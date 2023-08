Dia Internacional da Juventude 2023: Shanghai Electric incorpora mais de 700 graduados das principais universidades do mundo na mais recente campanha de contratação

XANGAI, 15 de agosto de 2023 /PRNewswire/-- A Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) ("a Empresa") anunciou que mais de 700 funcionários, recém-graduados de universidades de alto nível ao redor do mundo, juntaram-se à Empresa em uma nova temporada de recrutamento.

Estudantes Universitários Construíram em Conjunto Uma Cidade do Futuro na Cerimônia de Integração de 2023 da Shanghai Electric. (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

Os novos jovens profissionais trarão suas habilidades únicas e ideias criativas para impulsionar o desenvolvimento de novos projetos de pesquisa nos campos de energia inteligente, manufatura inteligente e integração de inteligência digital, injetando vitalidade nos esforços de longa data da Shanghai Electric para catalisar a inovação no setor de novas energias e capacitar a economia global a acelerar em direção às metas de zero emissões líquidas. Até o momento, os jovens funcionários da Shanghai Electric representam 40% da força de trabalho total, sendo metade deles trabalhadores técnicos altamente qualificados.

"A Shanghai Electric é um polo de inovação onde os formandos em engenharia serão equipados com as mais recentes habilidades e perspectivas do setor, permitindo-lhes construir um fundamento sólido para suas carreiras profissionais". Este é um lugar que capacita os jovens profissionais mais talentosos e promissores a explorar seu potencial, integrando-se a projetos que lhes permitem solucionar problemas na vanguarda do setor e encontrar mentores que conectam a teoria acadêmica com a realidade do setor. Acredito que nossos novos membros explorarão e alcançarão grandes coisas com a Shanghai Electric nas áreas de energia, engenharia e digitalização, à medida que trazem um pensamento renovado que inspira a transformação para o setor", disse Liu Ping, diretor e presidente da Shanghai Electric Group.

A iniciativa de contratação de 2023 daShanghai Electric contou com a incorporação de graduados de alto desempenho egressos de instituições de prestígio, como a Universidade de Cambridge, Universidade de Nova York, Universidade de Londres e Universidade de Nagoya. A admissão também inclui graduados excepcionais provenientes de universidades renomadas da China e da Europa, incluindo aqueles com qualificações excepcionais, como a graduação com especialização em Materiais da Universidade Tsinghua, a especialização em Química da Universidade de Pequim, a especialização em Engenharia Eletrônica da Universidade de Glasgow e a especialização em Engenharia Elétrica do Instituto de Tecnologia de Berlim.

À medida que a Shanghai Electric oferece uma variedade de oportunidades de carreira global para os novos funcionários, os recém-contratados, cujas áreas de estudo estão alinhadas com os setores de negócios e direções da Empresa, trarão poder intelectual adicional que fortalecerá a capacidade de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da Shanghai Electric no âmbito da energia inteligente, manufatura inteligente e soluções de integração digital. Conforme a Shanghai Electric se consolida como líder nesses três campos, a Empresa se torna uma plataforma para engenheiros e técnicos apaixonados e ambiciosos aprenderem, crescerem e prosperarem, bem como para solucionadores de problemas verdadeiros que se desafiam a encontrar soluções inovadoras, inteligentes e sustentáveis que geram valor para os clientes enquanto constroem um futuro sustentável para todos.

Como líder tecnológica e inovadora global, a Shanghai Electric desenvolveu produtos e soluções que definem os padrões da indústria e abrem caminho para inúmeras conquistas pioneiras na China e no cenário global. Desde a sua criação, a Shanghai Electric tem liderado projetos que abrem novos caminhos na China e além, com marcos como a primeira unidade de geração de energia térmica da China, o primeiro motor elétrico do mundo com um sistema de resfriamento interno duplo, a primeira prensa de água de 10.000 toneladas da China e o primeiro conjunto de unidades de geração de energia nuclear da China.

Com sua excelência tecnológica de nível mundial, a Shanghai Electric se tornou uma força líder que impulsiona a China a acelerar em direção aos objetivos do pico de carbono e neutralidade de carbono do país. Enquanto trabalha para fortalecer a sinergia industrial para permitir que seus parceiros nas cadeias de valor alcancem uma transição de baixo carbono, a Shanghai Electric também lançou um plano de ação que detalha sua estratégia e práticas de curto e longo prazo para reduzir as pegadas de carbono em negócios de novas energias e energia tradicional.

