Huawei Network Summit 2023 (Europe) : Les innovations ne s'arrêtent jamais, accélérant la transformation intelligente des industries en Europe

MUNICH, 28 octobre 2023 /PRNewswire/ -- L'événement Huawei Network Summit (HNS) 2023 s'est tenu avec succès à Munich, en Allemagne, et a attiré plus de 500 partenaires et clients de plus de 30 pays, dont l'Allemagne, la France, l'Italie, la Suisse, l'Espagne et le Portugal. Des participants de divers secteurs ont étudié les innovations technologiques de communication de données de Huawei et ont exploré comment tirer parti des innovations technologiques pour accélérer la transformation numérique et intelligente des entreprises et créer ensemble de la valeur en Europe

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line Vincent Liu presented awards to outstanding diamond members

Lors du salon HNS, Leon Wang, président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a prononcé un discours intitulé « Les innovations ne s'arrêtent jamais », mettant en lumière la façon dont la solution de réseau cloud intelligent de Huawei porte la qualité du réseau à de nouveaux niveaux. Plus précisément, Huawei améliore encore ses solutions CloudCampus, CloudFabric et CloudWAN du point de vue de l'expérience, de l'intelligence et de la convergence, respectivement. En plus de cela, Huawei a dévoilé de nombreux produits révolutionnaires, y compris des points d'accès Wi-Fi 7, CloudEngine S8700 (un commutateur de campus de haute qualité), des commutateurs informatiques intelligents CloudEngine 16800 série 800GE, NetEngine 8000 F8 (un routeur de transport convergé), et une carte numérique du réseau basé sur iMaster NCE. Toutes ces offres permettent aux réseaux d'innover et de déverrouiller la productivité numérique à un rythme accéléré.

Alors que la transformation numérique s'accélère, les clients de divers secteurs ont soulevé de nouvelles exigences et de nouveaux défis pour les réseaux de communication de données. En réponse, Huawei innove constamment et met à niveau sa solution de réseau Cloud intelligent du point de vue de l'expérience, de l'intelligence et de la convergence, et travaille en étroite collaboration avec des partenaires mondiaux pour aider les clients à construire des infrastructures réseau de pointe.

Chez HNS, Vincent Liu, président du département des ventes de solutions et de marketing du réseau mondial d'entreprises de Huawei, a présenté les derniers progrès et réalisations de l'IP Club au cours de la dernière année, puis a remis des prix aux membres Diamond exceptionnels.

L'IP Club est une plateforme de communication pour les pairs de l'industrie de l'IP initiée par Huawei. Selon Vincent Liu, Huawei renforcera les opérations de l'IP Club et fournira aux membres de l'IP Club des activités diversifiées réservées aux membres, telles que des ateliers techniques en présentiel, des réunions en présentiel avec des experts de l'industrie, l'IP Club Carnival et une interaction avec les pairs dans la communauté en ligne. À ce jour, Huawei a rassemblé plus de 3 000 membres de l'IP Club dans le monde entier.

En tant que fournisseur leader de produits et de solutions de communication de données, Huawei continuera à s'associer à ses partenaires pour explorer en permanence les innovations de transformation numérique de l'industrie. Ce faisant, Huawei fournira les meilleures solutions pour les clients de divers secteurs.

