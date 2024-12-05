Десятилетие приобретения Nedschroef компанией Shanghai Electric -- Новая фабрика начинает работу в Таррагоне, Испания

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Shanghai Electric

Dec 05, 2024, 07:21 ET

Стимулируя рост крепежных деталей для автомобилестроения и исследуя новые горизонты в отрасли 

ШАНХАЙ, 5 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- В 10-ю годовщину приобретения Nedschroef компания Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE: 601727) отмечает важную веху, открыв второй завод Nedschroef по производству крепежных деталей для автомобильной отрасли в Испании. Расположенный в Таррагоне, известном городе на северо-востоке Испании, это предприятие подчеркивает приверженность Shanghai Electric расширению возможностей Nedschroef по поставке передовых крепежных решений по всей Европе. Завод в Таррагоне является краеугольным камнем трехлетнего комплекса мероприятий Nedschroef, направленного на оптимизацию производственных мощностей и повышение операционной эффективности.

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On the 10th anniversary of its acquisition of Nedschroef, Shanghai Electric marks a significant milestone with the groundbreaking of Nedschroef’s second automotive fastener factory in Tarragona, Spain.
On the 10th anniversary of its acquisition of Nedschroef, Shanghai Electric marks a significant milestone with the groundbreaking of Nedschroef’s second automotive fastener factory in Tarragona, Spain.

С момента своего приобретения компания Nedschroef укрепила свои позиции в отрасли компонентов для автомобилестроения. Имея два завода в Испании, Shanghai Electric и Nedschroef демонстрируют продуманный подход к использованию региональных преимуществ.

Nedschroef неуклонно раздвигает свои технологические границы с момента приобретения CP Tech семь лет назад. Это партнерство способствовало развитию высокоточных и специализированных компонентов, предназначенных для уникальных областей применения. Будь то каркасы шасси гиперкаров или шасси маловысотных пилотируемых летательных аппаратов, инновационные возможности CP Tech являются ключевым фактором долгосрочного бизнес-потенциала Nedschroef. Данное партнерство также согласуется с более широким видением Shanghai Electric на развитие экосистемы совместных инноваций в различных отраслях, включая автомобильную, аэрокосмическую промышленность и специализированный транспорт.

За счет использования опыта CP Tech, Shanghai Electric и Nedschroef обладают всем необходимым для расширения границ проектирования и производства компонентов, ориентируясь на передовые рынки, такие как аэрокосмическая отрасль и специализированный транспорт. Награды CP Tech, в том числе сертификация маловысотных пилотируемых летательных аппаратов, еще раз подчеркивают преобразующий потенциал этого сотрудничества.

Shanghai Electric уделяет особое внимание созданию открытого пространства для совместной работы, способствующего устойчивому росту. Это видение реализуется через:

  • Оптимизацию цепочки поставок: Shanghai Zhenhua Bearings, дочерняя компания Shanghai Electric, будет поставлять высокопроизводительные игольчатые подшипники, что значительно снизит производственные затраты CP Tech и повысит эффективность компании.
  • Возможности расширения рынка: Используя ресурсы штаб-квартиры Shanghai Electric и партнеров-разработчиков промышленного программного обеспечения, Nedschroef стремится расширить возможности визуализации мастера установки и охватить рынок гражданского автомобилестроения.
  • Инклюзивная корпоративная культура: Политика поддержки Shanghai Electric, включающая надежные программы социального обеспечения сотрудников во время пандемии, подчеркивает долгосрочную приверженность компании развитию разнообразных и устойчивых корпоративных культур.

«CP Tech, расположенная в самом сердце Европы, имеет уникальные возможности для расширения сотрудничества во всех бизнес-сегментах Shanghai Electric. Эта синергия способствует взаимному росту, одновременно решая проблемы глобального рынка и технологических сдвигов. Вместе мы откроем новые возможности и увеличим наш глобальное присутствие», – сказал Ву Лэй (Wu Lei), председатель совета директоров Shanghai Electric.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2573234/WechatIMG1385.jpg
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