День молодежи: Shanghai Electric наняла более 700 выпускников ведущих университетов мира

Международный день молодежи 2023: в рамках последней акции по привлечению персонала компания Shanghai Electric наняла на работу более 700 выпускников ведущих университетов мира

ШАНХАЙ, 15 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) объявила, что во время нового сезона рекрутинга к ней присоединились более 700 сотрудников, которые недавно окончили ведущие университеты по всему миру.

College Students Jointly Built A Future City At the 2023 Onboarding Ceremony of Shanghai Electric.

Новые молодые специалисты, обладающие уникальными навыками и творческими идеями, будут способствовать развитию новых исследовательских проектов в области интеллектуальной энергетики, интеллектуального производства и интеграции цифровых технологий искусственного интеллекта, что придаст новый импульс многолетней работе компании Shanghai Electric, направленной на стимулирование инноваций в области новой энергетики и на ускорение перехода мировой экономики к чистому нулевому уровню выбросов. На сегодняшний день молодые сотрудники Shanghai Electric составляют 40% от общего числа работников, причем половина из них — высококвалифицированные технические специалисты.

«Shanghai Electric — это инновационный центр, где выпускники инженерных специальностей получат новейшие навыки и знания в отрасли, которые позволят им заложить прочный фундамент для профессиональной карьеры. Это место, которое дает возможность лучшим и умнейшим молодым специалистам раскрыть свой потенциал, присоединившись к проектам, которые позволяют им решать важнейшие задачи в отрасли, и познакомившись с кураторами, которые помогают применять академическую теорию в отраслевых реалиях. Я убежден, что наши новые члены совместно с компанией Shanghai Electric будут изучать и достигать значительных результатов в таких областях, как энергетика, проектирование и цифровизация, поскольку они привнесут свежие мысли, которые вдохновят отрасль на преобразования», — заявил Лю Пин (Liu Ping), директор и президент Shanghai Electric Group.

В рамках инициативы по набору персонала в 2023 году компания Shanghai Electric приняла на работу лучших выпускников престижных вузов, таких как Кембриджский университет, Нью-Йоркский университет, Лондонский университет и Нагойский университет. В общее число принятых на работу также входят выдающиеся выпускники из известных университетов Китая и Европы, в том числе обладающие высочайшей квалификацией, например, по специальности «Материаловедение» Университета Цинхуа, специальности «Химия» Пекинского университета, специальности «Электронная инженерия» Университета Глазго и специальности «Электротехника» Берлинского технологического института.

Поскольку Shanghai Electric предлагает новым сотрудникам разнообразные возможности карьерного роста по всему миру, новые работники, чьи специальности совпадают с областями и направлениями деятельности компании, привнесут дополнительную интеллектуальную силу, которая укрепит научно-исследовательский потенциал Shanghai Electric в сфере интеллектуальной энергетики, интеллектуального производства и цифровых интеграционных решений. По мере того как компания Shanghai Electric укрепляет лидерство в этих трех областях, она становится платформой для увлеченных и амбициозных инженеров и техников, где они могут учиться, расти и процветать, а также для настоящих специалистов по решению проблем, которые стремятся к поиску инновационных, интеллектуальных и экологичных решений, которые повышают ценность для клиентов при одновременном создании устойчивого будущего для всех.

Компания Shanghai Electric как мировой технологический лидер и новатор разрабатывает продукты и решения, которые устанавливают стандарты в отрасли и прокладывают путь к многочисленным новаторским достижениям как в Китае, так и на мировой арене. С момента своего основания компания Shanghai Electric является инициатором проектов, которые открывают новые горизонты в Китае и за его пределами. Среди них — первая китайская тепловая электростанция, первый в мире электродвигатель с двойной системой внутреннего охлаждения, первый китайский гидравлический пресс с усилием 10 000 тонн, а также первый китайский комплекс атомных электростанций.

Обладая передовыми технологическими достижениями, компания Shanghai Electric стала ведущей силой, стимулирующей Китай к ускорению достижения пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности. Стремясь к развитию сотрудничества и к совместным усилиям в отрасли, которые позволят партнерам по производственно-сбытовым цепочкам достичь перехода на низкоуглеродные технологии, компания Shanghai Electric также опубликовала план действий, в котором подробно описана краткосрочная и долгосрочная стратегия и практические меры по сокращению углеродного следа как в сфере новых источников энергии, так и в сфере традиционных энергоносителей.

Более подробная информация о компании Shanghai Electric представлена на ее сайте по адресу: https://www.shanghai-electric.com/group_en/

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SOURCE Shanghai Electric