации своих предприятий и совместного создания новых ценностей в Европе.

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Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line
Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line
Vincent Liu presented awards to outstanding diamond members
Vincent Liu presented awards to outstanding diamond members

Леон Ванг (Leon Wang), президент линейки продуктов Huawei для передачи данных, выступил на HNS с программным докладом «Инновации никогда не останавливаются», рассказав о том, как интеллектуальные облачные сетевые решения Huawei выводят качество сетей на новый уровень. В частности, компания Huawei продолжает совершенствовать свои прикладные решения CloudCampus, CloudFabric и CloudWAN с учетом пользовательского опыта, требований аналитики и конвергенции. Кроме того, компания Huawei представила целый ряд революционных разработок, включая точки доступа Wi-Fi 7 для всех сценариев использования, коммутатор нового поколения CloudEngine S8700 для кампусных сетей, интеллектуальный коммутатор CloudEngine 16800 серии 800GE для вычислительных систем, конвергентный магистральный маршрутизатор NetEngine 8000 F8 и сетевую цифровую карту на базе iMaster NCE. Все эти инновационные решения расширяют возможности сетей и ускоряют повышение производительности труда в цифровом мире.

По мере ускорения темпов цифровой трансформации клиенты в различных отраслях предъявляют новые требования и ставят новые задачи перед сетями передачи данных. Отвечая на эти потребности, компания Huawei продолжает развивать и совершенствовать свои интеллектуальные облачные сетевые решения с учетом пользовательского опыта, требований аналитики и конвергенции, а также тесно сотрудничает с глобальными партнерами, помогая клиентам создавать ведущие в отрасли сетевые инфраструктуры.

Выступая на HNS, Винсент Лю (Vincent Liu), президент отдела глобального маркетинга и продаж решений для корпоративных сетей компании Huawei, познакомил собравшихся с достижениями и успехами IP-клуба за прошедший год, а затем вручил награды заслуженным членам бриллиантового уровня.

IP-клуб (IP Club) — это платформа для профессионального общения коллег по IP-индустрии, созданная по инициативе компании Huawei. По словам Винсента Лю, компания Huawei намерена развивать деятельность IP-клуба и предлагать разнообразные мероприятия, доступные только его зарегистрированным членам, включая очные технические семинары, личные встречи с отраслевыми экспертами, карнавал IP Club, а также профессиональное взаимодействие в онлайн-сообществе. На сегодняшний день IP-клуб Huawei объединяет более 3000 членов во всем мире.

Являясь ведущим поставщиком продуктов и решений для передачи данных, компания Huawei намерена и впредь интегрировать свои усилия с партнерами для продолжения инновационных разработок поиска в области цифровой трансформации экономики. При этом Huawei будет предлагать лучшие в своем классе решения для заказчиков из различных отраслей.

Контакты
[email protected] 

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2259466/image_986294_36535966.jpg

SOURCE Huawei

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